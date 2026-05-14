Bill Gates tiene en sus manos la solución tecnológica a la desnutrición infantil: una pastilla inteligente

Microbioma sintético contra la desnutrición: el proyecto de Kanvas Biosciences y la Fundación Gates - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una nueva iniciativa respaldada por la Fundación Bill & Melinda Gates podría marcar un antes y un después en la lucha global contra la desnutrición infantil. Kanvas Biosciences, una startup estadounidense financiada por Gates, está desarrollando la primera pastilla con microbioma bacteriano sintético capaz de combatir la disfunción entérica ambiental (EED), una afección intestinal que afecta a unos 150 millones de niños y dificulta la absorción de nutrientes esenciales.

Este avance tecnológico se perfila como una respuesta directa a uno de los problemas de salud pública más graves en regiones de bajos ingresos, donde la malnutrición sigue cobrando millones de vidas.

PUBLICIDAD

La importancia de este proyecto radica en su enfoque innovador y su potencial para transformar el tratamiento de la desnutrición en las poblaciones más vulnerables. Mientras la comunidad científica y los organismos internacionales buscan soluciones sostenibles, la propuesta de Kanvas Biosciences apuesta por una tecnología que podría beneficiar no solo a los niños afectados, también a las mujeres embarazadas, brindando protección a las futuras generaciones desde la gestación.

Bill Gates apuesta por la inteligencia artificial para combatir la desnutrición con una pastilla revolucionaria - Archivo/EFE/EPA/RAY STUBBLEBINE

Qué es la disfunción entérica ambiental y por qué es crítica

La disfunción entérica ambiental es una enfermedad intestinal adquirida, común en zonas con condiciones sanitarias deficientes. Se caracteriza por inflamación crónica y daño en el revestimiento del intestino delgado, impidiendo la correcta absorción de nutrientes. Esta afección debilita el sistema inmunológico, retrasa el crecimiento infantil y perpetúa un ciclo de mala salud que puede transmitirse de madres a hijos.

PUBLICIDAD

Según la Organización Mundial de la Salud y el Banco Mundial, en 2022 cerca de 149 millones de niños menores de cinco años presentaban retraso del crecimiento, una consecuencia directa de la EED. La enfermedad afecta principalmente a regiones del sur de Asia y el África subsahariana, donde la exposición constante a patógenos es una amenaza diaria.

Cómo funciona la pastilla inteligente de la startup financiada por Bill Gates

El desarrollo de Kanvas Biosciences se basa en la creación de una pastilla que contiene hasta 145 cepas bacterianas diferentes, seleccionadas mediante aprendizaje automático e imágenes espaciales avanzadas. La pastilla actúa como un “Google Maps” del microbioma, identificando y restaurando el equilibrio de bacterias saludables en el intestino para desplazar a los patógenos responsables de la inflamación, entre ellos la E. coli.

PUBLICIDAD

Este enfoque es similar al de los trasplantes fecales, ya empleados en el tratamiento de infecciones resistentes, pero representa un avance significativo al concentrar múltiples cepas beneficiosas en una sola dosis.

Tecnología y salud: así funciona la pastilla con IA que podría frenar la desnutrición infantil a escala mundial (Imagen Ilustrativa Infobae)

El objetivo inicial es tratar a mujeres embarazadas, mejorando su microbioma y transmitiendo bacterias saludables a sus futuros hijos, lo que podría romper el ciclo de desnutrición intergeneracional.

PUBLICIDAD

Cómo ha influido Bill Gates en la lucha contra la desnutrición infantil

El respaldo financiero de la Fundación Gates ha sido decisivo. Kanvas Biosciences cerró recientemente una ronda de financiamiento Serie A de 48 millones de dólares, liderada por fondos como DCVC y Lions Capital LLC, sumando un total de 78 millones de dólares recaudados desde su fundación en 2020.

La empresa, con sede en Princeton y tecnología desarrollada en la Universidad de Cornell, ya tiene en marcha un tratamiento en ensayos clínicos para oncología y espera avanzar con la pastilla de microbioma para la EED a lo largo de 2026.

PUBLICIDAD

Cuáles son los desafíos técnicos de la pastilla inteligente

El camino hacia la distribución masiva no está exento de retos. El equipo de Kanvas debe identificar cepas bacterianas adecuadas para cada región, garantizar la viabilidad de la pastilla en climas tropicales y optimizar la dosificación para que el tratamiento sea efectivo y fácil de administrar. El objetivo es crear un producto resistente, accesible y adaptable a los entornos de bajos recursos donde más se necesita.

Aunque una sola pastilla puede no ser suficiente para lograr el efecto terapéutico deseado, el desarrollo de esquemas de tratamiento viables y asequibles es una prioridad. La compañía trabaja en alianzas estratégicas para facilitar la producción y distribución del medicamento, anticipando las dificultades logísticas y culturales de su implementación.

PUBLICIDAD

La apuesta por soluciones tecnológicas y científicas como la pastilla inteligente de Kanvas Biosciences refleja el enfoque de Gates hacia la filantropía basada en la evidencia, donde la colaboración entre ciencia, tecnología y financiamiento global puede acelerar el progreso contra desafíos históricos.