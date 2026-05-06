Elon Musk lanza Grok Voice: así funciona su nueva IA que puede clonar tu voz en pocos segundos

Grok Voice fue lanzado por xAI y permite clonar la voz humana. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

La empresa de inteligencia artificial xAI, propiedad de Elon Musk, presentó su nuevo modelo de voz insignia, Grok Voice, una tecnología capaz de replicar la voz de una persona a partir de unos segundos de audio. El sistema ya está disponible a través de su API y apunta a transformar aplicaciones empresariales como atención al cliente, ventas telefónicas y gestión de reservas.

Según la compañía, Grok Voice representa un “cambio radical” en las capacidades de los agentes conversacionales, al combinar inteligencia avanzada con baja latencia y una interacción más natural. El modelo fue desarrollado en colaboración con socios tecnológicos como Starlink, con el objetivo de optimizar la velocidad de respuesta y la fluidez en entornos de alta demanda.

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Una de las principales innovaciones de Grok Voice es su capacidad para manejar flujos de trabajo complejos y de múltiples pasos en tiempo real. Esto permite a las empresas automatizar procesos que requieren interacción constante con el usuario, como la recopilación de datos personales —correos electrónicos, direcciones, números de teléfono o cuentas— incluso cuando la información es dictada rápidamente o con acentos marcados.

xAI anunció que su modelo de IA Grok podría clonar voces humanas.

El sistema también incorpora un mecanismo de razonamiento en segundo plano, que le permite analizar consultas complejas sin afectar la velocidad de respuesta. De esta manera, logra mantener conversaciones fluidas mientras procesa múltiples variables al mismo tiempo, una característica clave para aplicaciones empresariales que requieren precisión y rapidez.

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Grok Voice fue probado en condiciones reales que incluyen ruido ambiental, interrupciones frecuentes y variaciones en el habla, lo que refuerza su capacidad de adaptación. Además, admite de forma nativa más de 25 idiomas, lo que lo posiciona como una herramienta pensada para implementaciones globales en distintos mercados.

Más allá de sus funciones como asistente de voz, xAI también anunció una característica complementaria llamada “Voces Personalizadas”, que permite clonar la voz de un usuario en pocos pasos. Para ello, la persona debe grabar aproximadamente un minuto de audio en la plataforma. El sistema verifica la identidad del usuario y luego genera un modelo de voz listo para ser utilizado en diferentes aplicaciones.

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La nueva apuesta de xAI está disponible para empresas de atención al cliente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este tipo de tecnología abre nuevas posibilidades en sectores como el servicio al cliente, donde las empresas podrían ofrecer experiencias más personalizadas, o en la automatización de tareas repetitivas. Sin embargo, también plantea interrogantes en torno a la seguridad y el uso indebido de la identidad vocal, un aspecto que ha generado debate en la industria de la inteligencia artificial.

El lanzamiento de Grok Voice se da en un contexto de creciente competencia entre compañías tecnológicas por liderar el desarrollo de modelos de IA conversacional. La integración de capacidades de voz más avanzadas se ha convertido en una prioridad, especialmente en un mercado donde la interacción natural con máquinas es cada vez más demandada.

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En este escenario, xAI busca posicionarse como un actor relevante, apostando por soluciones que combinen velocidad, precisión y adaptabilidad. La posibilidad de clonar voces en segundos añade una capa adicional de sofisticación, que podría redefinir la forma en que las empresas interactúan con sus usuarios.

xAI busca seguir compitiendo en la carrera de la inteligencia artificial.

A medida que estas tecnologías evolucionan, también crece la necesidad de establecer marcos regulatorios y mecanismos de control que garanticen un uso responsable. La voz, como elemento de identidad, se convierte en un nuevo frente dentro de los desafíos éticos de la inteligencia artificial.

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Con Grok Voice, xAI introduce una herramienta que no solo amplía las capacidades de los sistemas de voz, sino que también refleja el rumbo de una industria enfocada en hacer más natural la comunicación entre humanos y máquinas. El impacto real de esta tecnología dependerá tanto de su adopción como de la forma en que se gestionen sus riesgos.