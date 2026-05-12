Esta nueva función de Android evita que pierdas el tiempo en apps adictivas

La nueva función Pause Point en Android propone una pausa de 10 segundos antes de ingresar a apps consideradas adictivas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Google ha incorporado en Android una función llamada Pause Point, diseñada para frenar el uso impulsivo de aplicaciones consideradas adictivas. El anuncio, realizado el martes durante la presentación de la actualización Android 17, introduce una herramienta que busca cambiar la manera en que los usuarios interactúan con plataformas como TikTok, Instagram y X.

El fenómeno conocido como doomscrolling se ha convertido en motivo de preocupación para autoridades sanitarias, reguladores y empresas tecnológicas. Pause Point exige una pausa de 10 segundos al abrir cualquier aplicación que el usuario haya marcado como “distraída”. Esta medida afecta especialmente a las plataformas cuyo algoritmo fomenta un consumo ininterrumpido de contenido, lo que puede extender el tiempo frente a la pantalla sin que el usuario lo perciba.

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La función, exclusiva de Android por el momento, permite que los propietarios de dispositivos de Google, Samsung y otros fabricantes definan qué aplicaciones consideran problemáticas. Tras esa selección, cada vez que intenten acceder a una de esas apps deberán esperar una cuenta regresiva antes de entrar.

Pause Point permite a los usuarios seleccionar qué aplicaciones desean limitar para evitar el uso automático. (Google)

Respuesta ante la presión regulatoria

El lanzamiento de Pause Point ocurre en un contexto de creciente escrutinio internacional sobre los daños potenciales de las redes sociales. Tanto en Estados Unidos como en otros países existen propuestas y leyes que buscan limitar o incluso vetar el acceso de menores a ciertas plataformas digitales, argumentando riesgos para la salud mental de los más jóvenes.

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La empresa de Mountain View plantea la función como parte de una estrategia para ubicarse del lado de la solución, no del problema. “Android es más capaz que nunca, pero también queremos darte herramientas para desconectarte cuando lo necesites”, explicó a The Verge Dieter Bohn, director de operaciones de producto de la división Platforms & Ecosystems de Google, durante la presentación oficial del sistema operativo.

Bohn reconoció que “todos hemos caído en el ciclo de abrir una app y quedar atrapados en piloto automático, hasta que una hora se ha ido sin darnos cuenta”. Esta reflexión busca resaltar la frecuencia y facilidad con que los usuarios pierden el control sobre el tiempo que dedican a contenidos digitales.

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Android busca posicionarse como parte de la solución ante el aumento del control regulatorio sobre el uso de redes sociales. (Europa Press)

Cómo funciona y qué novedades aporta

Hasta ahora, la mayoría de las aplicaciones ofrecían temporizadores o recordatorios para pedir a los usuarios que se detuvieran tras un periodo determinado de uso. Pause Point invierte ese concepto: en vez de actuar una vez abierta la app, interrumpe el acceso antes de que comience la sesión, generando un espacio para la reflexión. El objetivo es evitar el acceso automático y frenar la avalancha de dopamina que sigue a cada lanzamiento.

Durante la breve espera, Android sugiere alternativas productivas: desde ejercicios de respiración hasta la posibilidad de consultar aplicaciones de lectura como Kindle o Google Play Books, escuchar audiolibros o investigar nuevas actividades. Incluso puede invitar al usuario a revisar fotos personales que recuerdan actividades recreativas fuera del entorno digital, como paseos al aire libre, momentos con mascotas o proyectos de manualidades.

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Además, la herramienta ofrece la opción de configurar un temporizador antes de ingresar a la aplicación, lo que permite establecer de antemano cuánto tiempo se dedicará a esa actividad. Esto favorece un uso más consciente y deliberado frente a los temporizadores tradicionales, que muchas veces pueden ignorarse o desactivarse con facilidad.

La función sugiere alternativas saludables, como libros o ejercicios de respiración, durante la pausa obligatoria. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mayor dificultad para eludir la función

Una característica destacada de Pause Point es que resulta más complejo deshabilitar la función que otros controles parentales o temporizadores. Para apagarla, el usuario debe reiniciar el dispositivo, una acción que introduce una barrera adicional y obliga a pensar antes de desactivar la protección. Esta decisión de diseño busca reforzar la eficacia de la herramienta y evitar que el usuario actúe por impulso.

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Aunque existen aplicaciones de terceros enfocadas en el bienestar digital, como Finch o Focus Friend de Hank Green, Pause Point se diferencia por estar integrada de forma nativa en el sistema operativo Android, lo que podría facilitar su adopción y aumentar su impacto entre millones de usuarios.