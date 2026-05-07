Tecno

Los hackers ahora compiten por atacar a las mismas víctimas, revela informe

Los nuevos hackers monetizan las credenciales robadas vendiéndolas o revendiendo el acceso a los sistemas vulnerados

Guardar
Google icon
Hombre con capucha tecleando en un portátil, con múltiples pantallas de datos flotantes y una página de "FACK BANK", y una bóveda bancaria al fondo.
Un grupo desconocido expulsó a los hackers de TeamPCP de sistemas previamente comprometidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los cibercriminales no solo atacan a empresas y usuarios comunes, sino que también compiten entre sí para controlar sistemas vulnerados, según un nuevo informe de la firma de ciberseguridad SentinelOne. Esta tendencia quedó en evidencia con una reciente campaña de hacking donde un grupo desconocido expulsó a otros hackers de sistemas previamente comprometidos.

La investigación documenta un caso inusual: un grupo de hackers, aún no identificado, se infiltró en sistemas que ya habían sido comprometidos por el grupo TeamPCP, conocido por una serie de ataques recientes de alto perfil. Una vez dentro, los nuevos atacantes eliminaron las herramientas y el acceso de TeamPCP, tomando el control total de los sistemas.

PUBLICIDAD

El grupo responsable de esta campaña, bautizada PCPJack, usó el acceso obtenido para desplegar un código capaz de replicarse a través de infraestructuras en la nube como un gusano, robar credenciales y enviar la información sustraída a su propia infraestructura de comando y control. Esta operación demuestra que los grupos de ciberdelincuentes no solo buscan nuevas víctimas, sino que pelean por el control de los sistemas ya vulnerados por sus rivales.

Persona encapuchada y con guantes tecleando en un teclado, con pantallas de ordenador que muestran código y un mapa global, y un fondo de múltiples rostros borrosos.
El informe documenta cómo los atacantes usan herramientas para replicarse y robar datos en infraestructuras en la nube. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El trasfondo de TeamPCP y los ataques recientes

TeamPCP ha estado en el centro de atención por una serie de ataques recientes. Entre sus víctimas se cuentan la infraestructura en la nube de la Comisión Europea y el popular escáner de vulnerabilidades Trivvy, afectando a compañías como LiteLLM y la startup de reclutamiento por IA Mercor. Estos incidentes han dejado expuestos a numerosos clientes y han puesto en evidencia la sofisticación de los métodos empleados por TeamPCP.

PUBLICIDAD

La investigadora de SentinelOne, Alex Delamotte, quien identificó la campaña PCPJack, indicó a TechCrunch sus hipótesis sobre quién podría estar detrás del nuevo grupo: exintegrantes descontentos de TeamPCP, una banda rival, o incluso un tercer actor que replicó las tácticas y herramientas empleadas anteriormente por TeamPCP en sus campañas contra infraestructuras en la nube.

Tácticas de ataque y objetivos económicos

Según el informe, los hackers detrás de PCPJack no se limitan a atacar sistemas ya comprometidos por TeamPCP. También buscan servicios expuestos en internet, como plataformas Docker y bases de datos MongoDB. Sin embargo, gran parte de su esfuerzo sigue dirigido a sistemas previamente controlados por TeamPCP.

celular - hacker - ciberseguridad - tecnología - 21 de abril
La campaña PCPJack rastrea cuántos sistemas logró recuperar de manos de TeamPCP. (Imagen ilustrativa Infobae)

El grupo PCPJack mantiene un registro de las ocasiones en las que logra expulsar a TeamPCP de un sistema, enviando estos datos a sus propios servidores. El objetivo principal parece ser económico: roban credenciales con la intención de monetizarlas, ya sea revendiéndolas, vendiendo acceso a los sistemas vulnerados como initial access brokers —intermediarios que facilitan el acceso a otros delincuentes— o extorsionando directamente a las víctimas.

A diferencia de otros ciberdelincuentes, PCPJack no instala software para minar criptomonedas en los sistemas atacados, una táctica descartada por requerir mayor tiempo para obtener beneficios.

Otra táctica identificada por Delamotte consiste en el uso de dominios que pretenden captar credenciales de administradores de contraseñas y la creación de sitios falsos de soporte técnico. Estas técnicas buscan engañar a los usuarios para que revelen información sensible, facilitando así el acceso no autorizado a sistemas críticos.

