Tecno

WhatsApp prepara el Archivo de Estado: qué cambia y cómo almacenar tus estados pasados

La nueva función permitirá conservar y organizar estados expirados de forma privada, ofreciendo una gestión más flexible y segura del historial personal en la app

Guardar
WhatsApp lanzará el Archivo de Estado: más control y memoria digital para los usuarios - REUTERS/Dado Ruvic
WhatsApp lanzará el Archivo de Estado: más control y memoria digital para los usuarios - REUTERS/Dado Ruvic

WhatsApp, se prepara para lanzar una función largamente solicitada: el Archivo de Estado. Esta novedad permitirá a los usuarios conservar sus actualizaciones de estado después de que expiren, facilitando la reutilización y gestión de contenidos efímeros.

El interés en esta actualización radica en que, hasta ahora, los estados de WhatsApp desaparecen automáticamente tras 24 horas, sin opción de recuperación a menos que el usuario haya realizado una copia manual.

PUBLICIDAD

El Archivo de Estado brindará un registro privado y organizado de las publicaciones pasadas, respondiendo a la demanda de quienes desean guardar recuerdos, reutilizar contenido o simplemente tener mayor control sobre su historial digital.

Así funcionará el Archivo de Estado en WhatsApp: privacidad y organización sin esfuerzo - REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
Así funcionará el Archivo de Estado en WhatsApp: privacidad y organización sin esfuerzo - REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

¿En qué consiste el Archivo de Estado de WhatsApp?

Archivo de Estado es una función que permite almacenar automáticamente las actualizaciones de estado una vez que expiran, en lugar de eliminarlas por completo. Originalmente desarrollada para WhatsApp Business, donde ya se permite a las empresas archivar estados por hasta 30 días, ahora llegará a todos los usuarios de WhatsApp Messenger, con la diferencia de que el almacenamiento será indefinido.

PUBLICIDAD

Las actualizaciones archivadas serán privadas y solo estarán disponibles en el dispositivo del usuario. Nadie más podrá acceder a este archivo, a menos que el propietario decida compartir los contenidos nuevamente.

¿Cómo funcionará el archivo de estados?

Cuando una actualización de estado alcance el límite de 24 horas y desaparezca de la vista de los contactos, será archivada automáticamente en una sección privada dentro de la aplicación. El usuario podrá acceder a este archivo, organizarlo, reutilizar estados pasados o eliminarlos cuando lo prefiera.

La función operará en segundo plano: no será necesario guardar manualmente cada estado ni preocuparse por perder publicaciones importantes.

WhatsApp responde a los usuarios con el Archivo de Estado, una función esperada y revolucionaria - REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
WhatsApp responde a los usuarios con el Archivo de Estado, una función esperada y revolucionaria - REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

En WhatsApp Business, el archivo de estados guarda las actualizaciones durante un máximo de 30 días y luego las elimina automáticamente para optimizar espacio y gestión. En cambio, el nuevo Archivo de Estado de WhatsApp Messenger permitirá conservar los estados expirados de forma indefinida, salvo que el usuario decida borrarlos.

Activación y opciones de privacidad

La función será completamente opcional. Desde la configuración de la app, los usuarios podrán elegir si desean habilitar el archivo de estados o mantener el sistema actual, donde las actualizaciones se eliminan definitivamente al expirar.

Quienes activen el archivo disfrutarán de la posibilidad de conservar recuerdos, ideas o mensajes significativos, mientras que quienes valoren el carácter efímero del estado podrán seguir eliminando su historial automáticamente.

¿Cuándo estará disponible el Archivo de Estado?

Actualmente, la función se encuentra en fase de desarrollo y pruebas dentro de la versión beta de WhatsApp para Android. El despliegue será gradual y progresivo, primero para usuarios beta y posteriormente para el público general, a través de actualizaciones en Google Play Store y App Store. Hasta que la función esté habilitada para todos, la recomendación es seguir guardando manualmente cualquier estado que se desee conservar.

WhatsApp Web trae una nueva novedad que cambiará por completo las conversaciones.
El Archivo de Estado llega a WhatsApp: innovación para conservar, organizar y compartir recuerdos - (Meta)

Cómo poder usar la Beta de WhatsApp en Android

Para acceder a WhatsApp Beta en Android, debes buscar la app de WhatsApp en Play Store, desplazarte hasta la sección de ‘programa Beta’ y verificar si hay cupos disponibles, ya que suelen ser limitados. Si hay vacantes, podrás unirte siguiendo las instrucciones que aparecen.

