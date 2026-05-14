LinkedIn despediría el 5% de sus empleados: ¿la IA motiva esta decisión?

Actualmente, LinkedIn cuenta con más de 17.500 empleados en todo el mundo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Microsoft prepara un nuevo recorte de personal que afectaría aproximadamente al 5% de su plantilla, focalizándose esta vez en su filial LinkedIn. Aunque la empresa viene registrando un crecimiento sostenido de ingresos, el ajuste responde a una reorganización interna que busca concentrar recursos en los sectores de mayor expansión.

El impacto sería significativo, con alrededor de 875 empleados afectados en LinkedIn, una red que actualmente supera los 17.500 trabajadores a tiempo completo y que se posiciona como la mayor plataforma profesional a nivel mundial.

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Si bien los posibles despidos surgen en un contexto de fuerte inversión y transformación para Microsoft, la compañía descarta que la inteligencia artificial sea el factor determinante en esta ronda de ceses. Así lo dio a conocer Reuters.

El anuncio de reducción de plantilla en LinkedIn llega pocas semanas después de que Microsoft implementara un programa de salidas voluntarias. REUTERS/Gonzalo Fuentes

Despidos en LinkedIn: causas y alcance de la reducción de plantilla

La decisión de Microsoft de reducir personal en LinkedIn se inscribe en una estrategia de reorganización y ajuste de equipos. El objetivo sería redirigir esfuerzos y empleados hacia áreas de negocio que muestran mayor crecimiento, optimizando así la estructura interna para responder con mayor agilidad a los cambios en la demanda y el mercado.

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Actualmente, LinkedIn cuenta con más de 17.500 empleados en todo el mundo. El recorte estimado representaría la salida de unas 875 personas, lo que supone un ajuste considerable en el contexto de una empresa que sigue ampliando su base de usuarios y mantiene una posición dominante en el segmento de redes profesionales, superando los 1.200 millones de usuarios activos globalmente.

Este movimiento de Microsoft se produce a pesar del incremento del 12% en los ingresos trimestrales de LinkedIn respecto al año anterior. Dicho crecimiento, registrado en los informes oficiales presentados ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC), refleja una aceleración durante 2026 y evidencia que la plataforma continúa generando valor a través de la venta de herramientas de reclutamiento y suscripciones.

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LinkedIn viene registrando un crecimiento sostenido de ingresos. REUTERS/Dado Ruvic

El ajuste no se vincularía de manera directa con la automatización ni con la implantación de IA en LinkedIn. Así lo señala Reuters, descartando que la sustitución de puestos por sistemas automatizados o soluciones basadas en IA sea el motor principal detrás de estos despidos.

Contexto de los recortes: salidas voluntarias y estrategia global de Microsoft

El anuncio de reducción de plantilla en LinkedIn llega pocas semanas después de que Microsoft implementara un programa de salidas voluntarias para el 7% de su fuerza laboral en Estados Unidos.

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Este plan estuvo dirigido especialmente a empleados con una combinación de años de servicio y edad que sumaran 70 o más, dejando fuera a cargos directivos y a quienes participan en planes de incentivos por ventas. El programa está impulsado por la directora de Recursos Humanos Amy Coleman.

El impacto sería significativo, con alrededor de 875 empleados afectados en LinkedIn. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estas medidas de ajuste forman parte de una estrategia más amplia que se articula en torno a la optimización de recursos humanos y financieros. Microsoft, al igual que otras grandes tecnológicas, busca adaptar su estructura de personal a las necesidades de un mercado cada vez más competitivo y cambiante, donde la eficiencia operacional es clave para sostener el crecimiento y la rentabilidad a largo plazo.

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Impacto en la cotización de Microsoft

Paralelamente a los despidos, Microsoft sostiene una política de inversión agresiva, orientada a la expansión y construcción de centros de datos a nivel global. Para el ejercicio en curso, la empresa prevé destinar hasta 117.000 millones de dólares en gasto de capital, cifra que representa un incremento del 40% respecto al año anterior.

Esta apuesta por la infraestructura tecnológica se traduce en un esfuerzo por fortalecer su posición en sectores estratégicos como la computación en la nube y los servicios empresariales.

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Microsoft sostiene una política de inversión agresiva, orientada a la expansión y construcción de centros de datos a nivel global. REUTERS/Fabian Bimmer/

No obstante, el aumento en el gasto de capital ha tenido repercusiones en la valoración bursátil de Microsoft. Desde principios de año, las acciones de la compañía han experimentado una caída superior al 16%.

Este descenso refleja la preocupación de los inversores ante la presión que el aumento del capex puede ejercer sobre los márgenes de beneficio y la rentabilidad a corto plazo, en un contexto de ajustes internos y reconfiguración de su plantilla global.

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