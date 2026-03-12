Tecno

Qué características de las nuevas computadoras pueden aprovechar los estudiantes peruanos

El auge de equipos con tarjetas gráficas de última generación responde a la exigencia de proyectos académicos avanzados

Muchos estudiantes priorizan laptops con
Muchos estudiantes priorizan laptops con procesadores de alto rendimiento y 16 GB de RAM para multitarea académica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las computadoras modernas ofrecen características que responden a las demandas actuales de los estudiantes, combinando alto rendimiento, portabilidad y capacidad gráfica avanzada para potenciar el aprendizaje durante el regreso a clases.

Según un sondeo realizado por ASUS, el principal motivo de compra de laptops en Perú está vinculado a necesidades educativas, en un contexto donde la virtualidad y los modelos híbridos siguen teniendo peso en colegios y universidades.

Potencia operativa y multitarea: el motor del aprendizaje actual

La transición hacia la educación digital ha elevado las exigencias sobre el hardware que utilizan niños y jóvenes. De acuerdo con el reporte, los estudiantes priorizan procesadores potentes y una memoria RAM de al menos 16 GB, lo que permite ejecutar varias aplicaciones y plataformas educativas al mismo tiempo sin sacrificar fluidez.

Un estudiante universitario se concentra
Un estudiante universitario se concentra en El presupuesto promedio destinado a laptops multitarea alcanza los S/ 2,299 en el mercado peruano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este nivel de especificaciones resulta esencial para tareas como videollamadas, desarrollo de proyectos en línea o el uso de software especializado en áreas como ingeniería, arquitectura y diseño.

Jose Aguilar, Country Product Manager de la empresa en Perú, explicó que “los estudiantes peruanos están priorizando laptops que combinen alto rendimiento y capacidad multitarea”, elementos que se han vuelto indispensables para adaptarse tanto a la educación virtual como a los modelos híbridos predominantes.

Portabilidad y diseño

Otra característica clave que favorece a los estudiantes es la máxima portabilidad. Las laptops ligeras, resistentes y fáciles de transportar dentro de una mochila permiten a los alumnos desplazarse entre clases presenciales, bibliotecas y espacios de estudio en casa.

Según el sondeo citado, los usuarios valoran cada vez más los diseños modernos y duraderos, pues estos equipos deben resistir el uso cotidiano y los traslados frecuentes propios de la rutina académica.

Las laptops gamer ganan protagonismo
Las laptops gamer ganan protagonismo entre estudiantes por su desempeño en proyectos gráficos y de ingeniería. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El documento de ASUS subrayó que la portabilidad se ha convertido en un criterio decisivo de compra, especialmente en un escenario donde los estudiantes alternan entre actividades presenciales y virtuales.

Gráficos premium y nuevas tendencias para especialidades técnicas

El auge de las laptops gamers ha marcado un giro en las preferencias de los estudiantes, quienes ahora optan por estos equipos no solo para el entretenimiento, sino también por su alta capacidad gráfica. Las tarjetas gráficas de última generación, como las serie 30 de NVIDIA, permiten un rendimiento óptimo en programas que exigen procesamiento visual avanzado, requisito frecuente en carreras como diseño gráfico, comunicación audiovisual y desarrollo de videojuegos.

El reporte de ASUS recalcó que las laptops gamers ahora son elegidas no solo con fines lúdicos, sino también porque sus características responden eficazmente para carreras con demanda de alto desempeño gráfico.

Inversión y acceso: el valor de la tecnología para la educación

La disposición a invertir en tecnología se ha incrementado entre las familias peruanas, motivadas por la necesidad de garantizar equipos adecuados para el estudio. De acuerdo con la información obtenida, el presupuesto promedio destinado a una laptop multitarea ronda los S/ 2,299, mientras que las laptops gamer alcanzan un promedio de S/ 3,599. Esta tendencia refleja la importancia que los hogares otorgan a la tecnología como pilar en la educación de los estudiantes.

La inversión en tecnología es
La inversión en tecnología es vista por las familias como una herramienta clave para el éxito educativo en 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El reporte de ASUS también señala que “un padre de familia o un estudiante tiene más claro lo que requiere en un dispositivo y está dispuesto a invertir en tecnología que cumpla eficazmente con las exigencias de sus tareas diarias”.

El futuro del aprendizaje digital y el rol de la tecnología

La permanencia de la virtualidad y la consolidación de modelos educativos híbridos han consolidado a las computadoras como herramientas imprescindibles para el aprendizaje. El informe resalta que los equipos con mayores capacidades tecnológicas se han vuelto clave para garantizar una experiencia educativa adecuada, permitiendo a los estudiantes adaptarse a los retos de la educación actual y futura.

Según el sondeo presentado, la tecnología se posiciona como un componente esencial en la formación de los estudiantes peruanos, marcando el regreso a clases con computadoras que ofrecen rendimiento, portabilidad y capacidad gráfica avanzada.