WhatsApp Beta es una versión experimental que permite probar funciones nuevas antes de su lanzamiento oficial, pero puede tener fallas o errores, ya que las características aún están en fase de prueba. Participar en este programa ofrece acceso anticipado a novedades, pero implica asumir posibles problemas de estabilidad y rendimiento en la aplicación.

En un panorama donde la personalización y la memoria digital son cada vez más valoradas, la herramienta promete transformar la experiencia diaria de quienes comparten historias, fotos y videos a través de la plataforma.

Temas Relacionados

WhatsAppEstadosArchivoAlmacenarActualización WhatsappTecnología-NoticiasLo último en tecnología

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La computación cuántica, lista para cambiar la vida diaria más pronto de lo pensado: esto dice Harvard

Las inversiones privadas en empresas cuánticas han superado los USD 8.000 millones en los últimos años

La computación cuántica, lista para cambiar la vida diaria más pronto de lo pensado: esto dice Harvard

Qué necesitas para ver la pantalla de tu PC en la TV y cómo hacerlo fácilmente

Conecta tu computadora a la televisión mediante HDMI o WiFi, mejora la productividad y aprovecha el potencial de los smart TV y dispositivos de streaming

Qué necesitas para ver la pantalla de tu PC en la TV y cómo hacerlo fácilmente

Poner una moneda en el router de WiFi: qué hay detrás de esta práctica viral

La práctica viral de colocar una moneda sobre el router no tiene respaldo técnico y podría afectar la señal de WiFi

Poner una moneda en el router de WiFi: qué hay detrás de esta práctica viral

Cómo evitar que ChatGPT y otras IA usen tus datos para entrenarse

Limitar el uso de tus conversaciones ayuda a reducir el riesgo de que información personal o laboral quede incorporada en modelos de IA

Cómo evitar que ChatGPT y otras IA usen tus datos para entrenarse

La computación cuántica logra la primera teletransportación exitosa del mundo

El uso de fotones entrelazados permitió enviar información sin que recorra físicamente la distancia entre nodos

La computación cuántica logra la primera teletransportación exitosa del mundo

DEPORTES

Con Julián Álvarez como titular, Atlético de Madrid pierde contra Arsenal por las semifinales de la Champions League

Con Julián Álvarez como titular, Atlético de Madrid pierde contra Arsenal por las semifinales de la Champions League

“Cerré mis ojos y quise despertarte”: la emotiva despedida de los seres queridos del polista que falleció durante un partido

El modelo matemático que acertó el campeón de los últimos tres Mundiales pronostica un ganador inédito: cómo le iría a Argentina

El consejo del ingeniero de Alpine que fue clave para que Franco Colapinto lograra su mejor resultado en la Fórmula 1

Francisco Comesaña superó la qualy y habrá 11 argentinos en el Masters de Roma

TELESHOW

Thelma Fardin habló luego de la confirmación de la condena a Juan Darthés: "Ganamos otra vez"

Thelma Fardin habló luego de la confirmación de la condena a Juan Darthés: "Ganamos otra vez"

Pamela Pombo detalló la violencia que sufrió de su exmarido: “En el momento no te das cuenta”

Muni Seligmann celebró la vida de su hijo Vicente en su primer cumpleaños: “¡Hermoso y desafiante!"

“Marginal, fondo de olla y cringe”: Yanina Latorre arremetió con dureza contra Furia

La foto de Priscila Crivocapich con el Rifle Varela en su cumpleaños número 43 en medio de rumores de romance

INFOBAE AMÉRICA

Autoridades de EEUU alertan por llamadas fraudulentas que vacían cuentas bancarias en minutos

Autoridades de EEUU alertan por llamadas fraudulentas que vacían cuentas bancarias en minutos

El obispo Báez exhorta a los nicaragüenses a mantener la fe durante la persecución religiosa

El presidente Arévalo declara al área Ixil primer territorio libre de pisos de tierra en Guatemala

La industria de la piña en Costa Rica anticipa oportunidades de negocio por la Copa Mundial de la FIFA

Turismo en El Salvador rompe récord en abril con la llegada de 473,000 visitantes extranjeros