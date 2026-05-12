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Cómo simular con una foto tuya que apareces en una transmisión oficial del Mundial 2026 usando IA: guía paso a paso

Fotos, prompts y apps de animación permiten a cualquier usuario crear secuencias realistas en estadios llenos, llevando la pasión futbolera a nuevas fronteras

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A través de un buen prompt y una imagen de referencia puedes llevarte a las tribunas de algún estadio de México, Estados Unidos o Canadá para disfrutar un partido de la Copa Mundo 2026

A medida que se acerca el Mundial de 2026, la fiebre futbolera se apodera de las redes sociales con una tendencia viral: miles de aficionados están recreando la experiencia de aparecer en una transmisión oficial de los partidos, como si fueran captados por la cámara en pleno estadio.

La viralidad de esta tendencia en plataformas como TikTok e Instagram refleja el poder de la IA para acercar a los aficionados a su evento favorito. Mediante herramientas y prompts específicos, es posible construir imágenes y videos hiperrealistas en los que el usuario aparece animando a su selección en un estadio abarrotado, con la atmósfera y los detalles de una transmisión deportiva auténtica.

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Multitud de aficionados colombianos con camisetas amarillas, banderas y bufandas animando en un estadio, con confeti cayendo y pantallas mostrando "Copa Mundo 2026".
Mundial 2026: IA y redes sociales llevan a los fans a las tribunas virtuales de la Copa del Mundo - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Paso 1: Prepara tus imágenes y detalles de la escena

El primer paso para lograr este efecto es reunir varias fotos tuyas desde diferentes ángulos, preferiblemente con expresiones naturales y sin poses forzadas.

Fiebre digital por el Mundial: fans recrean su presencia en transmisiones con inteligencia artificial - crédito @lina.mariahurtado/Instagram

Elige la camiseta de tu selección favorita y piensa en los detalles que quieres incluir: marcador del partido, gesto (celebrando un gol, tomando cerveza, cantando) y el ambiente (tribuna llena, banderas, hinchas, luces de estadio).

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Paso 2: Crea una imagen realista con IA usando ChatGPT

Abre ChatGPT o tu modelo de IA generadora de imágenes favorito y utiliza un prompt detallado para indicar exactamente qué deseas que aparezca en la escena. Un ejemplo sería:

“Usa el rostro exacto de la persona de referencia, manteniendo rasgos, textura real de piel y proporciones naturales. Escena de un fan colombiano siendo captado accidentalmente por la cámara oficial de ESPN Sports durante un partido Colombia vs Inglaterra. Ambiente de estadio lleno, hinchas reales, camisetas de la selección, banderas, vasos de cerveza y elementos de barra distribuidos naturalmente. Estilo visual de transmisión deportiva real, no sesión fotográfica, sin glamour, sin contacto visual directo, con ligero ruido de compresión, motion blur sutil, iluminación imperfecta y textura de piel realista. Debe sentirse como una captura auténtica de televisión en vivo.”

Puedes generar varias imágenes cambiando detalles como la acción, el marcador o el rival, para tener distintas tomas y elegir la que más te guste.

Paso 3: Genera un prompt de animación

La viralidad en redes se dispara con imágenes y videos generados por IA que colocan a los hinchas en el centro de la acción, fusionando innovación y cultura popular en la antesala del torneo - crédito valentinaavillalba/Threads

Una vez tengas la imagen creada, pide a la IA que genere un prompt de video específico para animar esa escena. Por ejemplo:

“Video prompt: ESPN live crowd cam | Colombia vs Inglaterra. Usa exactamente la imagen de referencia. Mantén sus rasgos naturales, estructura facial, proporciones reales y la textura auténtica de la piel, sin transformar el rostro en una versión artificial. Escena: transmisión oficial de ESPN Sports durante un partido Colombia vs Inglaterra. La cámara del estadio encuentra a una fan colombiana entre el público. El plano es medio-cerrado; la cámara enfoca su rostro mientras observa el partido con concentración. No está posando ni interactúa con la cámara. El momento debe transmitir concentración, emoción y la energía real de una fan viendo fútbol”

Paso 4: Lleva la imagen y el prompt a la app de animación

Abre la aplicación o la web de Freepik/Magnific. Sube la imagen generada y pega el prompt de animación. Puedes añadir imágenes adicionales de referencia o modificar acciones para personalizar el resultado final. La IA creará una secuencia animada que simula tu aparición en la transmisión en vivo.

Consejos para lograr el mejor resultado

  • Usa fotos con buena iluminación y fondo neutro para facilitar el trabajo de la IA.
  • Añade detalles realistas: banderas, bufandas, accesorios de tu selección.
  • Evita filtros o retoques faciales que resten naturalidad a la imagen.
  • Si quieres variedad, prueba distintas expresiones o ángulos.

La tendencia de simular apariciones en transmisiones oficiales del Mundial 2026 demuestra el potencial de la IA y las redes sociales para transformar la experiencia del fanático. Más allá del evento físico, ahora cualquier persona puede ser protagonista en la Copa del Mundo digital, compartiendo su pasión y creatividad con una comunidad global, mucho antes de que ruede el balón en los estadios.

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