Elon Musk alquilará su centro de datos a la misma compañía a la que acusó de robarle información

Meses atrás, Elon Musk acusó a Anthropic de robarle datos de entrenamiento de inteligencia artificial. (Europa Press)

Hace solo unos meses, Elon Musk acusó públicamente a la empresa de inteligencia artificial Anthropic de “robar datos de entrenamiento de IA a gran escala” a través de un mensaje en su red social X. La controversia, sin embargo, no impidió que el magnate cerrara un millonario acuerdo comercial con esa misma compañía para el uso de su centro de datos Colossus 1, ubicado en Tennessee.

SpaceX, la empresa aeroespacial de Musk, firmó un contrato que permitirá a Anthropic acceder al poder de más de 200.000 GPUs Nvidia en su supercomputadora Colossus 1. El objetivo, según un comunicado de la compañía, es ampliar la capacidad de procesamiento y mejorar el servicio para los suscriptores de Claude Pro y Claude Max, según un comunicado publicado en el sitio web de SpaceX.

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El acuerdo también contempla la posibilidad de que ambas empresas colaboren en el desarrollo de centros de datos de inteligencia artificial en órbita, una idea que Musk ha impulsado ante la creciente oposición social a la construcción de nuevos centros de datos en tierra.

Colossus 1, el centro de datos de SpaceX en Tennessee, es clave en la nueva alianza. (SpaceX)

Beneficios inmediatos para Anthropic y sus usuarios

Como resultado directo del acuerdo, Anthropic anunció que aumentará los límites de uso para sus clientes. Las mejoras incluyen el doble de límite de uso para Claude Code en los planes Pro, Max, Team y Enterprise, la eliminación de restricciones por horas pico en Claude Code para cuentas Pro y Max, y un aumento en los límites de la API para el modelo Claude Opus.

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La compañía, que también mantiene acuerdos de infraestructura con gigantes tecnológicos como Amazon, Google y Microsoft, se encuentra en plena expansión internacional y busca garantizar la disponibilidad de recursos informáticos en un contexto de alta demanda y competencia creciente.

La alianza entre SpaceX y Anthropic ilustra el nuevo panorama de la inteligencia artificial, donde el acceso a grandes centros de datos resulta “crítico” para la supervivencia y crecimiento de las empresas líderes.

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La experta en IA Lu Zhang, fundadora de Fusion Fund, explicó a CNET que el cuello de botella de la industria ya no está solo en la capacidad de los modelos, sino en el acceso a la infraestructura, la energía y los recursos físicos necesarios para entrenar sistemas cada vez más exigentes.

Anthropic aumentó los límites de uso para usuarios de sus servicios Claude tras el acuerdo con SpaceX. (Infobae América)

Zhang destaca que SpaceX tiene ventajas únicas en este sector: grandes recursos de capital, relaciones en la industria energética y la rapidez para escalar operaciones, además de su propia división de inteligencia artificial. Para las empresas de IA, asegurar acuerdos de infraestructura a largo plazo es clave para evitar restricciones en el despliegue de sus servicios y el encarecimiento de los costos.

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Controversias ambientales y críticas sociales

El acuerdo no ha estado exento de críticas. La NAACP, una de las organizaciones de derechos civiles más importantes de Estados Unidos, reprochó a SpaceX el impacto ambiental de su centro de datos Colossus 1, que está situado en una comunidad históricamente afroamericana.

Organizaciones como la NAACP critican el impacto ambiental del centro de datos en Tennessee. (Reuters)

En un comunicado, la NAACP calificó de “decisión desinformada, o en el peor de los casos, de total desprecio por los deseos y la salud de la comunidad” el uso de la infraestructura por parte de Anthropic.

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La organización mantiene una demanda contra SpaceX por presuntos daños ambientales asociados a la operación del centro de datos en Tennessee.

La decisión de Elon Musk de asociarse con Anthropic, pese a los desencuentros previos, responde a la dinámica actual del sector: la urgencia por asegurar infraestructura de procesamiento antes de la salida a bolsa de SpaceX, prevista para el verano. Las disputas públicas parecen tener poco peso cuando están en juego miles de millones de dólares y el futuro de la inteligencia artificial, donde el acceso al hardware es tan estratégico como los propios modelos de IA.

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La alianza evidencia cómo las prioridades empresariales y tecnológicas pueden superar incluso las acusaciones más recientes, en un contexto donde la competencia global por el poder de cómputo es cada vez más feroz.