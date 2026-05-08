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La nueva obsesión de Elon Musk: así será Terafab, su megafábrica de chips

El proyecto coincide con la creciente demanda mundial de semiconductores para inteligencia artificial

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Terafab
Terafab será la mayor apuesta industrial de Musk, con una inversión inicial de 55.000 millones de dólares. (Terafab.ai)

Elon Musk ha puesto en marcha uno de los proyectos industriales más ambiciosos de su carrera: la construcción de una gigantesca planta de fabricación de chips en Texas, Estados Unidos.

Bajo el nombre de Terafab, la futura megafábrica busca responder a la creciente demanda global de semiconductores y situar a las empresas de Musk en una posición de ventaja en la carrera por la inteligencia artificial (IA) y la computación avanzada.

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Un megaproyecto de 55.000 millones de dólares

El plan fue presentado oficialmente tras la solicitud de SpaceX ante las autoridades locales de Grimes County, Texas. La primera fase de Terafab está valorada en al menos 55.000 millones de dólares, aunque proyecciones internas estiman que la inversión total podría ascender a 119.000 millones de dólares, según una audiencia pública citada por The New York Times. En junio, SpaceX buscará beneficios fiscales para facilitar la realización del complejo.

Musk anunció el proyecto en marzo, describiéndolo como una respuesta ante la posible escasez de chips en el futuro. Reconoció la labor de proveedores actuales como Samsung y TSMC, pero advirtió que la demanda de sus empresas pronto superará la capacidad global de producción de semiconductores.

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Musk prevé que Terafab integre fabricación de chips, centros de datos y computación avanzada bajo un mismo techo. (Reuters)
Musk prevé que Terafab integre fabricación de chips, centros de datos y computación avanzada bajo un mismo techo. (Reuters)

Qué es Terafab y por qué se construye ahora

Terafab se concibe como un complejo industrial en varias fases dedicado a la fabricación de chips y la computación avanzada, áreas centrales para los proyectos de IA y exploración espacial de Musk. El objetivo es dotar a SpaceX, Tesla y xAI —la empresa de inteligencia artificial recientemente adquirida por SpaceX y valorada en 1,25 billones de dólares— de autonomía sobre los semiconductores y la potencia de cálculo que requieren sus operaciones.

Tesla ha situado la conducción autónoma y la robótica en el centro de su estrategia, mientras SpaceX opera servicios como Starlink y desarrolla sistemas satelitales avanzados, todos dependientes de chips de última generación. Por su parte, xAI y otras compañías tecnológicas están impulsando modelos de IA que exigen capacidades de computación cada vez mayores.

La apuesta por Terafab se produce en un contexto de fuerte competencia global. Empresas como Nvidia, Google y Amazon aceleran la producción de chips para IA, mientras gobiernos estadounidenses y europeos buscan fortalecer la fabricación local y reducir la dependencia de Asia oriental. En este escenario, Terafab representa la integración estratégica entre fabricación de semiconductores, centros de datos, inteligencia artificial e infraestructura espacial.

El complejo fabricará chips avanzados para SpaceX, Tesla y xAI. (Imagen referencial/Reuters)
El complejo fabricará chips avanzados para SpaceX, Tesla y xAI. (Imagen referencial/Reuters)

Alianzas estratégicas y expansión industrial

El proyecto también involucra a Intel, que se unirá a Terafab para diseñar, fabricar y ensamblar chips de ultraalto rendimiento a gran escala. Este acuerdo podría resultar crucial para la recuperación industrial de Intel, tras varios años de dificultades en el sector.

La magnitud de la apuesta se refleja en el costo y la complejidad del proyecto: construir una fábrica de semiconductores avanzada suele insumir entre 10.000 y 30.000 millones de dólares y requiere entre tres y cinco años para estar plenamente operativa. Musk, sin embargo, aspira a que Terafab sea “el esfuerzo de construcción de chips más épico de la historia”, combinando lógica, memoria y empaquetado avanzado bajo un solo techo, según declaró en la red social X.

Además, SpaceX anunció recientemente un acuerdo con la startup Anthropic para que esta utilice la capacidad total del centro de datos Colossus 1 en Memphis, dotado de más de 220.000 chips Nvidia, reforzando la infraestructura de IA de Musk.

Intel se sumará a Terafab para diseñar y fabricar chips de ultraalto rendimiento a gran escala. (Reuters)
Intel se sumará a Terafab para diseñar y fabricar chips de ultraalto rendimiento a gran escala. (Reuters)

Un proyecto en fase inicial, pero con gran impacto potencial

Aunque Terafab se encuentra aún en una fase preliminar, el proyecto ya ha generado expectativas en la industria tecnológica y en el ámbito político. La planta está pendiente de autorizaciones, incentivos fiscales y la resolución de posibles obstáculos de financiación y construcción.

SpaceX, que planea salir a bolsa próximamente, ha calificado a Terafab como “una inversión transformadora en la capacidad de manufactura nacional de semiconductores”. En palabras de analistas citados por The New York Times, el plan de Musk encarna su estilo de apuestas a largo plazo y a gran escala, encaminadas a redefinir sectores clave de la economía global.

La megafábrica Terafab, si logra concretarse, podría alterar el equilibrio del sector de los chips y consolidar el papel de Musk como figura central en la convergencia entre industria, inteligencia artificial y espacio.

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