Esta es la función de los dos agujeros que tienen los enchufes eléctricos en casa

Los agujeros en los enchufes ocultan una utilidad que mantiene la seguridad eléctrica doméstica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los enchufes eléctricos de uso doméstico presentan dos orificios en sus clavijas metálicas, un detalle de ingeniería que data de 1904 y cuya función esencial es permitir una conexión más estable y segura de los dispositivos a la red eléctrica.

Gracias a este diseño, ideado por el inventor estadounidense Harvey Hubbell II, los riesgos de desconexiones accidentales y fallas eléctricas se reducen de gran manera, un aspecto que sigue vigente más de un siglo después de su introducción.

Además, en la actualidad, la fijación firme de los enchufes eléctricos con orificios no solo ha mejorado la seguridad cotidiana, sino que, en ciertos casos, resulta imprescindible para la compatibilidad con mecanismos de bloqueo en algunos tomacorrientes.

Qué es todo lo que hay que saber del diseño de los enchufes eléctricos

El diseño interno de los tomacorrientes incluye contactos metálicos y una carcasa plástica para aislar la energía. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El desarrollo de los primeros enchufes desmontables en 1904 por Harvey Hubbell II marcó un avance en la historia de la seguridad eléctrica. Antes de esta innovación, la conexión y desconexión de los dispositivos requería manipular cables directamente, lo que incrementaba el peligro de descarga o cortocircuito.

El agregado de orificios en las clavijas permitió que estos elementos quedaran fijados con mayor firmeza dentro del tomacorriente, evitando desconexiones no intencionales.

Por dentro, un tomacorriente está formado por contactos metálicos alojados en una carcasa aislante de plástico. Al insertar el enchufe, las clavijas hacen contacto con resortes o lengüetas internas que aseguran la transmisión de electricidad.

Algunos tomacorrientes modernos solo aceptan enchufes perforados, aumentando la protección frente a peligros. (Imagen ilustrativa Infobae)

Los orificios permiten que estos resortes se enganchen en la clavija, mejorando la estabilidad y la seguridad de la conexión. Asimismo, algunos enchufes eléctricos modernos ajustan su diseño para solo permitir el acople de clavijas con orificios, lo que dificulta el acceso indebido y eleva el estándar de protección.

Cómo impactan los orificios de los enchufes eléctricos a la seguridad eléctrica

La presencia de estos agujeros ayuda a prevenir problemas como cortocircuitos y caídas de energía, al mantener las conexiones firmes y estables. También, cumplen un rol en la estandarización y la eficiencia de producción de los dispositivos eléctricos, facilitando la compatibilidad internacional y la fabricación a escala.

Asimismo, los tomacorrientes, conocidos como tomas de corriente o enchufes de pared, fueron concebidos para permitir una conexión eficiente y segura de los aparatos eléctricos, protegiendo al usuario de contactos indirectos con las partes energizadas.

Se debe evitar utilizar regletas o saturar el tomacorriente con muchos dispositivos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La seguridad de los tomacorrientes depende tanto del diseño como del uso responsable. No se debe sobrecargar un tomacorriente conectando diversos dispositivos de alto consumo simultáneamente, porque ese uso puede originar recalentamiento y aumentar el riesgo de incendio.

Otra prevención es que el uso de regletas o extensiones debe limitarse a ocasiones imprescindibles y tras verificar que el estado general es óptimo.

Cómo mantener seguros los tomacorrientes al interior del hogar

La prevención y el mantenimiento regular se identifican como las mejores estrategias para evitar accidentes eléctricos al interior del hogar.

Por esta razón, la revisión periódica de estos objetos es fundamental. Si se detecta un tomacorriente flojo, presencia de chispas, calor excesivo, ruido extraño o marcas de quemaduras, se debe reemplazarlo con ayuda profesional.

Las marcas de quemaduras y chispas en un tomacorriente indican la necesidad de revisión y posible reemplazo profesional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otra pauta de prevención es que se debe evitar el contacto con los tomacorrientes cuando se tienen las manos mojadas, y otro punto a considerar es instalar protectores de seguridad en hogares con menores de edad.

No deben introducirse objetos metálicos en las tomas, y es importante verificar que los enchufes estén bien encajados para evitar que queden sueltos, situación que puede provocar cortocircuitos o fallos eléctricos.

Al limpiar cerca de ellos, se aconseja desconectar los aparatos y asegurarse de que la zona esté seca para minimizar la humedad en el espacio. En caso de observar anomalías, se debe interrumpir la corriente desde el tablero general y buscar la asesoría de un especialista.