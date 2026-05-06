Así puedes buscar y borrar archivos ocultos en WhatsApp para ganar espacio en tu teléfono

WhatsApp almacena fotos, videos y documentos eliminados en carpetas ocultas que ocupan memoria interna. (Reuters)

WhatsApp se ha consolidado como una de las aplicaciones más utilizadas a nivel mundial para la comunicación diaria. Sin embargo, el uso intensivo de esta plataforma también trae consigo un problema frecuente: la saturación del almacenamiento interno de los teléfonos móviles.

Fotos, videos, audios y documentos enviados o recibidos se acumulan rápidamente, especialmente en dispositivos Android, generando dificultades para el rendimiento general, la instalación de actualizaciones e incluso la recepción de nuevos mensajes.

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El problema de los archivos ocultos en WhatsApp

Eliminar archivos desde la propia aplicación de WhatsApp no siempre garantiza la liberación del espacio ocupado. Esto se debe a que la app almacena parte de los archivos eliminados en rutas internas del sistema, a veces conocidas como “papelera oculta”. Estos archivos en desuso siguen ocupando memoria y pueden convertirse en un obstáculo para el correcto funcionamiento del teléfono.

A diferencia de otras aplicaciones, WhatsApp no cuenta con una papelera convencional visible y accesible desde su menú principal. Por lo tanto, para liberar espacio de manera efectiva, es necesario identificar y gestionar manualmente estos archivos ocultos.

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Utilizar un gestor de archivos permite acceder a las carpetas internas donde WhatsApp guarda archivos residuales. (Europa Press)

WhatsApp organiza todos sus contenidos en una carpeta interna llamada “Media”, la cual contiene subcarpetas específicas para imágenes, videos, audios y documentos. Dentro de estos directorios se encuentran tanto los archivos en uso como aquellos que han sido eliminados desde la app pero que siguen presentes en la memoria interna del dispositivo.

Cómo localizar y eliminar archivos ocultos paso a paso

Para buscar y borrar estos archivos ocultos, es indispensable utilizar una aplicación de gestión de archivos. La mayoría de los móviles Android incluyen herramientas como “Archivos” o “Gestor de archivos”, que permiten explorar las carpetas internas del dispositivo.

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Instrucciones para liberar espacio:

Abre el gestor de archivos en tu teléfono. Navega hasta la carpeta de WhatsApp, generalmente ubicada en “Almacenamiento interno” o “Memoria interna”. Accede a la carpeta “Media” y revisa las subcarpetas (Imágenes, Videos, Audios, Documentos). Selecciona los archivos que deseas eliminar. Puedes utilizar la función de selección múltiple para borrar varios elementos a la vez. Pulsa la opción “Eliminar” para borrar los archivos de forma permanente.

El menú “Administrar almacenamiento” de WhatsApp ayuda a identificar y borrar archivos pesados o repetidos. (Imagen ilustrativa Infobae)

Es recomendable realizar este proceso de limpieza periódicamente, especialmente si el teléfono muestra señales de lentitud o problemas de almacenamiento.

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Precaución: Al eliminar archivos desde el gestor de archivos, la recuperación será difícil o imposible. Revisa cuidadosamente cada carpeta y considera realizar una copia de seguridad de los archivos importantes antes de eliminarlos.

Herramientas internas de WhatsApp

Además de la limpieza manual, WhatsApp dispone de una función específica para gestionar el espacio ocupado por sus archivos. Para acceder a ella:

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Ve a Ajustes > Almacenamiento y datos > Administrar almacenamiento.

Desde este menú, la aplicación clasifica automáticamente los archivos por tamaño y frecuencia de reenvío. Así, es posible identificar y eliminar memes, videos virales y otros contenidos innecesarios directamente desde la app, sin necesidad de explorar manualmente cada carpeta.

Otras aplicaciones como Google Fotos y Files by Google también acumulan archivos en papeleras temporales. (Europa Press)

Otras papeleras del sistema que ayudan a liberar memoria

La acumulación de archivos no se limita únicamente a WhatsApp. Muchas veces, los archivos eliminados quedan temporalmente almacenados en las papeleras de otras aplicaciones o del sistema operativo:

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Papelera del sistema Android: en la app de Galería o en el gestor de archivos, suele haber una sección llamada “Papelera” o “Elementos eliminados”. Allí se almacenan los archivos borrados durante un tiempo determinado antes de ser eliminados definitivamente. Para vaciarla, accede a la papelera y elimina los archivos de manera permanente.

Google Fotos: los archivos eliminados desde Google Fotos permanecen en la papelera durante 30 días antes de ser borrados de forma definitiva. Para liberar espacio, abre Google Fotos, ve a “Colecciones”, selecciona “Papelera” y elige la opción para vaciarla.

Files by Google: esta aplicación ayuda a identificar y eliminar archivos basura, cachés y archivos temporales. Solo es necesario abrir la app, ir a la pestaña “Limpiar” y seguir las indicaciones para eliminar residuos digitales.