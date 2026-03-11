Tecno

Cinco funciones de Gemini que transforman la experiencia en tu móvil

Una de las funciones de este asistente de IA es la capacidad de crear imágenes a partir de un boceto realizado a mano en la app de notas del celular

El potencial del modelo de
El potencial del modelo de IA de Google también se extiende a la búsqueda de ofertas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El asistente de inteligencia artificial de Google, Gemini, está cambiando la manera en que se utiliza el móvil, gracias a una serie de funciones poco conocidas que amplían sus capacidades mucho más allá de lo habitual.

Aunque muchas personas ya aprovechan sus utilidades básicas, existen herramientas y trucos que pueden hacer que el uso diario sea mucho más eficiente y productivo, sin necesidad de complicadas configuraciones o conocimientos avanzados.

Organización inteligente en casa con Gemini Live

Una de las características destacadas de Gemini es su habilidad para ayudar en la organización del hogar mediante el reconocimiento de voz y entorno con Gemini Live.

Gemini está cambiando la manera
Gemini está cambiando la manera en que se utiliza el móvil gracias a una serie de funciones poco conocidas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta opción permite al usuario pedir consejos personalizados para ordenar espacios como armarios, neveras o cajones. La inteligencia artificial analiza la situación y sugiere métodos óptimos de organización, como aconsejar perchas para prendas delicadas o recomendar baldas para jerséis, adaptando las respuestas a las necesidades reales del usuario.

Creación de imágenes a partir de bocetos en tu móvil

Otra función avanzada de Gemini es la posibilidad de generar imágenes a partir de un dibujo hecho a mano en la aplicación de notas del teléfono. El usuario puede realizar un boceto sencillo y, mediante una petición a Gemini, transformar ese diseño en una imagen finalizada con la ayuda de la función Nano Banana.

De este modo, la creatividad se potencia, permitiendo pasar de una idea inicial al resultado visual en cuestión de segundos, sin necesidad de describir detalles complejos en palabras.

FILE PHOTO: Gemini logo is
FILE PHOTO: Gemini logo is seen in this illustration taken May 20, 2024. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Comparador de precios automático y consulta de opiniones

El potencial del modelo de IA de Google también se extiende a la búsqueda de ofertas y la comparación de precios.

Al compartir el enlace de un producto, la inteligencia artificial localiza alternativas más económicas en otras tiendas y, además, consulta foros de referencia como Reddit para recoger valoraciones y trucos que puedan ayudar a conseguir el artículo deseado a un mejor precio.

Es pertinente señalar que esto convierte al asistente en un apoyo valioso para quienes buscan ahorrar y tomar decisiones de compra informadas.

(gemini.google.com)
(gemini.google.com)

Resúmenes automáticos de videos y presentaciones

Gemini no se limita a procesar textos. Si el usuario necesita un resumen de un video, como una clase grabada o una presentación de YouTube, basta con enviar el enlace para que la herramienta analice el contenido audiovisual y extraiga los puntos clave.

Esta característica es especialmente útil para estudiantes y profesionales que desean optimizar su tiempo y quedarse con lo esencial sin tener que visualizar materiales largos en su totalidad.

Edición y ajuste de mensajes directamente en pantalla

La edición de mensajes gana agilidad gracias a las capacidades contextuales de Gemini. Ya no es necesario copiar y pegar textos para solicitar correcciones o cambios de tono.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

Es suficiente con redactar el mensaje en la aplicación de mensajería y pedir a Gemini que realice los ajustes necesarios. La inteligencia artificial detecta el texto en pantalla y aplica las modificaciones solicitadas, agilizando así la comunicación, especialmente en plataformas populares como WhatsApp y Mensajes.

Estas funciones demuestran que Gemini va mucho más allá de las tareas tradicionales de un asistente virtual, permitiendo a los usuarios descubrir nuevas formas de aprovechar la inteligencia artificial para simplificar su día a día y aumentar su productividad desde el móvil.

La inteligencia artificial de Google, a través de su herramienta Gemini, también se ha convertido en un recurso útil para estudiantes universitarios. Permite resumir textos extensos, analizar artículos académicos y extraer puntos clave de presentaciones o videos educativos.

