Tecno

El uso oculto del puerto HDMI que puede transformar tu televisor: más sonido y funciones con un solo cable

El canal de retorno de audio elimina la necesidad de conexiones ópticas y facilita el control de todos los equipos desde el mando del televisor

Guardar
Google icon
HDMI ARC - TV - Smart TV - tecnología - 12 de marzo
Cómo aprovechar HDMI ARC para un centro de entretenimiento eficiente y sin cables en casa - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La evolución de la conectividad en el hogar digital ha cambiado la forma en que se integran los dispositivos multimedia. El puerto HDMI, presente en la mayoría de los televisores modernos, es mucho más que un simple canal de video; con las funciones adecuadas, puede revolucionar la experiencia audiovisual y simplificar la configuración del centro de entretenimiento en casa.

Esta tendencia toma relevancia hoy porque la demanda de soluciones prácticas y ordenadas crece a la par del aumento de dispositivos en los hogares. La posibilidad de obtener mejor sonido, control simplificado y menos cables se ha convertido en factor clave para quienes buscan comodidad y eficiencia en sus sistemas multimedia.

PUBLICIDAD

¿Qué es HDMI y por qué hay distintos tipos?

El HDMI es el estándar universal para la transmisión digital de audio y video de alta calidad. Aunque los puertos pueden lucir iguales, no todos ofrecen las mismas capacidades. El HDMI tradicional sirve para enviar imagen y sonido desde una fuente, como una consola o reproductor, al televisor.

Primer plano de una mano sosteniendo un cable HDMI negro con conector dorado, a punto de insertarlo en un puerto HDMI ARC en la parte trasera de un dispositivo.
Tecnología en casa: la importancia de elegir televisores y barras de sonido compatibles con HDMI ARC y eARC (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sin embargo, para quienes desean conectar barras de sonido, receptores AV u otros sistemas de audio, el HDMI ARC (Audio Return Channel) y su evolución, el eARC, ofrecen ventajas adicionales.

PUBLICIDAD

HDMI ARC: audio bidireccional y control simplificado

El HDMI ARC convierte el puerto en un canal bidireccional: no solo recibe imagen y sonido de la fuente, también permite enviar el audio del televisor a un sistema externo, como una barra de sonido, usando el mismo cable. Esto elimina la necesidad de cables ópticos o auxiliares adicionales y permite controlar el volumen y el encendido desde el mando del televisor.

La función ARC reduce la latencia, mejora la sincronización entre imagen y sonido y facilita la integración de múltiples dispositivos. Además, simplifica el área de entretenimiento al reducir el número de cables y controles remotos necesarios.

Cómo saber si tu televisor y barra de sonido tienen ARC

Para saber si puedes aprovechar HDMI ARC, revisa la parte trasera de tu televisor y de tu barra de sonido o receptor AV. Si uno de los puertos está etiquetado como “ARC”, la función está disponible. Es fundamental que tanto el televisor como el equipo de audio sean compatibles; de lo contrario, no se activará la función.

HDMI ARC - TV - Smart TV - tecnología - 12 de marzo
La integración multimedia depende de la compatibilidad entre equipos y la correcta configuración, asegurando un entorno digital más ordenado, eficiente y preparado para el futuro del entretenimiento - (Imagen Ilustrativa Infobae)

En modelos más recientes, el estándar HDMI 2.1 incorpora eARC, que permite transmitir audio sin comprimir y aprovechar formatos avanzados como Dolby TrueHD o DTS-HD Master Audio, ideales para sistemas de cine en casa de alta calidad.

Cómo conectar y configurar HDMI ARC

  1. Conecta un cable HDMI de alta velocidad entre el puerto ARC del televisor y el ARC del equipo de audio.
  2. Accede al menú de configuración en ambos dispositivos y activa la función ARC (en algunos casos, también deberás activar el CEC o “control por HDMI”).
  3. Selecciona la barra de sonido como salida de audio en el televisor.
  4. Una vez configurado, podrás controlar el volumen y el encendido de ambos dispositivos con un solo mando.

Las ventajas del HDMI ARC

El uso de HDMI ARC permite reducir el desorden de cables, lo que se traduce en un área de entretenimiento más ordenada y visualmente agradable. Con un solo cable, se eliminan conexiones innecesarias y se facilita la organización de los dispositivos.

Otra ventaja clave es el control simplificado del sistema multimedia. Gracias a HDMI ARC, es posible manejar el volumen y otras funciones tanto del televisor como de la barra de sonido o receptor AV utilizando únicamente el mando principal del televisor, evitando la necesidad de varios controles remotos.