Una pantalla de monitor muestra números binarios (unos y ceros) en color verde brillante sobre un fondo oscuro, con parte de un circuito o hardware detrás.
Los atacantes también emplean dominios falsos y páginas de soporte técnico para robar credenciales de administradores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Competencia en el cibercrimen

El caso PCPJack refleja una dinámica cada vez más frecuente en el cibercrimen: la competencia directa entre distintos grupos por el control de víctimas y recursos. Esta rivalidad aumenta la complejidad de los incidentes y obliga a las empresas y usuarios a reforzar sus medidas de seguridad para evitar caer en manos de múltiples actores maliciosos.

La investigación advierte que este tipo de enfrentamientos pueden intensificarse en el futuro, dado el alto valor comercial de las credenciales y el acceso a infraestructuras tecnológicas críticas.

Google icon

Temas Relacionados

HackerCiberseguridadCiberataqueTecnología-noticiasLo último en tecnología

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Bill Gates, cofundador de Microsoft, propone que los robots paguen impuestos en el futuro

El argumento de fondo es que un salto de productividad impulsado por la automatización puede beneficiar a empresas y consumidores

Bill Gates, cofundador de Microsoft, propone que los robots paguen impuestos en el futuro

Las 5 mejores canciones de Las Guerreras K-Pop: ranking imprescindible, según la IA

Gemini priorizó el impacto cultural y los reconocimientos formales, mientras que ChatGPT se enfocó en la energía y la versatilidad de cada tema

Las 5 mejores canciones de Las Guerreras K-Pop: ranking imprescindible, según la IA

Así es como robots perro y humanoides colaboran para realizar tareas de almacén

El sistema reasigna tareas automáticamente ante emergencias, manteniendo el flujo logístico constante

Así es como robots perro y humanoides colaboran para realizar tareas de almacén

¿Átomos o Bits?: el abismo real entre la teletransportación cuántica y la de materia

La diferencia más importante es qué es lo que realmente viaja: en la transferencia cuántica circula información, mientras que en la de materia se desplazarían átomos

¿Átomos o Bits?: el abismo real entre la teletransportación cuántica y la de materia

Desempleo tecnológico: cuáles son las profesiones del futuro y cuáles desaparecerán por la inteligencia artificial

El politólogo Tomás Trapé trazó en Infobae a la Tarde un panorama sobre el impacto de los avances tecnológicos en el ámbito laboral, con foco en los nuevos desafíos y en los sectores que deberán adaptarse a cambios acelerados

Desempleo tecnológico: cuáles son las profesiones del futuro y cuáles desaparecerán por la inteligencia artificial

DEPORTES

Platense empata contra Peñarol en busca de lograr una histórica clasificación a octavos de la Copa Libertadores

Platense empata contra Peñarol en busca de lograr una histórica clasificación a octavos de la Copa Libertadores

El penal que atajó Augusto Batalla en el último minuto para clasificar al Rayo Vallecano la final de la Conference League

La contundente sentencia de una leyenda de Francia sobre Argentina al hablar de los candidatos para el Mundial 2026

River Plate visitará a Carabobo con el objetivo de mantener el liderazgo de su grupo en la Copa Sudamericana: hora, TV y formaciones

Bomba en la Liga Nacional de básquet: aseguran que Obras Sanitarias vendería su plaza y un gigante podría ocupar su lugar

TELESHOW

Las integrantes de Bandana respondieron a la pregunta que se hacen todas sus fans: ¿volverán a ser cinco alguna vez?

Las integrantes de Bandana respondieron a la pregunta que se hacen todas sus fans: ¿volverán a ser cinco alguna vez?

Preocupación por Dani de Lucía en Gran Hermano: debió abandonar la casa por cuestiones de salud

Murió Beatriz, la madre de Mario Pergolini, y se suspendieron las grabaciones de Otro día perdido

La viuda de Luis Brandoni aclaró los rumores sobre tensiones por la herencia: “Somos una familia en duelo”

Filtraron chats que comprometen a la pareja de Yipio, la última participante de Gran Hermano en salir de la casa

INFOBAE AMÉRICA

Trump dijo que destructores de Estados Unidos repelieron un ataque iraní en Ormuz y advirtió con una respuesta “mucho más violenta” si no hay acuerdo

Trump dijo que destructores de Estados Unidos repelieron un ataque iraní en Ormuz y advirtió con una respuesta “mucho más violenta” si no hay acuerdo

El presidente de Guatemala asiste a la investidura de Laura Fernández en Costa Rica

Gobierno de El Salvador pide retirar cinco diputaciones a San Salvador y una a La Libertad para asignarlas a la diáspora

Más de 200 funcionarios del Ministerio de Educación en Panamá renuncian ante denuncias por supuesta red de corrupción

Guatemala: El Consejo Nacional de Áreas Protegidas intensifica el monitoreo aéreo en Petén