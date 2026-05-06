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Nuevas reglas para menores de 18 años en Instagram y Facebook: habrá bloqueo de perfiles

La red social implementa IA avanzada y análisis físico en fotos para detectar perfiles de menores. Meta busca globalizar estas protecciones ante el reto de verificar la edad real de sus usuarios

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Tres adolescentes sonrientes: una chica en el centro sostiene un celular con el logo de Instagram, y otra a la derecha una tablet con el logo de Facebook.
Las nuevas herramientas de inteligencia artificial fortalecen la protección de menores en Instagram y Facebook, automatizando la identificación y verificación de edad.

La aplicación de inteligencia artificial y tecnologías avanzadas para proteger a los menores en plataformas sociales como Instagram y Facebook ha impulsado la expansión de herramientas automatizadas destinadas a garantizar que los adolescentes participen en experiencias acordes a su edad.

A partir de 2024, las soluciones diseñadas para identificar, verificar y segmentar usuarios menores de 18 años de edad, como las Cuentas para Adolescentes, han alcanzado a cientos de millones de cuentas. Las actualizaciones más recientes reveladas por Meta, amplían estas protecciones en la Unión Europea y Brasil para Instagram, y suman su implementación inicial en Facebook en Estados Unidos, con el objetivo de extenderse próximamente a otras regiones.

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Entre los datos aportados en el informe oficial de la plataforma, se resalta que el 88% de los padres en Estados Unidos apoya que las tiendas de aplicaciones verifiquen la edad de los usuarios y compartan esa información con desarrolladores.

Dos adolescentes, una chica y un chico, miran pantallas. La chica sostiene un smartphone con el logo de Instagram. El chico tiene una tablet con la interfaz de Facebook.
Las políticas de Meta integran inteligencia artificial y análisis visual para detectar posibles cuentas de menores, aun cuando usuarios falsean su edad en redes sociales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La protección de los adolescentes ha evolucionado durante más de diez años. Desde entonces, se crearon recursos como las Cuentas para Adolescentes en Instagram, Facebook y Messenger, integrando restricciones personalizadas para limitar el contacto y la exposición a contenidos destinados a adultos. El servicio de prensa de la empresa explica que este proceso implica identificar la edad de los usuarios, aunque esta tarea sigue siendo un reto para toda la industria digital.

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Tecnología de inteligencia artificial y análisis visual para identificar edad

Las políticas implementadas recientemente incorporan métodos de verificación avanzados, incluyendo inteligencia artificial capaz de detectar perfiles de adolescentes incluso cuando se declara una edad adulta al registrarse. Según la red social, actualmente se emplea un sistema que combina señales contextuales extraídas de publicaciones, comentarios, biografías, celebraciones de cumpleaños y menciones escolares para determinar la probable edad real de un usuario.

Se ha sumado el análisis visual como medida complementaria. Esta tecnología utiliza IA para examinar fotografías y videos en busca de características físicas, como la estatura o la estructura ósea, con el fin de estimar la edad aproximada sin recurrir al reconocimiento facial. La empresa destaca que el objetivo es mejorar la precisión en la detección, sin identificar de forma personal a los individuos en las imágenes.

Las Cuentas para Adolescentes de Meta han llegado a cientos de millones de usuarios, expandiendo las medidas de seguridad digital en la Unión Europea, Brasil y Estados Unidos. .EFE/EPA/JOHN G. MABANGLO
Las Cuentas para Adolescentes de Meta han llegado a cientos de millones de usuarios, expandiendo las medidas de seguridad digital en la Unión Europea, Brasil y Estados Unidos. .EFE/EPA/JOHN G. MABANGLO

En caso de sospechar que una cuenta pertenece a una persona menor de edad, el sistema desactiva la cuenta y solicita documentación que pruebe la edad al iniciar la verificación, inhabilitando el perfil si no se entrega la documentación adecuada. Este mecanismo también se respalda en el procesamiento automático de reportes de usuarios sobre cuentas posiblemente gestionadas por menores, acelerando la gestión mediante modelos de IA que ofrecen mayor precisión y rapidez que la revisión manual tradicional.

La función de denuncia ha experimentado mejoras y actualmente permite que la comunidad reporte posibles cuentas de menores tanto desde la aplicación como por medio del Centro de ayuda.

Extensión internacional de las medidas y participación de los padres

El año pasado, las primeras pruebas tecnológicas para la identificación proactiva de adolescentes y su incorporación a protecciones específicas se desplegaron en Estados Unidos, Australia, Canadá y Reino Unido en Instagram, permitiendo incluir millones de cuentas en estos resguardos. Actualmente, la expansión alcanza a 27 países de la Unión Europea y Brasil para Instagram, y también al mercado estadounidense de Facebook, con planes para llegar al Reino Unido y la Unión Europea en junio. La empresa prevé obtener cobertura global durante este mismo año.

El texto subraya que los padres son aliados clave. Por tal motivo, los responsables de la plataforma comenzarán a enviar notificaciones a padres en Estados Unidos —en Facebook e Instagram— para informar sobre los mecanismos de verificación de edad y brindar recomendaciones que faciliten el diálogo familiar sobre la honestidad en la declaración de la edad en internet. Todas estas herramientas y la información pertinente estarán a disposición a nivel internacional a través del Centro para familias.

La compañía propone una legislación global que haga responsables a los sistemas operativos y tiendas de aplicaciones de la verificación de edad, para elevar los estándares de protección en redes sociales. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
La compañía propone una legislación global que haga responsables a los sistemas operativos y tiendas de aplicaciones de la verificación de edad, para elevar los estándares de protección en redes sociales. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Verificación de edad obligatoria y lucha contra el falseo de identidad

Cuando se detecta un posible intento de alterar la edad, la empresa exige presentar documentos oficiales o utilizar herramientas de estimación facial proporcionadas por aliados como Yoti. Si un usuario trata de modificar su fecha de nacimiento para evitar las restricciones para menores, el sistema requiere verificación obligatoria antes de procesar dicho cambio.

En cuanto a la evasión, las nuevas políticas junto con la IA avanzada están orientadas tanto a identificar cuentas existentes creadas por menores, como a impedir la creación de nuevas cuentas por quienes hayan sido detectados y previamente bloqueados.

Recomendación legislativa y estándar global de protección

Meta afirma que se requiere una estrategia sencilla y centralizada impulsada por la legislación: plantea que los sistemas operativos y las tiendas de aplicaciones sean responsables de verificar la edad de los usuarios y comunicar esa información a plataformas y desarrolladores. Sostienen que este enfoque, respaldado por la mayoría de padres estadounidenses, favorecería la aplicación uniforme de las protecciones y garantizaría la privacidad.

El estado actual del proceso exige que todas las regulaciones para la protección de menores se fundamenten en el conocimiento efectivo de la edad de los usuarios, y que las soluciones tecnológicas conjuntas entre la industria y los legisladores permitirán elevar los estándares de seguridad para adolescentes en entornos digitales, posibilitando la implementación global de Cuentas para Adolescentes y otras herramientas automáticas de resguardo en las redes sociales.

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