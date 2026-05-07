Así es como robots perro y humanoides colaboran para realizar tareas de almacén

Mediante la nueva plataforma de aprendizaje, se muestra cómo distintos tipos de robot colaboran en tareas de almacén. Crédito: LG CNS.

Una filial de LG demostró recientemente un sistema logístico en el que robots humanoides y robots cuadrúpedos (perro robots) colaboran de manera autónoma para gestionar tareas de almacén sin intervención humana. El evento, realizado en el campus de Magok, al oeste de Seúl, presentó un flujo de trabajo completamente automatizado.

Un almacén gestionado por máquinas

La demostración mostró a cuatro robots de diferentes fabricantes ejecutando tareas en conjunto. Un robot humanoide bípedo recogió una caja de una cinta transportadora y la entregó a un robot cuadrúpedo con ruedas. Este trasladó la carga por el almacén y la entregó a un robot humanoide con ruedas, que la colocó en una estantería a más de dos metros de altura. Al finalizar, el cuadrúpedo retornó para continuar el ciclo mientras el humanoide con ruedas reponía la cinta transportadora con una caja vacía.

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El sistema funciona sobre la plataforma Physical Works de LG CNS, que integra modelos de reconocimiento de objetos, toma de decisiones y coordinación de tareas. Según reportó The Korea Herald, los robots logran identificar productos, asignarse funciones y ejecutar procesos en tiempo real, sin control remoto.

La gestión unificada de robots ya se aplica en proyectos piloto industriales. (LG CNS)

La innovación no se limita a la colaboración básica. Durante la demostración, los organizadores simularon una emergencia: el cuadrúpedo fue reasignado para patrulla, y la plataforma envió de inmediato a otro robot logístico autónomo para continuar la entrega. La compañía remarcó que los robots operaban de forma completamente autónoma, aprendiendo y ajustando su actuación sin intervención manual.

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En la prueba, los robots transportaron una caja entre estaciones separadas por unos dos o tres metros (6,5 a 9,8 pies) en aproximadamente 90 segundos. La empresa señaló que el rendimiento del sistema mejorará con la capacitación adicional y la experiencia operativa en campo.

Plataforma unificada y ventajas para la industria

La filial de LG explicó que la industria robótica está en transición, pasando de desarrollos centrados en hardware a soluciones de software que permiten que los robots comprendan, coordinen y ejecuten tareas industriales reales. El éxito de la transformación robótica, indicó la empresa, depende de marcos integrados de aprendizaje, verificación y operación, no solo del desempeño individual de cada máquina.

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La plataforma Physical Works permite que robots de diferentes fabricantes trabajen juntos en tiempo real. (LG CNS)

Para sostener esta evolución, se desarrolló la plataforma Physical Works, compuesta por dos sistemas: Physical Works Forge, dedicado al aprendizaje y validación de datos mediante simulación, y Physical Works Baton, encargado del control centralizado de robots de distintas marcas. La plataforma ofrece soporte para humanoides bípedos, cuadrúpedos, robots con ruedas, robots móviles autónomos (AMR) y vehículos guiados automáticamente (AGV), todo bajo una única interfaz de gestión.

La firma estima que su sistema puede reducir el tiempo de despliegue de robots de varios meses a uno o dos meses. En almacenes con cerca de 100 unidades robóticas, prevé incrementos en la productividad superiores al 15 % y disminuciones de hasta un 18 % en los costes operativos, minimizando la congestión y la intervención humana, según datos publicados por Chosun Biz.

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Actualmente, la compañía ejecuta proyectos piloto con 20 clientes industriales y aplica la plataforma en la ciudad inteligente de Busan, en Corea del Sur, para gestionar robots de patrulla, limpieza, reparto y servicio a través de un único sistema.

Robots humanoides y cuadrúpedos lograron coordinar la entrega y almacenamiento de cajas sin supervisión manual. (LG CNS)

La coordinación de robots perro y humanoides en tareas de almacén ilustra el potencial de los sistemas autónomos para transformar la logística industrial, reduciendo la intervención humana y optimizando recursos en entornos de alta demanda.

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