Satya Nadella admite que pensó alguna vez que Microsoft sería el próximo IBM

El juicio reveló que la decisión de invertir 13 mil millones de dólares en OpenAI no estuvo guiada por la aspiración altruista de desarrollar una IA segura. (Composición Infobae: REUTERS/Manuel Orbegozo/Sergio Perez)

Satya Nadella reconoció ante un jurado federal que temía que Microsoft pudiera terminar como IBM, mientras OpenAI tomaba el liderazgo en la industria tecnológica.

Esta declaración, respaldada por documentos internos presentados en el juicio entre Elon Musk y Sam Altman, revela que la inversión de Microsoft en OpenAI, valorada en 13 mil millones de dólares, tuvo como principal motor una preocupación por la supervivencia empresarial más que el compromiso con una misión sin ánimo de lucro asociada al desarrollo de inteligencia artificial.

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Satya Nadella y el temor a repetir la historia de IBM

Durante su testimonio en el juicio, Satya Nadella expuso abiertamente una inquietud que había transmitido a su equipo directivo: la posibilidad de que Microsoft repitiera el destino de IBM. En la década de 1980, IBM lideró la creación de la computadora personal, pero delegó el desarrollo del sistema operativo a una pequeña empresa de software llamada Microsoft.

Nadella expuso abiertamente una inquietud que había transmitido a su equipo directivo: la posibilidad de que Microsoft repitiera el destino de IBM. REUTERS/Manuel Orbegozo

Esta decisión marcó el inicio del ascenso de Microsoft, mientras IBM perdía protagonismo en el sector tecnológico. Nadella observó una dinámica similar en el campo de la IA. Según su análisis, OpenAI estaba asumiendo el rol de desarrollador principal del motor de razonamiento, mientras Microsoft se limitaba a proveer la infraestructura en la nube.

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El temor de Nadella se habría centrado en que OpenAI se consolidara como la plataforma dominante y que Microsoft quedara relegada a un papel secundario, suministrando servicios básicos. Desde esta perspectiva, la inversión masiva en OpenAI representó una apuesta estratégica para evitar la irrelevancia y asegurar la posición de Microsoft en la nueva era tecnológica.

El propio Nadella lo expresó en un correo electrónico interno de abril de 2022, presentado por los abogados de Elon Musk, donde comparó la situación de Microsoft con la vivida por IBM décadas atrás.

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IBM destaca por sus soluciones de IA empresarial (como la plataforma watsonx) para optimizar procesos, predecir resultados y gestionar riesgos. REUTERS/Nacho Doce

Motivaciones comerciales detrás de la inversión en OpenAI

El juicio reveló que la decisión de invertir 13 mil millones de dólares en OpenAI no estuvo guiada por la aspiración altruista de desarrollar una inteligencia artificial segura y accesible para la humanidad. Más bien, fue una medida defensiva motivada por el análisis de que Microsoft enfrentaba el riesgo de volverse irrelevante si no participaba activamente en el avance de la IA.

Un memorando fechado en enero de 2023 y firmado por Brad Smith, presidente de Microsoft, dirigido a la junta directiva, proyectaba que la inversión podría generar un retorno de 92 mil millones de dólares, con un crecimiento anual del 20% a partir de 2025.

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Esta previsión transformó la relación entre Microsoft y OpenAI de una colaboración tecnológica a una apuesta corporativa sin precedentes, en la que la supervivencia de la empresa quedó vinculada al éxito en el sector de la inteligencia artificial.

Nadella defendió la asociación con OpenAI como beneficiosa para ambas partes. REUTERS/Dado Ruvic

Los documentos presentados durante el juicio sugieren que la motivación comercial fue clara desde el principio. Los abogados de Elon Musk se apoyaron en el correo interno de Nadella para argumentar que la inversión no tenía como objetivo apoyar una misión filantrópica, sino salvaguardar los intereses y la posición dominante de Microsoft en el mercado.

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Nadella, por su parte, defendió la asociación con OpenAI como beneficiosa para ambas partes, aunque los documentos expuestos evidencian que la preocupación central era la supervivencia de la empresa y no la seguridad de la inteligencia artificial.

Consecuencias para la estructura y misión de OpenAI

El impacto de la inversión de Microsoft también se refleja en la actual estructura de OpenAI. Tras la conversión de octubre de 2025, la entidad con fines de lucro que surgió de OpenAI está valorada en 852 mil millones de dólares. Microsoft posee el 27% de esta nueva entidad, mientras que la fundación sin ánimo de lucro que originalmente debía gestionar el desarrollo de la tecnología mantiene el 26%.

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La inversión de Microsoft en OpenAI tuvo como principal motor una preocupación por la supervivencia empresarial. REUTERS/Gonzalo Fuentes

Esta redistribución accionarial muestra cómo los intereses económicos han desplazado la misión fundacional de OpenAI, que en sus inicios buscaba desarrollar inteligencia artificial para beneficio general.

El alineamiento entre la misión y los intereses económicos, que los fundadores de OpenAI habían prometido, ha sido sustituido por una estructura dominada por los grandes inversores y la lógica del mercado.

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