Tecno

Según la IA este es el ranking de los 50 peores chistes de todos los tiempos

Geminis y ChatGPT seleccionaron los peores chistes de todos los tiempos, demostrando que el humor absurdo, los juegos de palabras y el ridículo siguen rompiendo el hielo

Guardar
Google icon
Seis personas, cuatro sentadas y dos de pie, alrededor de una mesa de madera en una cafetería, algunas cubriéndose la boca para no reír.
Chistes tan malos que dan risa: el ranking definitivo de la IA y el misterio de la carcajada absurda - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La risa, uno de los grandes enigmas de la psicología y la filosofía, ha sido objeto de análisis desde hace más de un siglo. Henri Bergson, en su célebre ensayo La Risa (1899), señalaba que lo cómico nace cuando lo humano se vuelve mecánico, cuando la rigidez o la falta de adaptación generan situaciones absurdas.

La risa, afirmaba, es una herramienta social que castiga la excentricidad y premia la flexibilidad. Hoy, en plena era digital, la inteligencia artificial añade una nueva capa al análisis: ¿qué ocurre cuando ponemos a una IA a seleccionar los peores chistes de todos los tiempos?

PUBLICIDAD

El interés en este ranking radica en que pone a prueba tanto nuestro sentido del humor como la capacidad de la IA para distinguir entre lo gracioso y lo involuntariamente malo. Los chistes “malos” (por previsibles, absurdos o anticuados) suelen provocar una risa que mezcla la compasión con el asombro ante la simpleza o la ingenuidad.

Cinco personas de diversas edades se agrupan en un interior, interactuando y mostrando expresiones de diversión contenida, con una mujer cubriendo su boca.
Inteligencia artificial elige los peores chistes: ¿qué hace que lo malo sea tan gracioso? (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué hace a un chiste “malo”?

Según la IA Gemini, el humor es subjetivo y depende del contexto, pero hay una categoría especial de chistes que resultan tan predecibles o absurdos que terminan siendo graciosos por lástima.

PUBLICIDAD

Los clásicos de “papá”, los juegos de palabras forzados y el minimalismo absurdo dominan el ranking. ChatGPT coincide: los chistes malos suelen girar en torno a juegos de palabras simples, colmos y situaciones cotidianas llevadas al extremo.

Los 25 peores chistes según Gemini

  1. ¿Qué hace una abeja en el gimnasio? Zumba.
  2. ¿Cómo se dice pañuelo en japonés? Saka-moko.
  3. ¿Qué le dice un techo a otro techo? Te echo de menos.
  4. ¿Cómo se dice disparo en árabe? Ahí-va-la-bala.
  5. ¿Qué hace un perro con un taladro? Ta-drando.
  6. ¿Por qué los pájaros vuelan al sur en invierno? Porque caminando tardarían mucho.
  7. ¿Cuál es el café más peligroso? El ex-preso.
  8. ¿Qué le dice una uva verde a una uva morada? ¡Respira, por Dios, respira!
  9. ¿Qué le dice un jaguar a otro jaguar? Jaguar you?
  10. Había una vez un pollito que respiraba por el “pum”... se sentó y se murió.
  11. ¿Qué hace un tomate con una capa? Super-Tomate.
  12. ¿Qué le dice una impresora a otra? ¿Esa hoja es tuya o es una impresión mía?
  13. ¿Para qué sirven las gafas de sol verdes? Para ver-de lejos.
  14. — Doctor, ¿qué tengo? — Pues tiene usted un moco. — ¡Ay, qué susto! Pensé que era un tumor.
  15. — Hola, ¿está Agustín? — No, estoy de vacaciones.
  16. — Mamá, en el colegio me llaman “distraído”. — Niño, que esta no es tu casa.
  17. — ¿Tienes wifi? — Sí. — ¿Y cuál es la clave? — Tener dinero y pagarlo.
  18. ¿Qué tal tu primer día de clases de piano? — Muy bien, ya aprendí a cerrar la tapa sin pillarme los dedos.
  19. ¿Cómo se llama el campeón de buceo japonés? Tokofondo. ¿Y el subcampeón? Kasitoko.
  20. ¿Qué hace una rata con una ametralladora? Ratatatatatata.
  21. ¿Por qué los esqueletos no pelean entre ellos? Porque no tienen agallas.
  22. Había una vez un hombre tan, tan, tan alto... que se comió un yogur y cuando le llegó al estómago ya estaba caducado.
  23. — Capitán, capitán, vienen los indios. — ¿Son amigos o enemigos? — Deben ser amigos, porque vienen todos juntos.
  24. ¿Cuál es el pez que más brilla? El “glub-glub”.
  25. — Papá, ¿qué se siente tener un hijo tan guapo? — No sé, pregúntale a tu abuelo.
ChatGPT y Gemini.
Gemini y ChatGPT coinciden: los chistes de papá, el minimalismo y el absurdo provocan una risa compartida, más por lástima que por ingenio, pero con un valor social irremplazable en cualquier conversación

