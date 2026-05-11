Qué configurar en Windows 11 apenas estrenas tu computadora

El segundo ajuste apunta al rendimiento en videojuegos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Windows 11 tiene varios ajustes integrados que mejoran el rendimiento, la funcionalidad y el aspecto del sistema sin necesidad de instalar ningún programa adicional. La mayoría de esas configuraciones se aplican en segundos desde la aplicación de Configuración, a la que se accede con la combinación de teclas Win + I, y sus efectos son permanentes mientras no se reviertan de forma manual.

Los ajustes de Windows 11 que conviene activar o desactivar desde el primer día

El primer cambio recomendable es eliminar las recomendaciones del menú Inicio. Dentro de Personalización, en la sección Inicio, basta con desactivar la opción Mostrar recomendaciones para deshacerse de ese elemento que muchos usuarios consideran innecesario.

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El segundo ajuste apunta al rendimiento en videojuegos. Activar el Modo juego desde el apartado Juego en Configuración permite que el sistema priorice los recursos del equipo cuando se ejecuta un videojuego, lo que se traduce en una experiencia más fluida.

Windows 11 incluye ajustes integrados que optimizan el rendimiento, la funcionalidad y el aspecto del sistema sin instalar programas extra. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otro cambio con impacto directo en la velocidad de arranque es la gestión de las aplicaciones de inicio. Desde el Administrador de tareas, en la sección Aplicaciones de arranque, se pueden deshabilitar todos los programas que no se necesitan al encender el equipo.

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Es menester indicar que cuantos menos programas arranquen con Windows, más rápido responderá el sistema desde el primer momento.

Más configuraciones de Windows 11 para personalizar la experiencia de uso

La forma en que se visualizan las ventanas también es ajustable sin instalar nada. Pasando el cursor del ratón sobre el botón de maximizar de cualquier ventana, aparecen opciones para cambiar su disposición en pantalla, un ajuste que se puede modificar tantas veces como se quiera en cuestión de segundos.

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Cuantos menos programas arranquen con Windows, más rápido responderá el sistema desde el primer momento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El historial del portapapeles es una función relativamente nueva que pocos usuarios conocen. Al activarla, Windows guarda un registro de todo lo que se ha copiado recientemente, al que se puede acceder en cualquier momento con la combinación de teclas Win + V.

Ahora bien, es especialmente útil para quienes trabajan con textos o datos que necesitan reutilizar con frecuencia.

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Mostrar las extensiones de los archivos es otro ajuste que viene desactivado por defecto y que conviene habilitar desde el primer día. Dentro del Explorador de Windows, en el menú Ver, se puede activar esa opción para que cada archivo muestre su formato, algo útil para identificar rápidamente el tipo de contenido sin necesidad de abrirlo.

Por último, activar el modo oscuro desde el apartado Personalización en Configuración reduce la fatiga visual durante el uso prolongado del equipo y, en el caso de los portátiles, contribuye a un menor consumo de batería.

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Nuevo menú de Inicio de Windows 11. Europa Press

Cómo actualizar de Windows 10 a Windows 11

Actualizar de Windows 10 a Windows 11 es un proceso sencillo y, en la mayoría de los casos, gratuito si ya cuentas con una licencia activa. El primer paso es verificar la compatibilidad del equipo, ya que Windows 11 exige requisitos más estrictos, como un procesador compatible y el chip de seguridad TPM 2.0.

Para ello, puedes descargar la herramienta “Comprobación de estado de la PC” de Microsoft, que analiza tu computadora y te indica si cumple con los requisitos necesarios.

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Antes de iniciar la actualización, se recomienda hacer una copia de seguridad de tus archivos más importantes, ya sea en un disco externo o en la nube, para evitar pérdidas accidentales de información. Aunque el proceso normalmente conserva todos los datos, siempre es mejor estar prevenidos.

Actualizar de Windows 10 a Windows 11 es un proceso sencillo y, en la mayoría de los casos, gratuito si ya cuentas con una licencia activa.

Existen varias formas de instalar Windows 11. La más sencilla es a través de Windows Update: si tu PC es compatible, la actualización aparecerá automáticamente en el apartado de configuración y podrás descargarla e instalarla con unos pocos clics.

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Si deseas acelerar el proceso, puedes utilizar el Asistente de Instalación de Windows 11 descargándolo desde la web oficial de Microsoft, lo que permite forzar la actualización sin esperar a que llegue por Windows Update.

Por último, si prefieres empezar desde cero, tienes la opción de crear un USB de instalación. Esta alternativa borra todo el contenido anterior y te permite instalar Windows 11 como si fuera un equipo nuevo, asegurando un sistema limpio y optimizado desde el principio.

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