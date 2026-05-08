Tecno

Un entrenador con IA y un nuevo monitor de actividad: lo último de Google para la salud del usuario

Este ecosistema se centra menos en el hardware y más en la interpretación inteligente de datos para mejorar la salud

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Google Health
El entrenador con IA, Google Health Coach, ahora ofrece planes personalizados y consejos de salud en tiempo real. (Google)

Google ha anunciado una serie de novedades que redefinen su enfoque en tecnología de salud. La compañía presentó un nuevo monitor de actividad, una aplicación renovada y el lanzamiento oficial de su entrenador personal con inteligencia artificial, marcando la transición de un modelo basado en hardware a uno centrado en el software y la personalización.

Fitbit Air: un monitor enfocado en el entrenamiento

El dispositivo más reciente es el Fitbit Air, una pulsera de actividad física sin pantalla, orientada exclusivamente al seguimiento pasivo de la salud. A diferencia de otros wearables, el Air no muestra notificaciones ni la hora: su único objetivo es registrar métricas de actividad durante todo el día. El análisis y recomendaciones se realizan íntegramente desde la aplicación, que interpreta los datos para diseñar planes de entrenamiento personalizados.

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El Fitbit Air, compatible con iOS y Android, se puede reservar desde este jueves y estará disponible en tiendas a partir del 26 de mayo. El precio es de 100 dólares, con una edición especial de Stephen Curry a 130 dólares. El dispositivo sirve como puerta de entrada al servicio Google Health Premium, una suscripción mensual de 10 dólares (o 100 dólares al año, con tres meses incluidos) que potencia las funciones de la pulsera con inteligencia artificial.

Fitbit Air es la nueva pulsera de Google, sin pantalla y enfocada en el seguimiento pasivo de la actividad física. (Google)
Fitbit Air es la nueva pulsera de Google, sin pantalla y enfocada en el seguimiento pasivo de la actividad física. (Google)

Google Health Coach: la apuesta por el entrenador personal con IA

La verdadera innovación llega con el Google Health Coach, un asistente de salud basado en inteligencia artificial que sale de la fase beta y se integra plenamente en el ecosistema de Google. Desarrollado sobre la arquitectura Gemini, el coach analiza datos de actividad, descanso y salud para proponer entrenamientos, pautas de recuperación y consejos de sueño adaptados a cada usuario, sin necesidad de que estos lo soliciten.

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Entre las novedades, el entrenador ahora puede procesar registros médicos, documentos PDF y fotografías subidas por el usuario, ofreciendo así recomendaciones aún más personalizadas y útiles. El Health Coach está disponible tanto en Android como en iOS, siempre que se utilicen dispositivos Fitbit compatibles.

Google compite en este segmento con otras marcas como Whoop, Garmin y Oura, que ya ofrecen entrenadores digitales. Sin embargo, la compañía apuesta a que la integración con Gemini y el análisis avanzado de datos le otorgarán una ventaja en personalización y profundidad.

El servicio Health Premium permite acceder a funciones avanzadas mediante suscripción mensual o anual. (Europa Press)
El servicio Health Premium permite acceder a funciones avanzadas mediante suscripción mensual o anual. (Europa Press)

Google Health: la nueva plataforma unificada

A partir del 19 de mayo, la aplicación Fitbit se actualizará automáticamente y pasará a llamarse Google Health. El cambio será automático para todos los usuarios existentes, manteniéndose intactos los historiales y registros previos. A finales de año, los usuarios de Google Fit también serán migrados a la nueva plataforma.

La app renovada agrupa información de wearables, Apple Health, Health Connect y registros médicos en una sola interfaz con cuatro pestañas principales: Hoy, Fitness, Sueño y Salud. El rediseño prioriza la recuperación y el entrenamiento estructurado, con los planes alojados en la pestaña Fitness y un seguimiento más detallado de las tendencias de descanso.

Para los usuarios de Fitbit, esta actualización representa el mayor cambio de plataforma en años. La percepción de mejora o pérdida dependerá de la integración que cada usuario tenga con el ecosistema de Google.

Google Health sustituye a la app Fitbit y consolida datos de diferentes dispositivos y registros médicos. (Europa Press)
Google Health sustituye a la app Fitbit y consolida datos de diferentes dispositivos y registros médicos. (Europa Press)

Un ecosistema integral y nuevos interrogantes sobre privacidad

Más allá de los dispositivos, las novedades reflejan una estrategia clara: construir un ecosistema donde el hardware solo recolecta datos, el software los interpreta y la inteligencia artificial se convierte en el motor principal para la mejora de la salud. Google sitúa al Fitbit Air como punto de entrada, al Health Coach como impulsor de la suscripción y a la app Google Health como centro unificador de la experiencia.

Un aspecto relevante será la privacidad de los datos. Google reiteró su compromiso, asumido desde la adquisición de Fitbit en 2020, de mantener la información de salud separada de su negocio publicitario. Sin embargo, el flujo creciente de datos médicos y personales dentro de la plataforma mantendrá bajo lupa la gestión y protección de la privacidad por parte de la compañía.

Las decisiones de Google refuerzan la tendencia hacia la salud personalizada, donde la inteligencia artificial y la integración de datos redefinen la experiencia del usuario y el futuro de la tecnología para el bienestar.

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