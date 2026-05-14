Tecno

Bill Gates tiene en sus manos la solución tecnológica a la desnutrición infantil: una pastilla inteligente

La nueva pastilla utiliza hasta 145 cepas bacterianas seleccionadas por IA para equilibrar el intestino y romper el ciclo de malnutrición en zonas con altos índices de retraso en el crecimiento infantil

Guardar
Google icon
Ilustración digital de Bill Gates, una cápsula biomédica flotante con microbios, y un niño pequeño que mira la píldora con esperanza.
Microbioma sintético contra la desnutrición: el proyecto de Kanvas Biosciences y la Fundación Gates - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una nueva iniciativa respaldada por la Fundación Bill & Melinda Gates podría marcar un antes y un después en la lucha global contra la desnutrición infantil. Kanvas Biosciences, una startup estadounidense financiada por Gates, está desarrollando la primera pastilla con microbioma bacteriano sintético capaz de combatir la disfunción entérica ambiental (EED), una afección intestinal que afecta a unos 150 millones de niños y dificulta la absorción de nutrientes esenciales.

Este avance tecnológico se perfila como una respuesta directa a uno de los problemas de salud pública más graves en regiones de bajos ingresos, donde la malnutrición sigue cobrando millones de vidas.

PUBLICIDAD

La importancia de este proyecto radica en su enfoque innovador y su potencial para transformar el tratamiento de la desnutrición en las poblaciones más vulnerables. Mientras la comunidad científica y los organismos internacionales buscan soluciones sostenibles, la propuesta de Kanvas Biosciences apuesta por una tecnología que podría beneficiar no solo a los niños afectados, también a las mujeres embarazadas, brindando protección a las futuras generaciones desde la gestación.

Bill Gates apuesta por la inteligencia artificial para combatir la desnutrición con una pastilla revolucionaria - Archivo/EFE/EPA/RAY STUBBLEBINE
Bill Gates apuesta por la inteligencia artificial para combatir la desnutrición con una pastilla revolucionaria - Archivo/EFE/EPA/RAY STUBBLEBINE

Qué es la disfunción entérica ambiental y por qué es crítica

La disfunción entérica ambiental es una enfermedad intestinal adquirida, común en zonas con condiciones sanitarias deficientes. Se caracteriza por inflamación crónica y daño en el revestimiento del intestino delgado, impidiendo la correcta absorción de nutrientes. Esta afección debilita el sistema inmunológico, retrasa el crecimiento infantil y perpetúa un ciclo de mala salud que puede transmitirse de madres a hijos.

PUBLICIDAD

Según la Organización Mundial de la Salud y el Banco Mundial, en 2022 cerca de 149 millones de niños menores de cinco años presentaban retraso del crecimiento, una consecuencia directa de la EED. La enfermedad afecta principalmente a regiones del sur de Asia y el África subsahariana, donde la exposición constante a patógenos es una amenaza diaria.

Cómo funciona la pastilla inteligente de la startup financiada por Bill Gates

El desarrollo de Kanvas Biosciences se basa en la creación de una pastilla que contiene hasta 145 cepas bacterianas diferentes, seleccionadas mediante aprendizaje automático e imágenes espaciales avanzadas. La pastilla actúa como un “Google Maps” del microbioma, identificando y restaurando el equilibrio de bacterias saludables en el intestino para desplazar a los patógenos responsables de la inflamación, entre ellos la E. coli.

Este enfoque es similar al de los trasplantes fecales, ya empleados en el tratamiento de infecciones resistentes, pero representa un avance significativo al concentrar múltiples cepas beneficiosas en una sola dosis.

Ilustración digital de Bill Gates con cabello gris y gafas, sosteniendo una pastilla biomédica translúcida. Al fondo, un niño de piel oscura sentado.
Tecnología y salud: así funciona la pastilla con IA que podría frenar la desnutrición infantil a escala mundial (Imagen Ilustrativa Infobae)

El objetivo inicial es tratar a mujeres embarazadas, mejorando su microbioma y transmitiendo bacterias saludables a sus futuros hijos, lo que podría romper el ciclo de desnutrición intergeneracional.

Cómo ha influido Bill Gates en la lucha contra la desnutrición infantil

El respaldo financiero de la Fundación Gates ha sido decisivo. Kanvas Biosciences cerró recientemente una ronda de financiamiento Serie A de 48 millones de dólares, liderada por fondos como DCVC y Lions Capital LLC, sumando un total de 78 millones de dólares recaudados desde su fundación en 2020.

La empresa, con sede en Princeton y tecnología desarrollada en la Universidad de Cornell, ya tiene en marcha un tratamiento en ensayos clínicos para oncología y espera avanzar con la pastilla de microbioma para la EED a lo largo de 2026.

