Video viral de un robot “Transformer” hecho con un auto BMW que se puede conducir

Empresa turca R&D Company Letrons crea un auto transformer con un BMW. (Captura/Letrons)

Un video viral muesta cómo un auto de la marca BMW dentro de un centro comercial en Turquía se convierte en un robot al estilo de la película y juguetes de la serie “Transformers” para el asombro del público asistente, que tomaba fotos y videos del acto.

El robot, que fue desarrollado por la empresa turca R&D Company Letrons, fue creado luego de una investigación en sistemas de ingeniería y robótica para hacer realidad la llegada de los “Transformers”. El equipo involucrado creó a “ANTIMON” usando como base a un automóvil de la marca alemana BMW, aunque indicaron que el invento puede adaptarse a cualquier auto disponible.

“La idea llegó a nosotros durante una reunión en la que discutimos y dimos ideas sobre un proyecto único y futurista”, indica el equipo de Letrons en su página web. Además, aseguran que el primer modelo del robot tomó aproximadamente 11 meses en completarse con el apoyo de mecánicos y técnicos especialistas.

Una de las particularidades de ANTIMON es que aunque sea un robot y tenga diferentes mecanismos en su interior (incluida una cabeza que puede moverse) el auto en el que está desarrollado sigue siendo funcional y puede conducirse, aunque sea por medio de un control remoto para permitir su desplazamiento. La única forma de movilizarlo es en su “modo auto” pues cuando se transforma no puede realizar movimientos en la parte inferior de su cuerpo.

Empresa turca R&D Company Letrons crea un auto transformer que se puede conducir con un BMW

“La función de caminar no fue incluida en ANTIMON, aunque puede ser añadida si se genera un financiamiento razonable para una nueva investigación y proyecto de desarrollo”, sostiene Letrons, que además afirma que el equipo de desarrollo ya está trabajando en nuevos modelos y que en el futuro se podría añadir un motor eléctrico que permita la conducción del vehículo en el tráfico.

Por otro lado, con respecto al futuro comercial de estos autos, Letrons indica que los vehículos de este modelo sí se encuentran a la venta, aunque antes de completar la transacción los compradores deberán exponer las razones para la adquisición cumplen con los criterios de la compañía, aunque no revela cuáles son los requisitos o cómo es que los evalúan, si antes, durante o después de las negociaciones para la compra.

Qué funciones tiene ANTIMON

Aunque ANTIMON en su “modo robot” no pueda desplazarse o caminar libremente, esto no impide que tenga funciones complementarias como la capacidad de mover su cabeza en un ángulo de 120 grados, además de tener “ojos dinámicos” que emiten luces y aportan a la estética, aunque estos no sean funcionales por el momento.

Letrons también asegura que el robot tiene movilidad en brazos, muñecas y dedos, aunque las extremidades no tengan acción en los articulaciones, que son estáticas y solo pueden moverse hasta cierta altura. Además se incorporó un sistema de bocinas para que tenga la capacidad de hablar. La voz y su intensidad dependerán de otros factores como el ambiente que rodee al robot.

Empresa turca R&D Company Letrons crea un auto transformer que se puede conducir con un BMW

En cuanto a los factores de seguridad, este robot tiene sensores adicionales en la parte delantera y trasera del vehículo, de modo que puede prevenir cuándo se presenta peligro en ambos extremos.

Aunque por el momento Letrons no ha revelado cuál es el precio a pagar por ANTIMON, sí indica que espera que en el futuro se puedan realizar mejoras en los modelos para llevarlos al mercado.