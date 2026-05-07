Tecno

¿Átomos o Bits?: el abismo real entre la teletransportación cuántica y la de materia

La diferencia más importante es qué es lo que realmente viaja: en la transferencia cuántica circula información, mientras que en la de materia se desplazarían átomos

Guardar
Google icon
Dos procesadores de computadora en bases metálicas, conectados por un haz de energía brillante con espirales de luz azul, violeta y dorada en un laboratorio oscuro.
Para entender la relevancia de la teletransportación cuántica, es necesario comprender cómo funciona la computación cuántica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La teletransportación cuántica existe y funciona, pero no tiene nada que ver con lo que muestra Star Trek. Mientras el transportador de la serie convierte materia en energía y la reconstruye en otro lugar, la teletransportación cuántica transfiere información sobre el estado de una partícula sin mover ninguna materia.

Son dos conceptos que comparten nombre pero operan en dimensiones completamente distintas, según explica National Geographic.

PUBLICIDAD

Qué es la teletransportación cuántica y cómo surgió el término

Hace más de 30 años, un grupo de físicos necesitaba un nombre para una idea radicalmente nueva: transferir los estados cuánticos de átomos o partículas subatómicas a otras partículas distantes sin interactuar físicamente con ellas. Inspirados por la ciencia ficción, eligieron el término teletransportación cuántica.

Imagen digital de dos procesadores separados sobre una superficie oscura; uno es de color cobre y el otro es un cubo azul luminoso, ambos unidos por un arco de partículas brillantes.
Lo que se transfiere en la teletransportación cuántica no es materia sino esa información. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un estado cuántico es un concepto matemático que representa información sobre un átomo o una partícula subatómica, como el nivel de energía de un electrón o la polarización de un fotón. Lo que se transfiere en la teletransportación cuántica no es materia sino esa información.

PUBLICIDAD

Desde su formulación teórica, la idea pasó de ser un concepto abstracto a una realidad verificada experimentalmente. Los primeros experimentos a finales de la década de 1990 demostraron que los estados cuánticos podían transmitirse a través de distancias cortas.

Investigaciones posteriores ampliaron ese alcance hasta distancias cada vez mayores, incluso desde y hacia la órbita terrestre baja, como demostraron científicos chinos en 2017.

Dos procesadores cuánticos cilíndricos, hechos de metal y vidrio, en un laboratorio. Un arco de luz colorida los conecta, con pantallas de datos en el fondo.
Un equipo de investigadores de la Universidad Northwestern logró teletransportar información cuántica a través de cables de fibra óptica convencionales en uso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué es el entrelazamiento cuántico y por qué hace posible la teletransportación

El mecanismo que hace posible la teletransportación cuántica es el entrelazamiento cuántico, un fenómeno natural en el que partículas minúsculas quedan vinculadas entre sí a través de distancias infinitas. Cuando dos partículas están entrelazadas, su estado depende el uno del otro sin importar la distancia que las separe.

El ejemplo clásico para explicar cómo funciona involucra a dos investigadores, Alice y Bob, que comparten un par de partículas entrelazadas. Alice quiere enviar información a Bob. Prepara un qubit de datos con esa información y mide simultáneamente ese qubit y su mitad del par entrelazado, en lo que se conoce como medición en estado de Bell.

Ese proceso transfiere la información del qubit original a los otros dos qubits, pero destruye el qubit de datos original en el proceso. La medición de Alice produce información clásica, ceros y unos, que envía a Bob por un canal de comunicación tradicional.

Dos procesadores metálicos unidos por un arco de energía azul y púrpura. Un monitor muestra datos y el texto "TELEPORTACIÓN CUÁNTICA EN PROCESO".
La teletransportación cuántica no implica el traslado de materia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Con esas instrucciones, Bob aplica una operación cuántica a su mitad del par entrelazado y obtiene exactamente el mismo estado que tenía el qubit original de Alice. La información se ha transferido. Es pertinente indicar que esto fue dado a conocer por el medio citado.

Daniel Oblak, científico de información cuántica de la Universidad de Calgary, lo comparó con las instrucciones para abrir una caja de bolas de nieve: “Para que sea realmente una bola de nieve, hay que girarla para que quede en la posición correcta”.

Por qué la información cuántica no se puede copiar

Hay un problema fundamental en la transmisión de información cuántica que la distingue de la información clásica. Simone Portalupi, investigador en comunicaciones cuánticas y miembro de QR.N, lo explicó con precisión: “Cuando mides un estado cuántico, lo alteras. Por lo tanto, no se puede clonar realmente la información cuántica”.

Ilustración digital de dos estructuras atómicas brillantes (magenta y azul) unidas por líneas de energía y partículas luminosas en un espacio oscuro.
Ilustración conceptual de la teletransportación cuántica entre dos fotones, mostrando la transferencia de información a través del entrelazamiento cuántico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esa limitación hace que la teletransportación cuántica sea especialmente valiosa. Al transferir estados cuánticos sin copiarlos ni moverlos físicamente, se convierte en un protocolo potencial para comunicar información cuántica entre ordenadores distantes y, eventualmente, construir una internet cuántica.

Qué es la computación cuántica y por qué necesita la teletransportación

Para entender la relevancia de la teletransportación cuántica, es necesario comprender cómo funciona la computación cuántica. Los ordenadores convencionales almacenan y procesan bits de datos codificados como 0 o 1.

Los ordenadores cuánticos usan qubits, que pueden combinar el cero y el uno en un estado cuántico hasta que se miden, un fenómeno conocido como superposición. Los qubits también pueden entrelazarse entre sí, de modo que medir uno afecta instantáneamente cómo se medirá otro.

