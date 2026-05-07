Las 5 mejores canciones de Las Guerreras K-Pop: ranking imprescindible, según la IA

Ambos chatbots coinciden que Golden (Huntr/x) es la mejor. (Netflix)

La película K-Pop Demon Hunters o Las Guerreras K-Pop llegó acompañada de un soundtrack que rápidamente generó conversación entre los fans de la música coreana. Sus canciones combinan electropop, hip-hop y baladas con una producción que va más allá del contexto cinematográfico y funciona de forma independiente en playlists y plataformas de streaming.

Para identificar cuáles son los temas más destacados, se consultó a dos de los asistentes de inteligencia artificial más usados del momento, Gemini y ChatGPT, y ambos construyeron sus rankings con criterios distintos pero con varios puntos en común.

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Las respuestas de los dos modelos coinciden en las posiciones más altas, aunque difieren en los últimos puestos y en el peso que le dan a cada canción. Gemini priorizó el impacto cultural y los reconocimientos formales, mientras que ChatGPT se enfocó en la energía, la pegada y la versatilidad de cada tema dentro y fuera de la película.

La película K-Pop Demon Hunters llegó acompañada de un soundtrack que rápidamente generó conversación entre los fans de la música coreana. (Captura de video)

El top 5 de canciones de K-Pop Demon Hunters según Gemini

Gemini construyó su ranking con base en popularidad, impacto musical y lo memorables que resultan los temas dentro del universo de la película.

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Golden (Huntr/x): La número uno sin discusión. Ganó el Oscar a Mejor Canción Original y el Grammy, y alcanzó el puesto número 1 del Billboard Hot 100. Su mezcla de electropop con balada potente la convirtió en un himno de identidad y superación que define la esencia del grupo. How It’s Done (Huntr/x): El tema de apertura donde se presentan las habilidades de las cazadoras de demonios. Energía intensa, ritmo pegadizo y letra empoderadora la convierten en la favorita para playlists de entrenamiento. Your Idol (Saja Boys): Aunque pertenece al grupo masculino de la película, es una de las más escuchadas por su tono oscuro y misterioso. Su producción sofisticada y su conexión con el suspense de la historia le dan un atractivo especial entre los fans. Takedown (Huntr/x): El diss track del grupo. Más cercana al hip-hop coreano, destaca por su agresividad y su estilo directo. Aunque en la película las protagonistas no están convencidas de cantarla, los fans la reciben con entusiasmo. Free (dueto de Rumi y Jinu): La balada romántica que equilibra el álbum. Aclamada por la química vocal entre los personajes, es considerada una de las mejores canciones de amor en una película animada reciente, con una sencillez que permite que las voces brillen sin efectos excesivos.

Golden (Huntr/x) ganó el Oscar a Mejor Canción Original y el Grammy.

El top 5 de canciones de K-Pop Demon Hunters según ChatGPT

ChatGPT organizó su ranking con foco en la energía, la actitud y el impacto de cada tema en las escenas de acción de la película.

Golden: Coincide con Gemini en el primer lugar. La describe como la más icónica del soundtrack, con vibra de himno K-Pop, gran coro y mucha fuerza emocional. How It’s Done: Potente y agresiva, perfecta para performance. ChatGPT destacó especialmente la actitud y el beat como sus puntos fuertes. Your Idol: También coincide con la IA de Google en esta posición. Muchos fans la consideran una de las más pegajosas y mejor producidas del soundtrack, pese a pertenecer al grupo rival dentro de la historia. Takedown: Muy energética y cinematográfica. El modelo de IA la valoró especialmente por su funcionamiento en las escenas de acción de la película. What It Sounds Like: La diferencia más notable respecto al ranking de Gemini. ChatGPT eligió este tema por su faceta más emocional y melódica, que muestra una dimensión distinta del soundtrack.

ChatGPT añadió que Soda Pop suele verse como la canción más divertida y viral del álbum, mientras que Free tiene un estilo más sentimental y calmado, dos registros que completan la variedad del proyecto musical.

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