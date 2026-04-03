Cómo configurar la IA Claude para tener un asistente personalizado que agiliza tus tareas

Crear una habilidad personalizada en Claude requiere definir un nombre, una descripción y unas instrucciones detalladas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La inteligencia artificial se ha convertido en una herramienta clave para la productividad, y Anthropic ha dado un paso más con la personalización de su IA, Claude. Una de las funciones más destacadas de este sistema es la posibilidad de crear “Skills”, o habilidades personalizadas, que permiten adaptar el comportamiento de Claude para automatizar tareas repetitivas o especializadas.

Esta funcionalidad, disponible para usuarios de pago, agiliza flujos de trabajo y ofrece un asistente digital hecho a medida.

Configurar Claude con estas habilidades personalizadas no solo ahorra tiempo, también elimina la necesidad de repetir instrucciones complejas cada vez que se inicia una nueva conversación. A continuación, se detalla cómo funcionan las Skills de Claude y los pasos para crear y aplicar una habilidad propia.

Las Skills de Claude encapsulan instrucciones para personalizar el comportamiento de la IA en tareas concretas. (Europa Press)

Qué son las Skills de Claude y para qué sirven

Las Skills de Claude son módulos de personalización diseñados para encapsular instrucciones, reglas y formatos de respuesta que se aplican automáticamente cuando se activa la habilidad en un chat. Según explica Xataka, esto significa que el usuario puede definir cómo debe actuar la IA ante determinadas tareas, desde la revisión de textos hasta la generación de informes o la evaluación de estrategias.

En la práctica, una Skill es un conjunto de instrucciones que Claude tendrá en cuenta como parte de cada prompt o mensaje del usuario. Así, es posible pedirle a la IA análisis de SEO, redacción de respuestas especializadas o gestión de información bajo ciertas reglas, sin tener que explicar el procedimiento cada vez.

Las Skills pueden centrarse en tareas muy concretas o abarcar procesos más amplios, y su flexibilidad permite tanto la personalización del tono como la adaptación a usos profesionales o personales.

Pasos para crear una Skill en Claude

El primer paso es seleccionar la opción "Personalizar". (Infobae América)

El proceso de creación de una Skill es sencillo y se gestiona desde la propia interfaz de Claude. Para comenzar, es necesario acceder a la sección “Personalizar” ubicada en la columna izquierda de la plataforma. Después, el usuario debe seleccionar la opción “Skills”, donde tiene la posibilidad de crear nuevas habilidades o consultar ejemplos ofrecidos por la aplicación.

Al crear una nueva Skill, se deben completar tres campos fundamentales:

Nombre de la Skill: El nombre debe ser claro y descriptivo, facilitando su identificación en la lista de habilidades creadas. Se recomienda emplear una denominación breve y específica, en minúsculas y con guiones en lugar de espacios. Descripción breve: Aquí se introduce un resumen conciso de la función que desempeñará la Skill. Esta descripción aparecerá al pasar el cursor sobre la habilidad en la lista y ayuda tanto al usuario como a la IA a identificar el propósito de cada módulo. Instrucciones detalladas: Este campo es esencial para definir el comportamiento de la habilidad. Se deben especificar el rol, el tono, el objetivo principal y las reglas que debe seguir la IA. Por ejemplo, se puede establecer que Claude actúe como un asesor financiero que analiza presupuestos mensuales, o como un corrector ortográfico que enfatiza la claridad y precisión en los textos. Además, se pueden añadir restricciones temáticas o formatos específicos de respuesta, como listas, resúmenes o tablas.

Claude facilita la gestión de tareas profesionales y personales mediante la activación de Skills en su plataforma. (X/ClaudeAI)

En caso de dudas al redactar las instrucciones, el propio Claude puede asistir generando sugerencias a partir de unas pocas indicaciones básicas. Solo es necesario iniciar una nueva conversación y pedirle ayuda para estructurar una Skill.

Cómo activar y utilizar tus Skills personalizadas

Una vez creada la Skill, el usuario puede seleccionarla desde el menú de nuevas conversaciones en Claude. Basta con pulsar el botón “+”, elegir “Skills” y seleccionar la habilidad personalizada. Desde ese momento, cualquier mensaje enviado en ese chat se procesará siguiendo las instrucciones definidas en la Skill.

También es posible mencionar la función de una habilidad al interactuar con Claude, sin necesidad de seleccionarla previamente. Si la petición corresponde a una de las Skills existentes, la IA la aplicará de forma automática.

Esta capacidad de personalización convierte a Claude en un asistente adaptable, capaz de optimizar la gestión de tareas habituales, responder de forma coherente a diferentes contextos y mantener la eficiencia en entornos laborales o personales.