Un cable de fibra óptica emite luz azul y verde brillante en sus extremos, con filamentos coloridos entrelazados en el centro, sobre un fondo oscuro con circuitos.
Una representación visual de la teletransportación cuántica a través de un cable de fibra óptica, ilustrando la promesa de la próxima generación de comunicación y tecnología de información. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Jason Orcutt, investigador científico principal de IBM Quantum, describió el potencial de esa tecnología: “Hay problemas muy difíciles, tan difíciles como la edad del universo, que no podremos resolver con la computación clásica”. Esta declaración y las otras fueron recogidas por National Geographic.

Los ordenadores cuánticos podrían simular el mundo molecular con una precisión notable, lo que permitiría diseñar procesos industriales más eficientes o nuevos materiales.

Ya existen ordenadores cuánticos comerciales, pero sus capacidades son limitadas. Construir sistemas más grandes y capaces de corregir errores de forma fiable requiere formas eficientes de transferir información cuántica, y ahí es donde la teletransportación se vuelve indispensable.

Finalmente, la teletransportación cuántica es una realidad científica que ya se aplica en laboratorios avanzados y redes de internet cuántico para enviar claves de seguridad. La de materia, en cambio, pertenece a la ciencia ficción: teletransportar un ser humano, que tiene aproximadamente 7 x 10²⁷ átomos, requeriría —según Gemini— más energía de la que produce el Sol en un segundo y una capacidad de almacenamiento de datos que hoy no existe.

Google icon

Temas Relacionados

Teletransportación cuánticaTeletransportaciónMateriaÁtomosBitsLo último en tecnologíatecnología-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Frases para dedicar por WhatsApp en el Día de la Madre: mensajes emotivos y originales

Desde palabras que tocan el corazón hasta mensajes llenos de humor, estas ideas te ayudarán a expresar tu cariño y gratitud

Frases para dedicar por WhatsApp en el Día de la Madre: mensajes emotivos y originales

La razón por la que podrías perder seguidores en Instagram y Facebook sin darte cuenta como a Messi, Ronaldo y más

La causa principal está relacionada con una eliminación masiva de cuentas falsas, bots y perfiles inactivos realizada por Meta

La razón por la que podrías perder seguidores en Instagram y Facebook sin darte cuenta como a Messi, Ronaldo y más

Qué es la función pantalla en pantalla y cómo aprovecharla en YouTube, Android y iPhone

Configura la ventana flotante en tus dispositivos y disfruta de videos, recetas, tutoriales o llamadas sin dejar de atender mensajes ni perder productividad

Qué es la función pantalla en pantalla y cómo aprovecharla en YouTube, Android y iPhone

Guía digital para colombianos que van a la Copa Mundial en México: transporte, turismo y apps clave

Puedes apoyarte de diversas aplicaciones para tu viaje como Airbnb, Uber, Civitatis, entre otras

Guía digital para colombianos que van a la Copa Mundial en México: transporte, turismo y apps clave

Adiós a las neveras clásicas: esta es la alternativa que puede cambiar por completo su cocina

Cada vez más hogares apuestan por refrigeradores ocultos dentro del mobiliario de la cocina, una tendencia que combina tecnología, elegancia y optimización del espacio

Adiós a las neveras clásicas: esta es la alternativa que puede cambiar por completo su cocina

DEPORTES

La gestión de último momento para evitar que Nicolás Otamendi se pierda el debut en el Mundial con la selección argentina

La gestión de último momento para evitar que Nicolás Otamendi se pierda el debut en el Mundial con la selección argentina

Contenedores, cero emisiones y sostenibilidad: cuáles son los 6 estadios más sustentables del mundo

River Plate visitará a Carabobo con el objetivo de mantener el liderazgo de su grupo en la Copa Sudamericana: hora, TV y formaciones

Solana Sierra logró otro triunfo aplastante en Roma e irá por la hazaña frente a Coco Gauff

El divertido mensaje de Djokovic a Del Potro antes de su regreso a la actividad en Roma

TELESHOW

Cazzu se presentó en el Madison Square Garden, donde agotó las entradas en 24 horas: "¿Cuándo hubiera imaginado decir 'buenas noches, New York?'"

Cazzu se presentó en el Madison Square Garden, donde agotó las entradas en 24 horas: "¿Cuándo hubiera imaginado decir 'buenas noches, New York?'"

Felipe Pettinato habló de su presente tras una nueva acusación: “Estoy limpio hace mucho tiempo”

La insólita respuesta de Gladys Florimonte en Pasapalabra que desató las risas en el estudio

Mirtha Legrand vuelve a la televisión después de 3 semanas: quiénes serán los invitados

Fernando Marín y la reinvención de la publicidad en Argentina: anécdotas de campañas que hicieron historia

INFOBAE AMÉRICA

La gran noche del cine italiano tuvo una gran ganadora y varias protestas contra el retiro de financiación pública

La gran noche del cine italiano tuvo una gran ganadora y varias protestas contra el retiro de financiación pública

Irán acusó a Emiratos Árabes Unidos de atacar una isla y una base de la fuerza aérea de Teherán en el estrecho de Ormuz

Daniel Noboa nombró un nuevo ministro de Energía en medio de alertas por el déficit eléctrico

CADE Universitario 2026: Delegación de 12 campus debate el futuro del país durante encuentro en Chorrillos

Estados Unidos amplió las sanciones contra Cuba y apuntó al corazón financiero de la dictadura