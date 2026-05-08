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Bigotes falsos e identificaciones de adultos: niños burlan la verificación de edad en internet

Se detectó que un tercio de los niños británicos logra evadir esta barrera de seguridad en línea

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(Imagen Ilustrativa Infobae)
Un estudio revela que niños en el Reino Unido burlan los sistemas de verificación de edad en internet con métodos creativos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Online Safety Act 2023 exige a las plataformas tecnológicas proteger a los menores de contenidos inapropiados mediante sistemas de control de edad, que incluyen desde escaneos faciales hasta la carga de identificaciones oficiales. Sin embargo, una reciente investigación de la organización Internet Matters revela que muchos niños británicos logran eludir estos controles con métodos tan insólitos como dibujarse un bigote.

El estudio, realizado a partir de una encuesta a 1.000 menores en el Reino Unido, muestra que aproximadamente un tercio de los niños ha burlado los sistemas de verificación de edad en línea. De los encuestados, el 52% de los mayores de 13 años y el 41% de los menores de 12 afirmaron que saltarse estos controles es sencillo.

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Entre los métodos utilizados destacan estrategias que van desde lo rudimentario hasta lo sofisticado. Algunos niños confesaron emplear maquillaje para aparentar ser mayores, por ejemplo, dibujándose un bigote con un lápiz de cejas cuando se les solicitaba una selfie para verificar la edad. Otros recurrieron a clips de personajes de videojuegos moviendo la cabeza para engañar a las herramientas de reconocimiento facial.

Hombre joven mira su smartphone mientras una pantalla de computadora muestra múltiples fotos de un rostro femenino, algunas con rejillas 3D e iconos de privacidad.
Los menores recurren a trucos como dibujarse bigotes o usar identificaciones de adultos para acceder a contenidos restringidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El uso de identificaciones de adultos también es habitual. Muchos menores suben fotos del carné de identidad de un padre, buscan imágenes de adultos en internet o simplemente mienten sobre su fecha de nacimiento. El uso de VPN y dispositivos de hermanos o padres mayores también figura entre las tácticas más frecuentes.

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El rol de los padres en la evasión de controles

El estudio de Internet Matters subraya que los propios padres a menudo facilitan o permiten que sus hijos eludan las verificaciones. Un 26% de los padres encuestados reconoció haber permitido a sus hijos saltarse los controles de edad, ya sea ayudándolos directamente (17%) o haciendo la vista gorda (9%).

Quienes colaboran con sus hijos suelen justificarlo por considerar que comprenden los riesgos y pueden supervisar la actividad. Esto ocurre, por ejemplo, cuando los menores desean hacer transmisiones en vivo en TikTok bajo la vigilancia de un adulto, o cuando buscan jugar videojuegos en línea con amigos.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Un 26% de los padres admite haber ayudado o permitido que sus hijos eludan la verificación de edad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Exposición a riesgos y percepción de los menores

A pesar de la facilidad para eludir las restricciones, la mayoría de los niños valora las nuevas medidas de seguridad. Más del 90% de los encuestados afirmaron apreciar los controles, y casi la mitad reconoció haber estado expuesto a contenido dañino en el último mes.

“Creo que es bueno porque nos impide ver contenido para adultos, que no va a ser bueno para nuestra salud mental”, declaró una niña citada en el estudio.

No obstante, la organización advierte que el nivel de exposición a material nocivo sigue siendo “inaceptable”. Por ello, reclama una aplicación estricta de la legislación vigente y mayor responsabilidad por parte de las plataformas tecnológicas.

Internet Matters ha instado al gobierno británico a garantizar que las leyes se cumplan y a exigir responsabilidades tanto a los reguladores como a las plataformas. En su declaración oficial, la organización subraya la necesidad de atender los vacíos legales y actuar rápidamente contra los servicios que incumplen la normativa, para prevenir daños antes de que ocurran.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Más del 90% de los niños encuestados valora la existencia de nuevas medidas de seguridad en internet. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estudio evidencia que, pese al ingenio de los menores para saltarse controles, existe una demanda real de protección online. El desafío, tanto para las familias como para los reguladores y la industria tecnológica, será equilibrar la seguridad infantil con la eficacia de los sistemas de verificación y la supervisión adulta.

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