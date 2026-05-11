Evita que la inteligencia artificial oxide tu cerebro: consejos para mantener la creatividad y la memoria

IA y cerebro: cómo evitar que ChatGPT y Gemini te quiten creatividad y capacidad de atención - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El avance de la inteligencia artificial y las herramientas como ChatGPT o Gemini está transformando la manera en que nos informamos, estudiamos y resolvemos problemas. Sin embargo, varios estudios recientes advierten que la dependencia excesiva de la IA podría contribuir a una pérdida de habilidades cognitivas clave: creatividad, memoria, pensamiento crítico y capacidad de atención.

En un mundo donde las respuestas están a un clic, la gran pregunta es cómo proteger la agilidad mental y evitar que la tecnología se convierta en un atajo que debilite el cerebro.

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La importancia de este tema radica en que la IA no solo automatiza tareas, sino que redefine la forma en que aprendemos y producimos ideas. El desafío es mantener el equilibrio: aprovechar la tecnología sin renunciar al esfuerzo mental y a la originalidad.

Estudios recientes alertan sobre el riesgo de perder habilidades cognitivas por delegar demasiado en la inteligencia artificial; sigue estos consejos para mantener tu mente ágil y curiosa - (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Por qué la IA puede afectar la creatividad y la memoria?

Expertos como Adam Greene, neurocientífico de la Universidad de Georgetown, advierten que cuando dejamos de ejercitar ciertos tipos de pensamiento, nuestra capacidad para realizarlos tiende a deteriorarse. Al delegar en la IA tareas como escribir, investigar o resolver problemas, reducimos la dificultad inherente al proceso. Como resultado, el cerebro pierde el “músculo” necesario para el pensamiento profundo y la resolución creativa.

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En artículos de la BBC se han resaltado estudios sobre el uso excesivo de GPS, revelando que la memoria espacial se debilita si siempre dependemos de indicaciones externas. Un fenómeno similar ocurre con los motores de búsqueda y, en la actualidad, con la IA: mientras más transferimos el razonamiento a sistemas automatizados, menos ejercitamos la memoria y el pensamiento crítico.

La llamada “rendición cognitiva” ocurre cuando los usuarios aceptan respuestas de la IA sin cuestionarlas ni analizarlas. Además, la facilidad para obtener respuestas instantáneas puede debilitar la capacidad de atención y la tolerancia a la incomodidad, dos factores claves para el aprendizaje profundo y la creatividad.

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El riesgo mayor es que la IA se convierta en la “ruta rápida” que evita el esfuerzo, eliminando la dificultad que estimula la memoria y la generación de ideas originales.

Consejos para usar la IA y proteger tu cerebro

La comodidad de obtener respuestas instantáneas puede debilitar el aprendizaje profundo; aprende a usar la IA como herramienta, no como sustituto, y potencia tu creatividad cada día - (Imagen ilustrativa Infobae)

1. No aceptes respuestas sin cuestionar: Antes de consultar a la IA, formula una opinión propia sobre el tema. Úsala para contrastar o enriquecer tu razonamiento, no como sustituto automático de tu juicio.

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2. Introduce esfuerzo en tu proceso de aprendizaje: Toma notas a mano, resume ideas con tus propias palabras y resuelve pequeños problemas antes de consultar a un chatbot. El ejercicio activo fortalece la memoria y la comprensión.

3. Dedica tiempo a pensar por tu cuenta: Antes de pedirle ideas a la IA, pasa un tiempo frente a la página en blanco. Escribe lo que se te ocurra, aunque no sea perfecto. El proceso de conectar recuerdos y experiencias personales es clave para la creatividad.

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4. Mantén la atención: Evita que la IA resuma todo por ti. Lee artículos completos, resuelve problemas difíciles y permite que la incomodidad impulse tu aprendizaje. El aburrimiento ocasional es parte del desarrollo cognitivo.

La IA puede ser una aliada para ahorrar tiempo, inspirar ideas o resolver dudas, pero la singularidad y la diversidad del pensamiento humano seguirán siendo esenciales. El cerebro, a diferencia de las máquinas, es capaz de establecer conexiones inesperadas, crear sentido a partir de experiencias y aportar matices personales imposibles de automatizar.

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No se trata de renunciar a la IA, sino de usarla de manera consciente. Como ocurrió con otras tecnologías, el cerebro humano se adapta y evoluciona, pero requiere atención y práctica para no perder habilidades. Alternar entre el apoyo digital y el esfuerzo mental propio es la clave para mantener la flexibilidad cognitiva y la creatividad en la era de la inteligencia artificial. Elegir cuándo y cómo utilizar estas herramientas determinará si la tecnología potencia o limita nuestro potencial intelectual.