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Adiós WhatsApp: por qué la aplicación móvil deja de funcionar en ciertos celulares iPhone y Android

Si tu sistema operativo deja de ser compatible, WhatsApp te avisará con notificaciones previas y recordatorios de actualización

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WhatsApp deja de operar en teléfonos con sistemas Android o iOS muy antiguos por motivos técnicos y de seguridad. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
WhatsApp deja de operar en teléfonos con sistemas Android o iOS muy antiguos por motivos técnicos y de seguridad. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

WhatsApp deja de funcionar en teléfonos con versiones antiguas de Android o iOS debido a la falta de compatibilidad técnica y de seguridad.

La compañía precisa que, a partir del 8 de septiembre de 2026, solo serán compatibles los dispositivos con Android 6.0 o versiones posteriores, mientras que en iPhone se mantendrá el soporte para iOS 15.1 o superior.

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Qué modelos de iPhone no son compatibles con WhatsApp

Los modelos de iPhone que dejarán de ser compatibles con WhatsApp son aquellos que no admiten iOS 15.1 o versiones posteriores, conforme a las recomendaciones de la plataforma de mensajería.

Entre ellos se encuentran dispositivos como el iPhone 6, iPhone 6 Plus y modelos anteriores.

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Los iPhone que no soportan iOS 15.1 o superior ya no podrán usar WhatsApp. REUTERS/Bhawika Chhabra/File Photo
Los iPhone que no soportan iOS 15.1 o superior ya no podrán usar WhatsApp. REUTERS/Bhawika Chhabra/File Photo

Qué celulares Android no admiten WhatsApp

Los celulares Android que no admiten WhatsApp son aquellos que utilizan versiones del sistema operativo anteriores a Android 5.0.

A partir del 8 de septiembre de 2026, solo se podrá utilizar WhatsApp en dispositivos con Android 6.0 o versiones posteriores. Esto excluye modelos antiguos como el Samsung Galaxy S4, LG G3, Sony Xperia Z2 y otros que no recibieron actualizaciones más allá de Android 5.0 o 5.1.

Qué pasa si un sistema operativo deja de ser compatible con WhatsApp

Si el sistema operativo de tu dispositivo deja de ser compatible con WhatsApp, la aplicación te enviará notificaciones anticipadas y te recordará en varias ocasiones la necesidad de actualizar el software.

Estas advertencias te permiten tomar medidas antes de perder el acceso a la plataforma.

Una persona sostiene un celular con el logo de WhatsApp sobre un fondo verde y debajo un icono de alerta triangular amarillo y negro, irradiando.
Los Android con versiones anteriores a la 5.0 quedan excluidos de WhatsApp. (Imagen Ilustrativa Infobae)

WhatsApp actualiza regularmente la información sobre los sistemas operativos admitidos, asegurando que los usuarios estén informados sobre los requisitos más recientes y puedan mantener la aplicación en funcionamiento.

Cómo se decide que celulares quedan sin WhatsApp

La decisión sobre qué celulares dejan de ser compatibles con WhatsApp se basa en una revisión periódica de los sistemas operativos y dispositivos disponibles en el mercado.

Cada año, la compañía analiza cuáles son los modelos y versiones de software más antiguos y con menor cantidad de usuarios activos.

Además, estos dispositivos suelen carecer de las actualizaciones de seguridad más recientes o de la capacidad técnica necesaria para ejecutar correctamente la aplicación.

La compatibilidad de WhatsApp se revisa periódicamente según los sistemas y dispositivos más usados. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
La compatibilidad de WhatsApp se revisa periódicamente según los sistemas y dispositivos más usados. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Por este motivo, WhatsApp actualiza su lista de compatibilidad para garantizar el funcionamiento seguro y eficiente de la plataforma.

Qué hacer si mi celular deja de ser compatible con WhatsApp

Si tu celular deja de ser compatible con WhatsApp, lo primero es verificar si puedes actualizar el sistema operativo a una versión admitida, como Android 6.0 o iOS 15.1.

Si tu dispositivo no permite actualizaciones, deberás considerar migrar a un modelo más reciente que cumpla con los requisitos de la aplicación. Antes de cambiar de equipo, realiza una copia de seguridad de tus chats para no perder información importante.

Mujer de mediana edad con gafas y cabello gris sentada en una cafetería. Sostiene un smartphone con WhatsApp y su mano cubre parcialmente su boca.
Si tu celular es incompatible, revisa si puedes actualizar el sistema operativo a Android 6.0 o iOS 15.1. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una vez que adquieras un nuevo teléfono, podrás restaurar tus mensajes y seguir usando WhatsApp normalmente. La plataforma recomienda estar atento a las notificaciones dentro de la app, que te alertarán con anticipación sobre cambios en la compatibilidad.

Qué nuevas funciones hay en WhatsApp

Algunas de las nuevas funciones de WhatsApp son:

  • Widget para actualizaciones de estado.

Ahora puedes ver y crear actualizaciones de estado directamente desde la pantalla de inicio, sin abrir WhatsApp. El widget está disponible primero en iOS y en pruebas para Android, y ofrece dos tamaños: compacto y expandido.

Prioriza los estados de los contactos con los que más interactúas y permite crear un estado al instante desde el propio widget, manteniendo el procesamiento local para mayor privacidad.

(WhatsApp)
La opción de ‘Ajustes estrictos’ en privacidad mejora la seguridad de datos y chats. (WhatsApp)
  • Rediseño de la organización de chats.

WhatsApp introduce una nueva organización en la pestaña principal, separando chats, grupos y canales en listas independientes.

Los canales seguidos aparecen en una sección propia y las listas personalizadas pueden ocultarse en el menú ‘Más’. Esto reduce el desorden visual y facilita la navegación, especialmente para quienes gestionan múltiples grupos o proyectos.

  • Ajustes estrictos de la cuenta: más seguridad y privacidad.

La función de ‘Ajustes estrictos’ en la sección de privacidad refuerza la protección de datos y chats.

Incluye bloqueo de archivos y multimedia de desconocidos, activación automática de la verificación en dos pasos, copias de seguridad cifradas, restricción de vistas previas de enlaces.

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