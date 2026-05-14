La historia de un hombre que contó cómo recuperó 400.000 USD en Bitcoin gracias a la IA

Un chatbot de IA ayudó a identificar archivos clave y una frase de recuperación que permitió acceder a una vieja cartera de Bitcoin. (Imagen ilustrativa Infobae)

Un usuario de la red social X reveló que logró recuperar cerca de 400.000 dólares en Bitcoin tras más de una década sin acceso a su cartera, gracias al apoyo de un chatbot de inteligencia artificial. La historia, que se viralizó esta semana en la comunidad cripto, muestra cómo la tecnología puede resolver problemas complejos relacionados con el acceso a activos digitales.

El protagonista, conocido como “Cprkrn” en X, relató que había perdido el acceso a su cartera de Bitcoin universitaria tras cambiar la contraseña bajo los efectos del alcohol. Según su testimonio, los 5 Bitcoins fueron comprados cuando la criptomoneda cotizaba cerca de 250 dólares, un precio muy inferior al actual. De acuerdo con sus cálculos, el saldo recuperado equivale hoy a aproximadamente 398.000 dólares.

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El usuario explicó que, durante años, intentó sin éxito recuperar su monedero mediante programas de fuerza bruta y la prueba manual de múltiples combinaciones de contraseñas. Ninguno de estos métodos funcionó hasta que recurrió a la inteligencia artificial. En su publicación, agradeció explícitamente a Claude, el asistente de IA desarrollado por Anthropic, y mencionó al director ejecutivo Dario Amodei por el impacto positivo de esta experiencia.

(@cprkrn/X)

Cómo la IA cambió el enfoque de la recuperación

El avance determinante surgió cuando Cprkrn subió archivos antiguos de su etapa universitaria a Claude. Según detalló en su hilo viral, el chatbot no intentó vulnerar la seguridad del sistema, sino que actuó como un asistente de investigación digital. La herramienta ayudó a identificar un archivo wallet.dat que existía antes del cambio de contraseña y guió al usuario hacia una antigua frase de recuperación, lo que permitió abrir la cartera sin violar ninguna medida de seguridad.

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Según la información difundida, la IA resultó clave al analizar datos de respaldo, versiones anteriores de la cartera y registros almacenados en discos duros antiguos, permitiendo así reconstruir las credenciales perdidas.

Tras la publicación de Cprkrn, el caso generó debate en línea y cierta confusión sobre las capacidades reales de la IA en materia de seguridad. Algunos usuarios interpretaron la historia como un “hackeo” asistido por IA, afirmación rechazada por la comunidad de criptomonedas, cuya postura es que Claude no vulneró el cifrado de Bitcoin ni accedió a información protegida, sino que ayudó a organizar los archivos y encontrar la versión correcta de la cartera.

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Claude, la IA de Anthropic, facilitó la búsqueda entre datos antiguos y copias de seguridad para encontrar la pista correcta. (Europa Press)

“La IA actuó más como un investigador digital que como un hacker”, comentó un usuario experimentado en cadenas de bloques, citado por Interesting Engineering. Estas precisiones son relevantes porque el propio diseño de Bitcoin impide saltarse las protecciones criptográficas mediante fuerza bruta o algoritmos convencionales.

El valor de los discos duros olvidados

Este episodio pone de relieve la creciente cantidad de carteras de Bitcoin inaccesibles que existen desde los primeros años de la criptomoneda. De acuerdo con datos del sector, millones de Bitcoins permanecen fuera de circulación porque sus propietarios extraviaron contraseñas, frases de recuperación o soportes físicos. Herramientas como BTCRecover ya permiten probar diferentes combinaciones para intentar rescatar fondos, pero suelen requerir conocimientos técnicos avanzados.

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La irrupción de la inteligencia artificial podría facilitar estas tareas a usuarios sin experiencia en informática o seguridad. Las IA pueden analizar carpetas, fechas, patrones y archivos de respaldo en segundos, acotando la búsqueda y aumentando las posibilidades de recuperar fondos. Con el precio del Bitcoin en máximos históricos, cada vez más personas buscan en sus viejos discos duros y portátiles la posibilidad de hallar pequeños tesoros digitales.

El caso resalta la importancia de respaldar y almacenar de forma segura frases de recuperación y archivos de carteras digitales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este incidente ha servido para recordar la importancia de custodiar de forma segura las frases de recuperación y realizar copias de seguridad frecuentes de las carteras digitales. Como señaló Cprkrn en su mensaje de agradecimiento, una gestión adecuada de los datos puede marcar la diferencia entre perder una fortuna y recuperarla años después.

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La historia de Cprkrn ilustra el potencial de la inteligencia artificial como aliada en la gestión y recuperación de activos digitales, un campo que seguirá evolucionando a medida que más usuarios recurran a estas tecnologías para resolver problemas complejos.