Brutal choque en Santa Fe: una camioneta chocó contra la tolva de un tractor y un policía murió

El siniestro fatal ocurrió cerca de las 8:45 de la mañana cuando el inspector Suárez regresaba a Colonia Aldao tras prestar servicio el fin de semana

Un agente policial perdió la vida este lunes en la Ruta Provincial 280S, entre las localidades de Sunchales y Colonia Aldao, en la provincia de Santa Fe, tras un accidente de tránsito que involucró a una Ford EcoSport y una tolva de grandes dimensiones.

La víctima fue identificada como el inspector Jonatán Suárez, quien se desempeñaba como subjefe de la Comisaría 7ª de Humberto Primo. El uniformado vivía en Colonia Aldao y regresaba de prestar servicio durante el fin de semana cuando ocurrió el siniestro, cerca de las 8:45 de la mañana.

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Según las primeras informaciones relevadas por medios locales, el hecho se produjo a unos tres kilómetros al este de Colonia Aldao, antes de la curva de ingreso al pueblo. La Ford EcoSport blanca que conducía la víctima fatal habría impactado contra una de las ruedas de la tolva, arrastrada por un tractor que circulaba en sentido contrario. Las causas del choque permanecen bajo investigación.

Personal del SIES 107 intentó reanimar al subjefe Suárez en el lugar del choque, pero solo pudo confirmar su fallecimiento inmediato

El impacto generó daños materiales de consideración, especialmente en la camioneta. Personal del SIES 107 acudió al lugar y realizó maniobras de reanimación, aunque los profesionales confirmaron el fallecimiento del inspector en el sitio del accidente, según consignaron los medios locales.

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En la escena trabajaron efectivos policiales, Bomberos Voluntarios de Sunchales y personal de emergencias, que también se ocuparon del ordenamiento del tránsito en la zona.

Ante el movimiento de fuerzas de seguridad y servicios de emergencia desplegados en el sector, las autoridades solicitaron a los conductores circular con extrema precaución por el área mientras continuaban las pericias correspondientes.

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Los restos de Jonatán Suárez fueron velados en Colonia Aldao, su ciudad de origen, con presencia de familiares y compañeros de la fuerza

Los restos del subjefe Jonatán Suárez fueron velados este martes por la mañana en su ciudad de origen, Colonia Aldao.

El antecedente de un caso similar en Rosario

Gustavo Velozo, un suboficial de 23 años, perdió la vida tras una colisión entre su motocicleta y un automóvil mientras formaba parte del operativo de escolta de un traslado de órganos por las calles de Rosario. La víctima llevaba apenas un año en la fuerza y murió en la madrugada del domingo en el marco de una misión de servicio.

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El accidente tuvo lugar pocos días atrás, cerca de las 6 de la mañana, en el cruce de avenida Pellegrini y Balcarce, a la altura de los Tribunales provinciales. Velozo, perteneciente a la Brigada Motorizada de la Unidad Regional II, escoltaba en su moto una ambulancia que llevaba órganos ablacionados desde el Hospital Provincial hasta el Aeropuerto Islas Malvinas. En esa intersección, su vehículo chocó contra un Volkswagen Gol al mando de Valentín R. G., de 19 años.

El agente fue trasladado al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (HECA), donde los médicos le diagnosticaron una fractura expuesta en el miembro derecho y una hemorragia con afectación del pulmón derecho. Permaneció en terapia intensiva hasta las 21:15 del mismo día, hora en que se produjo su muerte. El conductor del Volkswagen Gol quedó imputado por homicidio culposo en siniestro vial, de acuerdo con lo que informó el medio regional La Capital.

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El antecedente reciente: Gustavo Velozo, suboficial de la Policía de Santa Fe, murió en Rosario durante una misión de escolta para un traslado de órganos

Velozo se había incorporado a la Policía de Santa Fe el 17 de febrero de 2025. Era oriundo de Las Garzas, una localidad del departamento General Obligado ubicada a unos 470 kilómetros al norte de Rosario, y al momento del accidente acumulaba poco más de un año en la institución.

La Justicia ordenó una autopsia en el Instituto Médico Legal, tras la cual la familia dispuso el traslado de los restos a Las Garzas. Antes de la partida, se realizó un acto de homenaje frente al Instituto, con la presencia de allegados, superiores y compañeros de la fuerza.

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La ceremonia estuvo encabezada por el jefe de la Unidad Regional II, director general Danilo Villán, y el secretario de Seguridad Omar Pereira. Los asistentes guardaron un minuto de silencio, la Banda Sinfónica Policial Organismo Rosario ejecutó “Yo tenía un camarada” y un pastor evangélico elevó una oración en nombre de la familia.

Al concluir el homenaje, el vehículo mortuorio partió desde calle 3 de Febrero, avanzó por Avellaneda hacia el sur y tomó Pellegrini en dirección a Circunvalación, rumbo a Las Garzas, donde Gustavo Velozo recibiría la despedida de los suyos.

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