Cuáles son los desafíos técnicos de la pastilla inteligente

El camino hacia la distribución masiva no está exento de retos. El equipo de Kanvas debe identificar cepas bacterianas adecuadas para cada región, garantizar la viabilidad de la pastilla en climas tropicales y optimizar la dosificación para que el tratamiento sea efectivo y fácil de administrar. El objetivo es crear un producto resistente, accesible y adaptable a los entornos de bajos recursos donde más se necesita.

Aunque una sola pastilla puede no ser suficiente para lograr el efecto terapéutico deseado, el desarrollo de esquemas de tratamiento viables y asequibles es una prioridad. La compañía trabaja en alianzas estratégicas para facilitar la producción y distribución del medicamento, anticipando las dificultades logísticas y culturales de su implementación.

La apuesta por soluciones tecnológicas y científicas como la pastilla inteligente de Kanvas Biosciences refleja el enfoque de Gates hacia la filantropía basada en la evidencia, donde la colaboración entre ciencia, tecnología y financiamiento global puede acelerar el progreso contra desafíos históricos.

Temas Relacionados

Bill GatesPastilla bacterianoStartupKanvas BiosciencesTecnología-NoticiasLo último en tecnologíaBiotecnología e innovación

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La historia de un hombre que contó cómo recuperó 400.000 USD en Bitcoin gracias a la IA

El dueño de la cuenta @cprkrn en la red social recuperó 5 Bitcoins bloqueados desde su época universitaria

La historia de un hombre que contó cómo recuperó 400.000 USD en Bitcoin gracias a la IA

LinkedIn despediría el 5% de sus empleados: ¿la IA motiva esta decisión?

El recorte estimado implicaría la salida de unas 875 personas, un ajuste relevante en una empresa que continúa sumando usuarios

LinkedIn despediría el 5% de sus empleados: ¿la IA motiva esta decisión?

Satya Nadella admite que pensó alguna vez que Microsoft sería el próximo IBM

Esta confesión proviene de un correo electrónico interno de abril de 2022 que fue presentado por el abogado principal de Elon Musk

Satya Nadella admite que pensó alguna vez que Microsoft sería el próximo IBM

Así son las células solares 10.000 veces más delgadas que un cabello humano para dar energía a los edificios

El equipo de la Universidad Tecnológica de Nanyang busca integrar esta tecnología en ventanas y rascacielos

Así son las células solares 10.000 veces más delgadas que un cabello humano para dar energía a los edificios

El uso oculto del puerto HDMI que puede transformar tu televisor: más sonido y funciones con un solo cable

El canal de retorno de audio elimina la necesidad de conexiones ópticas y facilita el control de todos los equipos desde el mando del televisor

El uso oculto del puerto HDMI que puede transformar tu televisor: más sonido y funciones con un solo cable

DEPORTES

La decisión que tomará River Plate frente al gran momento de Santiago Beltrán en el arco

La decisión que tomará River Plate frente al gran momento de Santiago Beltrán en el arco

La peligrosa intervención de un aficionado que casi genera un caos en el Giro de Italia: “Hay límites que no se deben cruzar”

Nuevo escándalo de Néstor Ortigoza: cinco agentes de seguridad lo sacaron a la fuerza tras una pelea en un boliche

Mauro Icardi reveló el gesto que hizo llorar a la China Suárez: “No puedo creerlo”

Atajó el penal, pero la pelota tomó un extraño efecto y terminó en gol: la dramática definición en el ascenso de Turquía

TELESHOW

Ca7riel y Paco Amoroso regresan con su show a Argentina: del descontrol a convertirse en espíritus libres

Ca7riel y Paco Amoroso regresan con su show a Argentina: del descontrol a convertirse en espíritus libres

Guido Kaczka habló de los rumores de conflictos en Es mi sueño: “Al primero que fui a buscar es a Abel Pintos”

El motivo por el que Yipio de Gran Hermano no volvería en el repechaje: “El cansancio y la angustia me desbordan”

Adrián Pallares conmovió al contar que está en medio de un difícil momento personal: “Salvarle la vida”

Graciela Alfano presentó a su insólita mascota en televisión: "Nació para la cámara, alfanizada total"

INFOBAE AMÉRICA

Honduras: FFAA oficializan ascensos militares tras aval del Congreso en medio de debate político

Honduras: FFAA oficializan ascensos militares tras aval del Congreso en medio de debate político

Calor extremo golpeará el sur de Honduras con máximas de 42 grados este jueves

El gobierno dominicano confirma recepción mensual de migrantes deportados desde Estados Unidos

Guatemala: interpelación al ministro de Desarrollo se extiende por falta de quórum en el Congreso

Panamá registró 790 especies de aves avistadas en tan solo 24 horas durante el Global Big Day