Chistes tan malos que dan risa: el ranking definitivo de la IA y el misterio de la carcajada absurda - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La risa, uno de los grandes enigmas de la psicología y la filosofía, ha sido objeto de análisis desde hace más de un siglo. Henri Bergson, en su célebre ensayo La Risa (1899), señalaba que lo cómico nace cuando lo humano se vuelve mecánico, cuando la rigidez o la falta de adaptación generan situaciones absurdas.

La risa, afirmaba, es una herramienta social que castiga la excentricidad y premia la flexibilidad. Hoy, en plena era digital, la inteligencia artificial añade una nueva capa al análisis: ¿qué ocurre cuando ponemos a una IA a seleccionar los peores chistes de todos los tiempos?

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El interés en este ranking radica en que pone a prueba tanto nuestro sentido del humor como la capacidad de la IA para distinguir entre lo gracioso y lo involuntariamente malo. Los chistes “malos” (por previsibles, absurdos o anticuados) suelen provocar una risa que mezcla la compasión con el asombro ante la simpleza o la ingenuidad.

Inteligencia artificial elige los peores chistes: ¿qué hace que lo malo sea tan gracioso? (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué hace a un chiste “malo”?

Según la IA Gemini, el humor es subjetivo y depende del contexto, pero hay una categoría especial de chistes que resultan tan predecibles o absurdos que terminan siendo graciosos por lástima.

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Los clásicos de “papá”, los juegos de palabras forzados y el minimalismo absurdo dominan el ranking. ChatGPT coincide: los chistes malos suelen girar en torno a juegos de palabras simples, colmos y situaciones cotidianas llevadas al extremo.

Los 25 peores chistes según Gemini

¿Qué hace una abeja en el gimnasio? Zumba. ¿Cómo se dice pañuelo en japonés? Saka-moko. ¿Qué le dice un techo a otro techo? Te echo de menos. ¿Cómo se dice disparo en árabe? Ahí-va-la-bala. ¿Qué hace un perro con un taladro? Ta-drando. ¿Por qué los pájaros vuelan al sur en invierno? Porque caminando tardarían mucho. ¿Cuál es el café más peligroso? El ex-preso. ¿Qué le dice una uva verde a una uva morada? ¡Respira, por Dios, respira! ¿Qué le dice un jaguar a otro jaguar? Jaguar you? Había una vez un pollito que respiraba por el “pum”... se sentó y se murió. ¿Qué hace un tomate con una capa? Super-Tomate. ¿Qué le dice una impresora a otra? ¿Esa hoja es tuya o es una impresión mía? ¿Para qué sirven las gafas de sol verdes? Para ver-de lejos. — Doctor, ¿qué tengo? — Pues tiene usted un moco. — ¡Ay, qué susto! Pensé que era un tumor. — Hola, ¿está Agustín? — No, estoy de vacaciones. — Mamá, en el colegio me llaman “distraído”. — Niño, que esta no es tu casa. — ¿Tienes wifi? — Sí. — ¿Y cuál es la clave? — Tener dinero y pagarlo. ¿Qué tal tu primer día de clases de piano? — Muy bien, ya aprendí a cerrar la tapa sin pillarme los dedos. ¿Cómo se llama el campeón de buceo japonés? Tokofondo. ¿Y el subcampeón? Kasitoko. ¿Qué hace una rata con una ametralladora? Ratatatatatata. ¿Por qué los esqueletos no pelean entre ellos? Porque no tienen agallas. Había una vez un hombre tan, tan, tan alto... que se comió un yogur y cuando le llegó al estómago ya estaba caducado. — Capitán, capitán, vienen los indios. — ¿Son amigos o enemigos? — Deben ser amigos, porque vienen todos juntos. ¿Cuál es el pez que más brilla? El “glub-glub”. — Papá, ¿qué se siente tener un hijo tan guapo? — No sé, pregúntale a tu abuelo.

Gemini y ChatGPT coinciden: los chistes de papá, el minimalismo y el absurdo provocan una risa compartida, más por lástima que por ingenio, pero con un valor social irremplazable en cualquier conversación

Los 25 peores chistes según ChatGPT

¿Qué le dijo una pared a la otra pared? Nos vemos en la esquina. ¿Por qué el libro de matemáticas estaba triste? Porque tenía muchos problemas. ¿Qué hace una vaca con los ojos cerrados? Leche concentrada. ¿Cómo maldice un pollito a otro? ¡Caldo seas! ¿Qué hace una computadora cuando tiene frío? Cierra Windows. ¿Cuál es el colmo de un jardinero? Que siempre lo dejen plantado. ¿Qué le dijo el cero al ocho? Bonito cinturón. ¿Por qué el tomate se puso rojo? Porque vio la ensalada desnuda. ¿Cómo se despiden los químicos? Ácido un placer. ¿Qué hace una taza en la computadora? Buscando café internet. ¿Cuál es el animal más antiguo? La cebra, porque está en blanco y negro. ¿Qué hace un pez mago? Nada por aquí, nada por allá. ¿Por qué las focas miran siempre hacia arriba? Porque ahí están los focos. ¿Qué hace una naranja hablando por teléfono? Llamar-anja. ¿Cómo se llama el primo vegetariano de Bruce Lee? Broco Lee. ¿Qué hace un lápiz en la cama? Dibuja sueños. ¿Cuál es el café más peligroso del mundo? El ex-preso. ¿Cómo se llama el campeón de buceo ruso? Dimitri Nado. ¿Por qué el mar nunca se seca? Porque no tiene toalla. ¿Qué hace un semáforo en el gimnasio? ¡Poniéndose en forma! —Doctor, doctor, tengo complejo de feo.—El siguiente, por favor. ¿Qué hace un perro con un taladro? Taladrando-guau. ¿Por qué las focas miran siempre hacia arriba? Porque ahí están los focos. ¿Qué hace un lápiz en la cama? Dibuja sueños. ¿Por qué el mar nunca se seca? Porque no tiene toalla.

¿Por qué seguimos contando chistes malos?

Según la IA y los expertos, los chistes malos siguen vigentes porque cumplen una función social: rompen el hielo, generan complicidad y, a veces, la mayor risa surge justo de lo inesperadamente absurdo. En la era de los algoritmos, la risa sigue siendo un misterio… pero, por suerte, nunca dejará de ser necesaria.

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