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A Panamá le faltan $1,000 millones para completar sus necesidades financieras del año

El MEF asegura que no hay urgencia de emitir deuda, pero mantiene abierta la posibilidad de acudir a mercados internacionales si la caída del riesgo país ofrece mejores condiciones de financiamiento

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El riesgo país de Panamá cayó a 113 puntos básicos, ubicando al país entre los de menor riesgo de América Latina. (Foto AP/Matías Delacroix)
El riesgo país de Panamá cayó a 113 puntos básicos, ubicando al país entre los de menor riesgo de América Latina. (Foto AP/Matías Delacroix)

Pese a la reciente caída del riesgo país y a la mejora en la percepción internacional sobre Panamá, el Gobierno aseguró que no existe una urgencia inmediata de regresar a los mercados globales para emitir nueva deuda.

El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, afirmó que las necesidades de financiamiento de 2026 se encuentran prácticamente cubiertas y que el remanente pendiente ronda los $1,000 millones, monto que podría buscarse en mercados internacionales únicamente si las condiciones resultan favorables para el país.

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“No necesariamente”, respondió Chapman al ser consultado sobre una posible emisión de bonos para aprovechar el momento financiero actual. El ministro explicó que el Gobierno mantiene abierta la posibilidad de acudir a los mercados de capitales, aunque aclaró que la decisión dependerá de que existan condiciones suficientemente atractivas para Panamá.

“Puede haber algunas oportunidades demasiado atractivas que se aprovechen para financiar el resto del remanente que nos queda, pero es una cifra que hay que evaluar bien si conviene acudir a los mercados globales o financiarla localmente”, señaló.

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El planteamiento surge en un momento en que Panamá logró colocarse como el cuarto país con menor riesgo país de América Latina, con un EMBI de 113 puntos básicos, solo por detrás de Uruguay, Chile y Paraguay.

El ministro Felipe Chapman sostiene que la reducción del costo financiero podría generar ahorros cercanos a $400 millones anuales. Toamda de Presidencia
El ministro Felipe Chapman sostiene que la reducción del costo financiero podría generar ahorros cercanos a $400 millones anuales. Toamda de Presidencia

La cifra representa una recuperación importante frente al deterioro registrado entre 2023 y 2024, cuando la crisis minera, la pérdida del grado de inversión, la tensión social y la sequía del Canal elevaron el costo financiero del país.

Chapman sostuvo que la reducción en el costo de financiamiento representa uno de los avances económicos más relevantes alcanzados por Panamá en los últimos años.

“Las personas que entienden la importancia que conlleva esto nos comentan que pocos países en el mundo han logrado disminuir el costo de financiamiento de un Estado en tan poco tiempo”, afirmó el titular del MEF.

Según el ministro, la caída del riesgo país ya está generando beneficios concretos para las finanzas públicas. Explicó que una menor tasa de interés sobre la deuda permite liberar recursos para cubrir programas estatales y obligaciones sociales.

“Eso se traduce primero en ahorros para el sector público, que permite, por ejemplo, pagar los CEPANIM, subsidios, invertir en medicinas, educación, escuelas, puentes y programas de ayudas monetarias”, indicó.

Panamá mantiene un remanente de financiamiento cercano a $1,000 millones para cubrir durante el resto de 2026. REUTERS/Amr Abdallah Dalsh
Panamá mantiene un remanente de financiamiento cercano a $1,000 millones para cubrir durante el resto de 2026. REUTERS/Amr Abdallah Dalsh

Chapman aseguró que los ahorros derivados de la reducción del costo financiero podrían alcanzar alrededor de $400 millones anuales, una cifra que, según dijo, otorga mayor margen al Estado para atender necesidades sociales y de infraestructura.

También afirmó que los inversionistas internacionales están enviando una señal de confianza hacia Panamá. “Los inversores opinan con su dinero y al aumentar su interés por Panamá, sube el precio y baja el interés que tenemos que pagar”, explicó.

El ministro agregó que la mejora financiera eventualmente podría trasladarse al sector privado. Según Chapman, los bancos panameños que obtienen recursos en mercados internacionales tendrían acceso a financiamiento más barato y podrían reflejar esa reducción en créditos hipotecarios, préstamos de consumo y financiamiento empresarial.

“Una familia que en otras condiciones no podría calificar para un crédito hipotecario, ahora sí lo podría hacer. Igualmente para quien necesita capital de trabajo para su pequeña empresa”, sostuvo Chapman, quien reconoció que el efecto sobre la población no es inmediato y muchas veces resulta difícil de percibir para el ciudadano común.

Manos masculinas sobre una carpeta azul con 'Financiamiento'. Billetes de 100, 50 y 20 dólares estadounidenses sobresalen por los lados, sobre una mesa de madera.
El Gobierno ha utilizado notas, letras del Tesoro y préstamos bancarios para cubrir necesidades de liquidez. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El contexto fiscal panameño sigue siendo complejo. Datos del Ministerio de Economía y Finanzas muestran que, al cierre de marzo de 2026, el saldo de la deuda pública alcanzó los $60,008 millones, con un fuerte peso de la deuda externa, que representa $49,222 millones. La deuda interna se ubicó en $10,785 millones, mientras que el déficit fiscal acumulado en los primeros meses del año llegó a $1,110 millones.

El Gobierno ha recurrido de forma intensiva a notas y letras del Tesoro para manejar la liquidez y cubrir compromisos estatales, especialmente relacionados con inversión pública y programas sociales.

A esto se suma la firma de préstamos con bancos internacionales, cuyo saldo supera actualmente los $7,000 millones. Sin embargo, Chapman insistió en que la prioridad sigue siendo ordenar las finanzas públicas para consolidar la recuperación económica y sostener la confianza internacional.

La recuperación de Panamá en los mercados ocurre en paralelo con otros factores que han ayudado a mejorar las expectativas económicas.

Entre ellos destacan el plan de inversiones del Canal de Panamá superior a $8,000 millones, la posible reactivación parcial de la actividad minera y una proyección de crecimiento económico de 3.8% para 2026, según el Fondo Monetario Internacional.

Aun así, el país mantiene desafíos importantes relacionados con el desempleo, la informalidad y conflictos abiertos como el arbitraje internacional derivado del caso Panama Ports Company. Para Chapman, mantener el orden fiscal es una condición indispensable para mejorar la calidad de vida de la población y garantizar crecimiento económico sostenible.

El MEF sostiene que el orden de las finanzas públicas es clave para mejorar el crecimiento económico y la calidad de vida. Archivo
El MEF sostiene que el orden de las finanzas públicas es clave para mejorar el crecimiento económico y la calidad de vida. Archivo

“Yo no conozco un país que no tenga ordenadas sus finanzas públicas y donde la calidad de vida del ciudadano esté mejor”, afirmó el ministro, quien también reconoció que muchos de los efectos positivos todavía no son visibles para la población.

Sin embargo, aseguró que el ritmo de recuperación financiera ha sido más rápido de lo previsto. “Yo pensé que esto nos iba a tomar por lo menos tres años y ya lo estamos logrando en menos de dos años”, concluyó.

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