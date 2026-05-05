WhatsApp prepara el Archivo de Estado: qué cambia y cómo almacenar tus estados pasados

WhatsApp lanzará el Archivo de Estado: más control y memoria digital para los usuarios - REUTERS/Dado Ruvic

WhatsApp, se prepara para lanzar una función largamente solicitada: el Archivo de Estado. Esta novedad permitirá a los usuarios conservar sus actualizaciones de estado después de que expiren, facilitando la reutilización y gestión de contenidos efímeros.

El interés en esta actualización radica en que, hasta ahora, los estados de WhatsApp desaparecen automáticamente tras 24 horas, sin opción de recuperación a menos que el usuario haya realizado una copia manual.

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El Archivo de Estado brindará un registro privado y organizado de las publicaciones pasadas, respondiendo a la demanda de quienes desean guardar recuerdos, reutilizar contenido o simplemente tener mayor control sobre su historial digital.

Así funcionará el Archivo de Estado en WhatsApp: privacidad y organización sin esfuerzo - REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

¿En qué consiste el Archivo de Estado de WhatsApp?

Archivo de Estado es una función que permite almacenar automáticamente las actualizaciones de estado una vez que expiran, en lugar de eliminarlas por completo. Originalmente desarrollada para WhatsApp Business, donde ya se permite a las empresas archivar estados por hasta 30 días, ahora llegará a todos los usuarios de WhatsApp Messenger, con la diferencia de que el almacenamiento será indefinido.

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Las actualizaciones archivadas serán privadas y solo estarán disponibles en el dispositivo del usuario. Nadie más podrá acceder a este archivo, a menos que el propietario decida compartir los contenidos nuevamente.

¿Cómo funcionará el archivo de estados?

Cuando una actualización de estado alcance el límite de 24 horas y desaparezca de la vista de los contactos, será archivada automáticamente en una sección privada dentro de la aplicación. El usuario podrá acceder a este archivo, organizarlo, reutilizar estados pasados o eliminarlos cuando lo prefiera.

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La función operará en segundo plano: no será necesario guardar manualmente cada estado ni preocuparse por perder publicaciones importantes.

WhatsApp responde a los usuarios con el Archivo de Estado, una función esperada y revolucionaria - REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

En WhatsApp Business, el archivo de estados guarda las actualizaciones durante un máximo de 30 días y luego las elimina automáticamente para optimizar espacio y gestión. En cambio, el nuevo Archivo de Estado de WhatsApp Messenger permitirá conservar los estados expirados de forma indefinida, salvo que el usuario decida borrarlos.

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Activación y opciones de privacidad

La función será completamente opcional. Desde la configuración de la app, los usuarios podrán elegir si desean habilitar el archivo de estados o mantener el sistema actual, donde las actualizaciones se eliminan definitivamente al expirar.

Quienes activen el archivo disfrutarán de la posibilidad de conservar recuerdos, ideas o mensajes significativos, mientras que quienes valoren el carácter efímero del estado podrán seguir eliminando su historial automáticamente.

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¿Cuándo estará disponible el Archivo de Estado?

Actualmente, la función se encuentra en fase de desarrollo y pruebas dentro de la versión beta de WhatsApp para Android. El despliegue será gradual y progresivo, primero para usuarios beta y posteriormente para el público general, a través de actualizaciones en Google Play Store y App Store. Hasta que la función esté habilitada para todos, la recomendación es seguir guardando manualmente cualquier estado que se desee conservar.

El Archivo de Estado llega a WhatsApp: innovación para conservar, organizar y compartir recuerdos - (Meta)

Cómo poder usar la Beta de WhatsApp en Android

Para acceder a WhatsApp Beta en Android, debes buscar la app de WhatsApp en Play Store, desplazarte hasta la sección de ‘programa Beta’ y verificar si hay cupos disponibles, ya que suelen ser limitados. Si hay vacantes, podrás unirte siguiendo las instrucciones que aparecen.

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WhatsApp Beta es una versión experimental que permite probar funciones nuevas antes de su lanzamiento oficial, pero puede tener fallas o errores, ya que las características aún están en fase de prueba. Participar en este programa ofrece acceso anticipado a novedades, pero implica asumir posibles problemas de estabilidad y rendimiento en la aplicación.

En un panorama donde la personalización y la memoria digital son cada vez más valoradas, la herramienta promete transformar la experiencia diaria de quienes comparten historias, fotos y videos a través de la plataforma.

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