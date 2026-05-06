Thelma Fardin celebró la condena firme a Juan Darthés: “Fue una victoria enorme personal y de toda una sociedad”

La Justicia de Brasil ratificó la pena de seis años de prisión para el actor, tras rechazar los recursos de su defensa; la actriz agradeció el apoyo y destacó la importancia del fallo (Video: Telenoche/ Eltrece)

La emoción y el alivio marcaron estas últimas horas de Thelma Fardin. En Telenoche (Eltrece), la actriz celebró la confirmación judicial que deja firme la condena a seis años de prisión para Juan Darthés por abuso sexual.

En diálogo con Nelson Castro y Dominique Metzger, Fardin compartió las sensaciones de un proceso extenso, un recorrido atravesado por obstáculos y la victoria personal que representa el fallo. “Fue un recorrido arduo, pero también las sensaciones de mucho orgullo, las sensaciones de una victoria enorme personal, una victoria de un equipo muy grande y de toda una sociedad”, resumió la actriz al inicio de la entrevista.

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Durante su móvil en el noticiero de Eltrece, Fardin relató el tránsito emocional de estos años. Recordó el momento en que el caso se trasladó a Brasil, país en el que buscó refugio legal para no ser juzgado en la Argentina. “El día que se fue a Brasil realmente dije: ¿cómo se hace, cómo se persigue a una persona para conseguir justicia en otro país, con otra lengua, con otro código?”, expresó.

La justicia brasileña dejó firme la condena a seis años de prisión para Juan Darthés por abuso sexual

La actriz remarcó que el acceso al derecho fue la herramienta que le permitió sostenerse durante el proceso judicial. “Hoy yo entiendo esta situación desde el derecho, porque fue una herramienta que me permitió a mí pararme sobre mis propios pies y decir: bueno, ¿cómo se consigue justicia? Y el camino era el camino judicial, porque también para mí era importante poder sentar un precedente y hacer un recorrido serio en la justicia”.

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Fardin describió el proceso como una “carrera de obstáculos y de resistencia”, donde lo determinante no fue la velocidad, sino la capacidad de soportar los desafíos del sistema judicial. “No es quién llega más rápido, es quién resiste, quién aguanta frente a todos los obstáculos que pone el sistema de justicia”, afirmó.

Compartió además una imagen personal, recordando un momento de introspección durante la espera de la resolución: “Recuerdo estar bañándome y decir: ‘bueno, un día todo esto va a haber terminado, porque las cosas en la vida pasan, terminan’. Y el otro día, cuando llegó la noticia, dije: ‘bueno, llegó ese día en el que yo me voy a bañar y esto terminó’”.

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Fue un recorrido arduo, pero también las sensaciones de mucho orgullo, las sensaciones de una victoria enorme personal, una victoria de un equipo muy grande y de toda una sociedad”, resumió la actriz (Telenoche, Eltrece)

Ese alivio íntimo de Fardin tuvo correlato en la noticia judicial: el Tribunal Regional Federal de la 3ª Región de Brasil rechazó las últimas dos apelaciones presentadas por la defensa de Darthés, dejando firme la condena a seis años de prisión en régimen semiabierto para el actor. Esta modalidad permite que el condenado salga durante el día y deba regresar a dormir en la cárcel.

El proceso judicial se dio en el marco del expediente iniciado en 2018, cuando Fardin denunció hechos ocurridos en 2009, durante una gira de la obra Patito Feo en Nicaragua, cuando tenía 16 años y Darthés, 45. La sentencia, según la resolución del tribunal, dejó probada la existencia de violencia sexual y, en esta etapa, ya no corresponde volver a discutir los hechos ni las pruebas, que fueron valoradas por sucesivas instancias judiciales.

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Thelma Fardin en una conferencia de prensa en Buenos Aires el lunes 10 de junio de 2024 (AP Foto/Natacha Pisarenko)

El recorrido judicial fue extenso y complejo. Luego de la denuncia pública realizada por Fardin en 2018, la causa transitó distintos países y organismos. Intervinieron los Ministerios Públicos Fiscales de Nicaragua, Brasil y Argentina, que colaboraron para hacer posible el juicio y la condena.

Durante el proceso, la actriz debió someterse a pericias y declarar en varias ocasiones. En mayo de 2023, un tribunal de primera instancia había absuelto a Darthés, pero la decisión fue apelada y revocada el 10 de junio de 2024, cuando la Justicia brasileña dictó la condena. En esa oportunidad, el tribunal votó por mayoría, con dos jueces a favor de la pena y uno por la absolución. Diez meses después, la sentencia fue ratificada por el Tribunal Regional Federal de San Pablo, con el voto favorable de cinco jueces.

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