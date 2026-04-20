Apple frena sus planes: la escasez de memoria retrasaría la llegada del Mac Studio y el MacBook Pro táctil

Apple prepara varios lanzamientos para lo que queda de 2026. (Foto: REUTERS/Mike Segar/File Photo)

La escasez de memoria que enfrenta el sector tecnológico ha forzado a Apple a reconsiderar su hoja de ruta para la próxima generación del Mac Studio y el MacBook Pro con pantalla táctil.

El fuerte incremento en la demanda de dispositivos compatibles con aplicaciones de inteligencia artificial, sumado a problemas en la cadena de suministro, pone en duda la llegada de estos dispositivos en las fechas originalmente previstas.

La compañía fundada por Steve Jobs y dirigida actualmente por Tim Cook tenía como objetivo lanzar el MacBook Pro con pantalla OLED táctil y un nuevo Mac Studio este mismo año, enmarcados en su línea de productos ‘Ultra’ de gama alta.

El MacBook Pro con pantalla OLED táctil podría postergarse hasta 2027. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sin embargo, la crisis actual llevó a Mark Gurman de Bloomberg, a señalar que la presentación del MacBook Pro táctil podría demorarse hasta 2027, un gran ajuste respecto al marco inicial que contemplaba su aparición en el otoño de 2026.

Qué otros modelos de computadores de Apple tendrán demoras

En paralelo, el lanzamiento del nuevo Mac Studio sufrirá igualmente demoras. Tras la llegada prevista en marzo de 2025 de las versiones integradas con el chip M4 Max y el nuevo M3 Ultra, la compañía planeaba presentar una versión adicional para junio de este año.

No obstante, la persistente escasez ha trasladado el posible anuncio a octubre, citando como causa la alta demanda para tareas de alto rendimiento vinculadas a inteligencia artificial y las dificultades para mantener el stock necesario.

El lanzamiento del Mac Studio con chip M4 Max y M3 Ultra se traslada a octubre por la falta de componentes clave. (Foto: Europa Press)

A pesar de las demoras, en marzo pasado, Apple introdujo MacBook Pro potenciados por procesadores M5 Pro y M5 Max. Ambos chips permiten una mejora sustancial en el rendimiento de las aplicaciones de inteligencia artificial, manteniendo a los portátiles de la marca competitivos frente a la aceleración tecnológica global.

Cómo sería la próxima línea de iPhone de Apple

Las filtraciones sobre los futuros dispositivos de Apple no se limitan al segmento de portátiles. Según una publicación de MacWorld, el próximo iPhone 18 Pro llegará con una renovada paleta de colores: azul claro, cereza oscuro, gris oscuro y plata. De este modo, el fabricante abandonará los tonos blanco, naranja y azul oscuro presentes en el modelo 17 Pro.

Los rumores sobre la tonalidad se ven reforzados tras pruebas internas documentadas por Bloomberg, donde la Apple habría experimentado con la posibilidad de incluir un tono rojo para los teléfonos programados para este año. Finalmente, tal como indica el medio, la versión seleccionada se aproximará al tono cereza más que al rojo tradicional.

Apple renueva el iPhone 18 Pro con una gama de colores distinto y deja atrás los clásicos blanco, naranja y azul oscuro. (Foto: REUTERS/Bhawika Chhabra//File Photo/File Photo)

En cuanto a la estrategia de mercado, las filtraciones recientes adelantan un esquema de lanzamiento escalonado. Según filtraciones, Apple liberará primero los modelos iPhone 18 Pro, 18 Pro Max y el primer iPhone Fold en septiembre de 2026.

Los iPhone 18 estándar, 18e y la segunda generación del iPhone Air llegarán más tarde, en la primavera de 2027, marcando un cambio respecto a ciclos anteriores donde toda la gama se presentaba simultáneamente.

Cuáles son las consecuencias que ha tenido el éxito del MacBook Neo de Apple

El éxito reciente del MacBook Neo ha situado a Tim Cook y sus empleados ante una decisión compleja. Según el analista en tecnología Ben Thompson, la popularidad de este modelo genera ahora un dilema industrial: la escasez de chips obliga a Apple a enfrentar decisiones costosas, mientras la demanda continua al alza.

Apple enfrenta dilemas industriales con el MacBook Neo, obligado a elegir entre producir más chips a alto coste o desviar recursos de otros productos. (Foto: Europa Press)

La estrategia de “reaprovechamiento” para esta versión se tradujo en la mejor semana de lanzamiento de la historia reciente para la gama Mac, como reconoció Tim Cook dos semanas después de habilitarse las reservas.

El plan de producción inicial contemplaba entre cinco y seis millones de portátiles MacBook Neo con chip A18 Pro, antes de dar el salto a una nueva generación. No obstante, la aceleración imprevista en las ventas agotó rápidamente el inventario.

Ahora, Apple debe elegir entre asumir un costo elevado para garantizar una nueva tanda de procesadores o desviar parte de la producción originalmente destinada a otros dispositivos, cualquiera de las dos conlleva un encarecimiento respecto a una situación en la que los chips eran excedentes.