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Los mensajes entre iPhone y Android ahora están más protegidos: llega el cifrado

Esta función está disponible para quienes actualicen a iOS 26.5 y cuenten con operador compatible

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Manos de piel oscura sostienen un iPhone X plateado con pantalla mostrando un chatbot de IA sobre Microsoft; teclado de portátil difuminado al fondo
La llegada del cifrado de extremo a extremo RCS en iPhone mejora la privacidad en los mensajes entre usuarios de Apple y Android.

La llegada del cifrado de extremo a extremo a los mensajes RCS en iPhone marca un cambio en la seguridad de las comunicaciones entre dispositivos Apple y Android.

Apple ha activado por fin esta función, después de dos años de espera, permitiendo que los usuarios envíen mensajes protegidos con este estándar de seguridad, una característica largamente esperada por quienes buscan privacidad en sus conversaciones multiplataforma.

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El despliegue se concretó con el lanzamiento de iOS 26.5, integrando un cifrado que impide el acceso a los contenidos de los mensajes por parte de terceros mientras viajan de un dispositivo a otro.

Cómo es la llegada del cifrado a los mensajes de iPhone

El cifrado de extremo a extremo en la mensajería RCS no estuvo disponible desde la aparición inicial de este sistema en iPhone. La función se anunció en 2024, pero en su primer despliegue, los mensajes RCS entre iPhone y Android se enviaban sin protección adicional, exponiendo el contenido a posibles interceptaciones durante la transmisión.

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Plano medio de una persona sujetando un iPhone en posición vertical con ambas manos. La pantalla muestra una interfaz de chat con mensajes, un teclado y emojis.
La función de cifrado de extremo a extremo está disponible para quienes actualicen a iOS 26.5 y cuenten con operador compatible.(Imagen Ilustrativa Infobae)

La situación cambió con la actualización iOS 26.5, que convirtió a los dispositivos Apple en compatibles con el cifrado de extremo a extremo para este tipo de mensajes.

Esta función ya está activa para todos los usuarios de iPhone que hayan actualizado a iOS 26.5 y tengan un operador compatible con el servicio. La activación del cifrado también requiere que los usuarios de Android cuenten con la última versión de la aplicación Mensajes de Google.

El despliegue del cifrado en los mensajes RCS se encuentra actualmente en fase beta, pero está disponible para quienes cumplan los requisitos mencionados.

Cómo el cifrado mejora la seguridad de las conversaciones

La adopción del cifrado de extremo a extremo en la mensajería RCS representa un avance para la privacidad. Cuando se activa esta protección, los mensajes enviados entre iPhone y Android quedan encriptados desde el momento en que salen del dispositivo emisor hasta que llegan al receptor.

El despliegue del cifrado de extremo a extremo en RCS para iPhone y Android se encuentra actualmente en fase beta desde este lunes.(REUTERS/Manuel Orbegozo/File Photo)
El despliegue del cifrado de extremo a extremo en RCS para iPhone y Android se encuentra actualmente en fase beta desde este lunes.(REUTERS/Manuel Orbegozo/File Photo)

Ni Apple, ni Google, ni los operadores móviles pueden leer el contenido de los mensajes mientras están en tránsito. Solo los participantes de la conversación pueden acceder a la información intercambiada.

Esta barrera protege contra posibles interceptaciones o accesos no autorizados, aportando confianza a quienes usan los chats para enviar información delicada o personal. El usuario sabrá que una conversación está cifrada gracias a la aparición de un candado en el chat RCS.

El funcionamiento del cifrado de extremo a extremo en mensajes RCS está pensado para resultar transparente para el usuario. Una vez que el dispositivo cuenta con iOS 26.5 y el operador es compatible, el cifrado se activa automáticamente en los chats que cumplen las condiciones técnicas.

No es necesario realizar ningún ajuste manual: la protección se activa por defecto y cubre tanto los mensajes nuevos como, con el tiempo, las conversaciones previas.

El usuario identifica fácilmente cuándo la seguridad está activa gracias al ícono del candado en la interfaz del chat. Este símbolo indica que los mensajes están protegidos durante toda su transmisión. El sistema RCS, que sustituye a los antiguos SMS y MMS, aporta además funcionalidades más dinámicas y seguras, permitiendo una experiencia de mensajería enriquecida con archivos, imágenes y textos largos.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El sistema de mensajería RCS reemplaza a SMS y MMS, permitiendo experiencias más seguras con archivos, imágenes y textos largos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este habíto está dregadando la batería de tu iPhone

Muchos usuarios de iPhone creen que al desactivar el WiFi desde el Centro de Control están ahorrando batería, pero en realidad el módulo inalámbrico sigue activo. Esto implica que el teléfono continúa buscando redes y ejecutando funciones en segundo plano, lo que puede afectar la autonomía, especialmente en dispositivos con baterías ya degradadas.

Para detener por completo este consumo, es necesario apagar el WiFi desde el menú de Ajustes. Además, factores como el brillo alto, aplicaciones en segundo plano y el estado de la batería influyen en la duración diaria.

Automatizar el encendido y apagado del WiFi o limitar el uso de recursos puede ayudar a prolongar la vida útil del dispositivo y evitar recargas frecuentes. Revisar los permisos de actualización en segundo plano y controlar la localización también contribuye a optimizar el consumo energético.

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