Los 25 peores chistes según ChatGPT

  1. ¿Qué le dijo una pared a la otra pared? Nos vemos en la esquina.
  2. ¿Por qué el libro de matemáticas estaba triste? Porque tenía muchos problemas.
  3. ¿Qué hace una vaca con los ojos cerrados? Leche concentrada.
  4. ¿Cómo maldice un pollito a otro? ¡Caldo seas!
  5. ¿Qué hace una computadora cuando tiene frío? Cierra Windows.
  6. ¿Cuál es el colmo de un jardinero? Que siempre lo dejen plantado.
  7. ¿Qué le dijo el cero al ocho? Bonito cinturón.
  8. ¿Por qué el tomate se puso rojo? Porque vio la ensalada desnuda.
  9. ¿Cómo se despiden los químicos? Ácido un placer.
  10. ¿Qué hace una taza en la computadora? Buscando café internet.
  11. ¿Cuál es el animal más antiguo? La cebra, porque está en blanco y negro.
  12. ¿Qué hace un pez mago? Nada por aquí, nada por allá.
  13. ¿Por qué las focas miran siempre hacia arriba? Porque ahí están los focos.
  14. ¿Qué hace una naranja hablando por teléfono? Llamar-anja.
  15. ¿Cómo se llama el primo vegetariano de Bruce Lee? Broco Lee.
  16. ¿Qué hace un lápiz en la cama? Dibuja sueños.
  17. ¿Cuál es el café más peligroso del mundo? El ex-preso.
  18. ¿Cómo se llama el campeón de buceo ruso? Dimitri Nado.
  19. ¿Por qué el mar nunca se seca? Porque no tiene toalla.
  20. ¿Qué hace un semáforo en el gimnasio? ¡Poniéndose en forma!
  21. —Doctor, doctor, tengo complejo de feo.—El siguiente, por favor.
  22. ¿Qué hace un perro con un taladro? Taladrando-guau.
  23. ¿Por qué las focas miran siempre hacia arriba? Porque ahí están los focos.
  24. ¿Qué hace un lápiz en la cama? Dibuja sueños.
  25. ¿Por qué el mar nunca se seca? Porque no tiene toalla.

¿Por qué seguimos contando chistes malos?

Según la IA y los expertos, los chistes malos siguen vigentes porque cumplen una función social: rompen el hielo, generan complicidad y, a veces, la mayor risa surge justo de lo inesperadamente absurdo. En la era de los algoritmos, la risa sigue siendo un misterio… pero, por suerte, nunca dejará de ser necesaria.

Temas Relacionados

IAChistesRankingTecnología-NoticiasLo último en tecnología

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Apple refuerza la seguridad de sus dispositivos antiguos con nuevas actualizaciones para iOS, iPadOS y macOS

Apple mantiene el soporte para iPhone, iPad y Mac de generaciones anteriores con actualizaciones centradas en seguridad y rendimiento

Apple refuerza la seguridad de sus dispositivos antiguos con nuevas actualizaciones para iOS, iPadOS y macOS

Cómo ahorrar agua y luz al lavar la ropa: los mejores trucos recomendados por los fabricantes de lavadoras

Implementar funciones avanzadas, rutinas inteligentes y tecnología eficiente convierte a la lavadora en una aliada del ahorro y el bienestar ambiental en la vida diaria

Cómo ahorrar agua y luz al lavar la ropa: los mejores trucos recomendados por los fabricantes de lavadoras

La IA ya ataca errores de tus dispositivos y programas desconocidos por fabricantes: esto descubrió Google

El uso de IA para crear y automatizar malware reduce barreras técnicas, aumentando la velocidad y alcance de los ataques

La IA ya ataca errores de tus dispositivos y programas desconocidos por fabricantes: esto descubrió Google

Sega cancela su proyecto “superjuego” y abandona el modelo free-to-play

Sega reorganiza su estrategia por completo. Menos apuestas por juegos como servicio y mayor enfoque en franquicias premium tradicionales

Sega cancela su proyecto “superjuego” y abandona el modelo free-to-play

Los mensajes entre iPhone y Android ahora están más protegidos: llega el cifrado

Esta función está disponible para quienes actualicen a iOS 26.5 y cuenten con operador compatible

Los mensajes entre iPhone y Android ahora están más protegidos: llega el cifrado

DEPORTES

La frase de Fede Valverde contra Tchouaméni que culminó en la escandalosa pelea: “Es indigno para el Real Madrid”

La frase de Fede Valverde contra Tchouaméni que culminó en la escandalosa pelea: “Es indigno para el Real Madrid”

Wolfsburgo anunció el regreso de su escudo original y la noticia emocionó a sus hinchada

La “batalla por el futuro” de la Fórmula 1 entre los equipos y la FIA en medio de las críticas por los cambios de reglamento

La revelación de uno de los descubridores de Santiago Beltrán: “No se iba a probar en River porque quería terminar el secundario”

Los detalles de la mansión de Neymar en Brasil: sala de juegos de Disney, museo de camisetas y una colección de motos que heredó

TELESHOW

Cuánto midió en televisión y en plaformas la serie de Wanda Nara y Maxi López

Cuánto midió en televisión y en plaformas la serie de Wanda Nara y Maxi López

Alejandra Maglietti contó una desopilante anécdota en un gimnasio: “Me fui chorreando aceite”

La confesión de Sofía Gala sobre su adolescencia y el vínculo con Moria Casán: “Me escapaba mucho de casa”

Fuerte cruce al aire entre Brian Sarmiento y la mamá de Juanicar: “Te voy a pedir que te calmes”

“Para defender la educación”: quiénes son los famosos que convocan a la Marcha Federal Universitaria

INFOBAE AMÉRICA

El líder de Hezbollah amenazó con convertir el sur del Líbano en “un infierno” y pidió negociaciones indirectas con Israel

El líder de Hezbollah amenazó con convertir el sur del Líbano en “un infierno” y pidió negociaciones indirectas con Israel

Tras el ataque masivo de Rusia sobre Ucrania, Zelensky afirmó que responderán “de la misma manera”

El fenómeno meteorológico “Omega” provocará calor extremo, tormentas y lluvias persistentes en EEUU esta semana

La sorprendente estrategia de la Venus atrapamoscas para sobrevivir en ambientes extremos

Nuevos estudios ratifican la seguridad de las vacunas que contienen aluminio