Guatemala

Un camión de abastecimiento de Bomberos Municipales sufre accidente tras operativo en Villa Canales, Guatemala

Las instituciones de emergencia trasladaron al conductor y al acompañante a centros médicos luego de un impacto vehicular que se produjo cuando retornaban de contener un incendio en un almacén de la carretera a El Salvador

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Bomberos Municipales sufren accidente mientras atendian emeregencia
El accidente de un camión de abastecimiento del Cuerpo de Bomberos Municipales dejó heridos al piloto y copiloto tras desplegarse en la ruta Villa Canales-El Salvador. (Fotografía: BM de Guatemala)

Un camión de abastecimiento del Cuerpo de Bomberos Municipales sufrió un accidente en la mañana de este martes en el kilómetro 11 de la ruta que conecta Villa Canales con la carretera El Salvador, con el saldo de lesiones para el piloto y el copiloto.

Ambos fueron trasladados, conscientes y estables, a centros asistenciales. De acuerdo con un comunicado oficial emitido por la institución, el incidente se produjo cuando la unidad regresaba tras participar en la extinción de un incendio de gran magnitud.

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El impacto ocasionó daños materiales de consideración y obliga a revisar el despliegue de recursos para emergencias en esa concurrida arteria vial.

No se lamentan víctimas mortales por el percance, como precisó el Cuerpo de Bomberos Municipales en su reporte. El camión, de tipo abastecimiento, regresaba tras la operación de combate a un incendio producido en el kilómetro 16.5 de la carretera a El Salvador.

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Los socorristas recibieron atención médica de inmediato y continúa el seguimiento a su estado de salud.

Bomberos Municipales sufren accidente mientras atendian emeregencia
El accidente de un camión de abastecimiento del Cuerpo de Bomberos Municipales dejó heridos al piloto y copiloto tras desplegarse en la ruta Villa Canales-El Salvador. (Fotografía: BM de Guatemala)

Bomberos retornaban de contener un incendio de gran escala en un almacén

El incendio que motivó la salida de los bomberos tuvo lugar en un almacén ubicado en el kilómetro 16.5 de la carretera a El Salvador, según reportes de medios locales.

Autoridades informaron que la emergencia se desató en un área de almacenaje masivo de productos importados y requirió la labor de aproximadamente diez unidades bomberiles pertenecientes a los Bomberos Municipales y los Bomberos Municipales Departamentales con base en Fraijanes.

La Policía Municipal de Tránsito de Fraijanes (PMT) notificó que el operativo provocó una significativa congestión vehicular durante la mañana del martes 12 de mayo, debido a la presencia de equipos de emergencia.

El área impactada abarca 7,846 metros cuadrados (84,490 pies cuadrados), conforme a los datos entregados por la PMT. Las labores de control y extinción del fuego se prolongaron por varias horas e incluyeron la intervención de Bomberos Voluntarios y Bomberos Municipales Departamentales, según puntualizó la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred), que ratificó posteriormente que el incendio fue totalmente controlado y extinguido.

Por su parte, la PMT de Santa Catarina Pinula comunicó que las operaciones en la zona han culminado, que las vías circundantes están despejadas y se recomienda precaución a los conductores al circular por el sector.

Bomberos Municipales sufren accidente mientras atendian emeregencia
El accidente de un camión de abastecimiento del Cuerpo de Bomberos Municipales dejó heridos al piloto y copiloto tras desplegarse en la ruta Villa Canales-El Salvador. (Fotografía: BM de Guatemala)

Daños y compromiso institucional tras el accidente

El camión de abastecimiento del Cuerpo de Bomberos Municipales presenta daños estructurales significativos debido al accidente registrado durante su regreso a la base. La entidad reiteró su compromiso con la transparencia y la seguridad ciudadana y agradeció la comprensión de la población.

El Cuerpo de Bomberos Municipales de la Ciudad de Guatemala destacó en el comunicado oficial: “Reiteramos nuestro compromiso con la transparencia y la seguridad de la ciudadanía, agradeciendo la comprensión de la población ante este lamentable suceso que afecta a nuestro personal en cumplimiento de su deber”.

No se reportan víctimas fatales a raíz del accidente y los bomberos lesionados permanecen en estado estable tras la atención recibida. Este hecho pone en relieve tanto la magnitud del incendio atendido como los riesgos que enfrentan los cuerpos de socorro en la atención diaria de emergencias en Villa Canales y la carretera El Salvador.

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