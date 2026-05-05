Tecno

Del hacker solitario al crimen estructurado: así ha cambiado el perfil del atacante digital en los últimos años

El uso de inteligencia artificial y automatización eleva la sofisticación y alcance de las amenazas digitales

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Cuatro personas encapuchadas en una sala de servidores. Monitores muestran código, una tablet exhibe una base de datos y hay dinero en efectivo sobre el escritorio.
En los último años, los atacantes digitales han cambiado por completo, de ser una sola persona, organismos más estructurados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El cibercrimen ha dejado de ser una actividad individual para consolidarse como una industria organizada, con estructuras complejas y modelos de operación similares a los de una empresa. En la última década, los atacantes evolucionaron hacia esquemas coordinados que combinan especialización, acceso a tecnología avanzada y estrategias dirigidas a sectores clave, lo que ha incrementado tanto la frecuencia como la sofisticación de los ataques digitales.

Este cambio de paradigma obliga a las organizaciones a replantear sus sistemas de defensa. La figura del hacker aislado, que actuaba por cuenta propia, ha sido reemplazada por grupos que operan de manera coordinada, con roles definidos y objetivos claros.

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“Hoy vemos estructuras criminales con funciones específicas, donde distintos actores participan en el desarrollo, ejecución y comercialización de ataques”, explica Tomás Fernández, especialista en ciberseguridad de ITQ Latam.

Ilustración de ciberseguridad con usuario haciendo clic en anuncio de laptop; en segundo plano, código malicioso, hackers, alertas y transferencias bancarias interceptadas.
Los hackers ahora tienen una organización en el que se reparten las tareas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Uno de los principales rasgos del nuevo perfil del atacante es su capacidad de organización. Actualmente, existen equipos dedicados a tareas específicas dentro de la cadena delictiva, como el desarrollo de malware, la ejecución de intrusiones y la venta de accesos comprometidos. Esta división del trabajo permite optimizar recursos, mejorar la eficiencia y escalar operaciones a gran velocidad, replicando dinámicas propias del mundo corporativo.

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A este factor se suma la creciente disponibilidad de herramientas bajo demanda. El modelo “as-a-service” ha reducido las barreras de entrada al cibercrimen, permitiendo que actores con conocimientos técnicos limitados puedan acceder a recursos sofisticados. En mercados clandestinos es posible adquirir desde ransomware hasta kits completos de phishing, listos para ser utilizados, lo que amplía el alcance de este tipo de delitos.

La incorporación de tecnologías avanzadas también ha transformado la forma en que operan los atacantes. El uso de inteligencia artificial y sistemas de automatización permite diseñar campañas más precisas, personalizar ataques y evadir mecanismos de detección tradicionales. Estas herramientas incrementan la velocidad de ejecución y reducen la probabilidad de ser identificados, elevando el nivel de riesgo para empresas e instituciones.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El avance de la tecnología ha provocado que los ciberdelincuentes tengan herramientas más sofisticadas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En paralelo, los ciberdelincuentes han ajustado su enfoque hacia sectores estratégicos. Industrias como la financiera, el comercio minorista y la salud se han convertido en objetivos prioritarios debido al alto valor de los datos que manejan y a su dependencia de infraestructuras digitales. Este cambio responde a una lógica de maximización de beneficios, donde los atacantes buscan impactos económicos más significativos.

El avance del cibercrimen plantea un desafío creciente para las organizaciones, que deben adaptarse a un entorno cada vez más complejo. Las estrategias tradicionales de seguridad, centradas en la prevención básica, resultan insuficientes frente a amenazas que evolucionan de forma constante. En este contexto, la adopción de enfoques proactivos se vuelve clave.

Según Fernández, las empresas deben incorporar capacidades de monitoreo continuo, detección temprana y respuesta rápida ante incidentes. “Las organizaciones necesitan entender que están enfrentando a una industria en constante evolución. La clave está en anticiparse y no solo reaccionar”, señala el especialista.

Un smartphone con un virus rojo brillante en pantalla. Interfaces digitales, códigos, alertas de seguridad y siluetas desenfocadas de hackers con red neuronal de IA al fondo.
Las estrategias de ciberseguridad, centradas en prevención, ya no son suficientes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este escenario también pone en evidencia la importancia de la capacitación y la concientización. Los ataques no solo explotan vulnerabilidades técnicas, sino también errores humanos, lo que convierte a los usuarios en un eslabón crítico dentro de la cadena de seguridad. Fortalecer este aspecto es fundamental para reducir riesgos.

La evolución del cibercrimen refleja un proceso de profesionalización que acompaña el crecimiento del entorno digital. A medida que más actividades se trasladan al ámbito online, las oportunidades para este tipo de delitos también se expanden. Comprender cómo operan estos nuevos actores resulta esencial para diseñar estrategias efectivas de protección.

En un contexto donde la información se ha convertido en uno de los activos más valiosos, la capacidad de anticiparse a las amenazas y adaptarse a un escenario cambiante será determinante. El paso del hacker solitario a organizaciones criminales estructuradas marca un punto de inflexión que redefine el panorama de la seguridad digital a nivel global.

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