¿Conviene dejar la computadora encendida todo el día?

Especialistas recomiendan evaluar necesidades de mantenimiento, tipo de tareas y hábitos antes de dejar la computadora encendida todo el tiempo - (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el debate sobre si conviene mantener la computadora encendida las 24 horas del día, expertos en tecnología y fabricantes internacionales coinciden en que la decisión debe basarse en el uso, las necesidades de mantenimiento y la eficiencia energética. La revista tecnológica PCMag y el portal How-To Geek han analizado en profundidad los pros y contras de esta práctica, incluyendo el impacto sobre la vida útil del hardware, el consumo eléctrico y los riesgos asociados a la seguridad informática.

Según el análisis de la consultora Nerds On Site, dejar el equipo encendido de forma continua puede ser ventajoso para usuarios que requieren la ejecución de tareas automáticas, actualizaciones nocturnas o accesos remotos, especialmente en servidores domésticos y entornos empresariales. Muchos procesos de mantenimiento, como escaneos antivirus y respaldos de datos, suelen programarse en horarios de baja actividad, lo que justifica que los sistemas permanezcan encendidos durante la noche. La decisión, destacan los expertos, implica una evaluación cuidadosa de los riesgos y beneficios.

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Beneficios y riesgos de dejar la computadora encendida

Dejar la computadora encendida permite ejecutar tareas automáticas, actualizaciones nocturnas y respaldos de datos sin interrupciones - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La revista tecnológica PCMag señala que mantener la computadora encendida facilita la continuidad de descargas extensas, la sincronización de archivos en la nube y la disponibilidad de sistemas para administración remota. Además, algunos sistemas operativos y aplicaciones dependen de la ejecución constante para completar procesos de optimización y mantenimiento. No obstante, advierte que “el funcionamiento ininterrumpido aumenta el consumo energético,” eleva la factura de electricidad y puede acelerar el desgaste de componentes, como ventiladores, discos duros y fuentes de poder.

Los expertos subrayan la importancia de contar con sistemas de protección ante picos de tensión eléctrica y de monitorear regularmente el estado del hardware para prevenir fallos prematuros.

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El portal How-To Geek agrega que, aunque los equipos modernos están diseñados para soportar largas jornadas de uso, “es recomendable programar reinicios periódicos” para evitar la acumulación de procesos en segundo plano, resolver posibles fugas de memoria y permitir que se apliquen actualizaciones críticas del sistema operativo.

El sitio también destaca que “apagar la computadora cuando no se utiliza durante varias horas puede contribuir a prolongar la vida útil del equipo,” reducir el impacto ambiental y minimizar el riesgo de sobrecalentamiento.

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Recomendaciones de la industria tecnológica

Apagar la computadora durante largos periodos de inactividad ayuda a prolongar la vida útil del hardware y reducir el impacto ambiental - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tanto la revista tecnológica PCMag como el portal How-To Geek recomiendan evaluar el tipo de tareas, el entorno y los hábitos de uso antes de decidir mantener el equipo encendido todo el tiempo. Para quienes necesiten dejar la computadora funcionando, los expertos sugieren activar los modos de suspensión o hibernación, configurar sistemas de respaldo de energía (UPS) y mantener todos los parches de seguridad actualizados. Además, se aconseja limpiar periódicamente los sistemas de ventilación y evitar el bloqueo de las rejillas de aire para prevenir el sobrecalentamiento.

En entornos empresariales o de servidores, el encendido continuo está justificado por la necesidad de administración remota, acceso constante y automatización de tareas. Incluso en estos escenarios, la supervisión técnica es fundamental para detectar posibles fallos y optimizar el rendimiento del hardware.

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Apagar la computadora durante los períodos de inactividad sigue siendo la opción más recomendable para maximizar la vida útil del equipo y reducir el consumo eléctrico sin afectar el rendimiento general.