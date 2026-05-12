Razones por la que los padres no deben usar en exceso el control parental del celular

Un adolescente entrega su teléfono móvil a su padre, quien lo recibe con seriedad en un ambiente hogareño. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las aplicaciones de control parental se han convertido en una de las herramientas más utilizadas por las familias para supervisar la vida digital de niños y adolescentes. Diferentes plataformas permiten rastrear la ubicación de los hijos en tiempo real, limitar el tiempo frente a la pantalla, bloquear contenidos considerados inapropiados y revisar llamadas, mensajes y actividad en redes sociales.

Sin embargo, especialistas en ética y educación digital advierten que el uso excesivo de estas tecnologías puede afectar la privacidad, la confianza y el desarrollo de autonomía de los menores.

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El crecimiento de este mercado responde al aumento de preocupaciones relacionadas con internet y las redes sociales. Las empresas de control parental suelen destacar riesgos como el ciberacoso, el sexting o el contacto con desconocidos para promover sistemas de vigilancia digital dirigidos a los padres.

Según el estudio El impacto de las pantallas en la vida familiar, elaborado por empantallados.com junto a la consultora GAD3, el 38% de los padres asegura haber entregado un celular a sus hijos principalmente para mantenerlos localizados. Esta vigilancia suele complementarse con aplicaciones capaces de monitorear casi toda la actividad digital de los menores.

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El control parental en adolescentes puede causar desconfianza hacia los padres. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para la profesora de ética de la Universitat de Barcelona, Begoña Román, el problema surge cuando el control invade la intimidad del adolescente y se realiza sin transparencia. La especialista considera que vigilar conversaciones, ubicaciones o hábitos digitales sin consentimiento no es éticamente correcto, porque implica ocultamiento y rompe principios básicos de confianza.

Los expertos señalan además que la hipervigilancia puede generar consecuencias emocionales y sociales dentro del hogar. Durante la adolescencia, el deseo de privacidad y autonomía suele intensificarse, por lo que la sensación de ser observados constantemente puede provocar rechazo, cansancio y desconfianza hacia los padres.

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Otro de los riesgos mencionados es que el exceso de control limite el aprendizaje natural de la independencia. Psicólogos y especialistas en educación digital advierten que los adolescentes necesitan desarrollar criterio propio para enfrentar los riesgos de internet, algo que no siempre ocurre cuando todas sus decisiones son supervisadas o restringidas desde una aplicación.

Padres muestran a sus hijos adolescentes el control parental en Instagram durante una conversación en casa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La vigilancia tecnológica tampoco garantiza resultados absolutos. María José Abad, coordinadora de contenidos de empantallados.com, explica que muchos adolescentes encuentran formas de evadir los controles parentales.

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Algunos crean cuentas secundarias en redes sociales, borran historiales de navegación o modifican configuraciones del dispositivo para evitar restricciones horarias. Según la especialista, las barreras tecnológicas pueden convertirse incluso en un incentivo para desafiar las reglas.

El debate también alcanza situaciones más delicadas, como sospechas de acoso escolar, consumo de drogas o conductas de riesgo. Aunque muchos padres consideran que revisar dispositivos podría ayudar a detectar problemas, especialistas en ética sostienen que el espionaje digital puede terminar deteriorando aún más el vínculo familiar.

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Los padres cada vez usan más el control parental para tener localizados a sus hijos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En lugar de depender exclusivamente de aplicaciones de vigilancia, expertos recomiendan priorizar la educación digital y la comunicación constante dentro del hogar. La idea es acompañar a niños y adolescentes en el uso de la tecnología, enseñarles sobre privacidad, seguridad y riesgos en línea, y establecer acuerdos claros sobre el uso del celular y las redes sociales.

La expansión de dispositivos entre menores hace que este debate sea cada vez más relevante. Datos del Instituto Nacional de Estadística de España indican que uno de cada cuatro niños tiene celular propio a los 10 años. A los 12 años, más del 60% ya cuenta con uno.

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Ante este escenario, especialistas coinciden en que el desafío no es únicamente controlar el acceso a internet, sino enseñar a los menores a desenvolverse de forma responsable en el entorno digital. Para Begoña Román, el acompañamiento debe funcionar de manera similar a cuando un padre enseña a un hijo a nadar: explicando riesgos, guiando y ofreciendo apoyo, pero evitando reemplazar completamente su capacidad de actuar por sí mismo.