Primer plano de una mano sujetando un conector HDMI, con la punta dorada visible, y una pantalla de televisión oscura y borrosa en el fondo.
Utilizar HDMI ARC permite controlar todo el sistema desde un solo mando, mejorar la sincronización audiovisual y disfrutar de una experiencia envolvente, adaptada al auge de los hogares inteligentes - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La sincronización entre sonido e imagen también mejora notablemente. HDMI ARC elimina retrasos o desfases, logrando una experiencia audiovisual más fluida y placentera, especialmente al ver películas o jugar videojuegos.

La facilidad de integración es otro beneficio importante. Con HDMI ARC, conectar barras de sonido, receptores AV y otros equipos resulta mucho más sencillo, sin complicaciones técnicas ni configuraciones complejas.

Por último, HDMI ARC y su evolución eARC ofrecen compatibilidad con tecnologías de sonido envolvente avanzadas, como Dolby TrueHD o DTS-HD Master Audio, permitiendo aprovechar al máximo los sistemas de cine en casa y disfrutar de una calidad de audio superior.

Temas Relacionados

HDMITelevisorPuertoARCTecnología-NoticiasLo último en tecnología

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Estos son los 10 Galaxy que ya pueden recibir la actualización One UI 8.5

En un principio, la nueva versión de la capa de personalización de Samsung solo estaba disponible para la serie S25

Estos son los 10 Galaxy que ya pueden recibir la actualización One UI 8.5

Cómo ganar USD 20.000 si tienes una startup con un propósito en tecnología y salud

Las empresas emergentes seleccionadas accederán a mentorías, conexiones estratégicas con inversores y la posibilidad de obtener un premio económico

Cómo ganar USD 20.000 si tienes una startup con un propósito en tecnología y salud

¿Caminas más lento? Tu audición podría ser la causa, según un estudio de Apple

La empresa revisó datos de más de 57.000 usuarios de iPhone y encontró que la pérdida auditiva se asocia con caminar más lento

¿Caminas más lento? Tu audición podría ser la causa, según un estudio de Apple

Para qué sirve el zoom óptico de la cámara del celular y en qué se diferencia del zoom digital

Entender la diferencia entre ambos tipos de zoom ayuda a elegir la mejor opción para cada fotografía.

Para qué sirve el zoom óptico de la cámara del celular y en qué se diferencia del zoom digital

Así es el desarrollo tecnológico del nuevo motor RZ4F para camionetas: 2.2L de potencia

Este propulsor integra un sistema de tratamiento de gases y gestión electrónica

Así es el desarrollo tecnológico del nuevo motor RZ4F para camionetas: 2.2L de potencia

DEPORTES

La postura del Atlético de Madrid con Julián Álvarez y su compañero en la selección argentina que aparece como posible reemplazante

La postura del Atlético de Madrid con Julián Álvarez y su compañero en la selección argentina que aparece como posible reemplazante

Deschamps se refirió al video filtrado de Theo Hernández en las escandalosas fiestas con sexo y drogas: por qué lo convocó al Mundial

Armá tu lista de 26 convocados a la selección argentina para el Mundial 2026

Un analista experto de la Fórmula 1 llenó de elogios a Colapinto: “Es un piloto mucho más sólido”

River Plate confirmó la grave lesión que volvió a sufrir una de las joyas de inferiores: el mensaje de los jugadores

TELESHOW

El motivo por el que Yipio de Gran Hermano no volvería en el repechaje: “El cansancio y la angustia me desbordan”

El motivo por el que Yipio de Gran Hermano no volvería en el repechaje: “El cansancio y la angustia me desbordan”

Adrián Pallares conmovió al contar que está en medio de un difícil momento personal: “Salvarle la vida”

Graciela Alfano presentó a su insólita mascota en televisión: "Nació para la cámara, alfanizada total"

Quiénes actuarán en vivo en los Premios Gardel 2026

A los 77 años murió la actriz y docente Patricia Gilmoure, que vivía en la Casa del Teatro

INFOBAE AMÉRICA

El incendio en una vivienda de Costa Rica deja una menor fallecida y cuatro heridos

El incendio en una vivienda de Costa Rica deja una menor fallecida y cuatro heridos

El deterioro climático y los altos precios impulsan crisis alimentaria en Guatemala

República Dominicana blinda su economía: Abinader concreta alianza petrolera y alimentaria histórica con Guyana

Las denuncias de abuso sexual en Guatemala mantienen tendencia al alza en los primeros meses de 2026

Asamblea Legislativa de El Salvador aprueba reforma al Código Electoral y crea curul para la diáspora