Tecno

Elon Musk lanza Grok Voice: así funciona su nueva IA que puede clonar tu voz en pocos segundos

La herramienta apunta a revolucionar la atención al cliente y los procesos automatizados con interacción por voz

Guardar
Grok Voice fue lanzado por xAI y permite clonar la voz humana. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
Grok Voice fue lanzado por xAI y permite clonar la voz humana. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

La empresa de inteligencia artificial xAI, propiedad de Elon Musk, presentó su nuevo modelo de voz insignia, Grok Voice, una tecnología capaz de replicar la voz de una persona a partir de unos segundos de audio. El sistema ya está disponible a través de su API y apunta a transformar aplicaciones empresariales como atención al cliente, ventas telefónicas y gestión de reservas.

Según la compañía, Grok Voice representa un “cambio radical” en las capacidades de los agentes conversacionales, al combinar inteligencia avanzada con baja latencia y una interacción más natural. El modelo fue desarrollado en colaboración con socios tecnológicos como Starlink, con el objetivo de optimizar la velocidad de respuesta y la fluidez en entornos de alta demanda.

PUBLICIDAD

Una de las principales innovaciones de Grok Voice es su capacidad para manejar flujos de trabajo complejos y de múltiples pasos en tiempo real. Esto permite a las empresas automatizar procesos que requieren interacción constante con el usuario, como la recopilación de datos personales —correos electrónicos, direcciones, números de teléfono o cuentas— incluso cuando la información es dictada rápidamente o con acentos marcados.

xAI anunció que su modelo de IA Grok podría clonar voces humanas.
xAI anunció que su modelo de IA Grok podría clonar voces humanas.

El sistema también incorpora un mecanismo de razonamiento en segundo plano, que le permite analizar consultas complejas sin afectar la velocidad de respuesta. De esta manera, logra mantener conversaciones fluidas mientras procesa múltiples variables al mismo tiempo, una característica clave para aplicaciones empresariales que requieren precisión y rapidez.

PUBLICIDAD

Grok Voice fue probado en condiciones reales que incluyen ruido ambiental, interrupciones frecuentes y variaciones en el habla, lo que refuerza su capacidad de adaptación. Además, admite de forma nativa más de 25 idiomas, lo que lo posiciona como una herramienta pensada para implementaciones globales en distintos mercados.

Más allá de sus funciones como asistente de voz, xAI también anunció una característica complementaria llamada “Voces Personalizadas”, que permite clonar la voz de un usuario en pocos pasos. Para ello, la persona debe grabar aproximadamente un minuto de audio en la plataforma. El sistema verifica la identidad del usuario y luego genera un modelo de voz listo para ser utilizado en diferentes aplicaciones.

Una mano sostiene un teléfono inteligente con el logo blanco de Grok y el texto 'Grok' en la pantalla oscura, reflejando el entorno.
La nueva apuesta de xAI está disponible para empresas de atención al cliente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este tipo de tecnología abre nuevas posibilidades en sectores como el servicio al cliente, donde las empresas podrían ofrecer experiencias más personalizadas, o en la automatización de tareas repetitivas. Sin embargo, también plantea interrogantes en torno a la seguridad y el uso indebido de la identidad vocal, un aspecto que ha generado debate en la industria de la inteligencia artificial.

El lanzamiento de Grok Voice se da en un contexto de creciente competencia entre compañías tecnológicas por liderar el desarrollo de modelos de IA conversacional. La integración de capacidades de voz más avanzadas se ha convertido en una prioridad, especialmente en un mercado donde la interacción natural con máquinas es cada vez más demandada.

En este escenario, xAI busca posicionarse como un actor relevante, apostando por soluciones que combinen velocidad, precisión y adaptabilidad. La posibilidad de clonar voces en segundos añade una capa adicional de sofisticación, que podría redefinir la forma en que las empresas interactúan con sus usuarios.

xAI busca seguir compitiendo en la carrera de la inteligencia artificial.
xAI busca seguir compitiendo en la carrera de la inteligencia artificial.

A medida que estas tecnologías evolucionan, también crece la necesidad de establecer marcos regulatorios y mecanismos de control que garanticen un uso responsable. La voz, como elemento de identidad, se convierte en un nuevo frente dentro de los desafíos éticos de la inteligencia artificial.

Con Grok Voice, xAI introduce una herramienta que no solo amplía las capacidades de los sistemas de voz, sino que también refleja el rumbo de una industria enfocada en hacer más natural la comunicación entre humanos y máquinas. El impacto real de esta tecnología dependerá tanto de su adopción como de la forma en que se gestionen sus riesgos.

Temas Relacionados

Elon MuskGrokxAILo último en tecnologíatecnología-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

OpenAI promete una IA más confiable para temas delicados de salud, derecho y finanzas

La empresa detrás de ChatGPT ha lanzado un modelo que reduce el uso de emojis y de frases extensas en sus respuestas

OpenAI promete una IA más confiable para temas delicados de salud, derecho y finanzas

Cómo restaurar el historial de chats de WhatsApp: pasos para recuperar tus conversaciones

Aprende las mejores prácticas para asegurar tus chats, incluyendo el uso de Google Drive e iCloud

Cómo restaurar el historial de chats de WhatsApp: pasos para recuperar tus conversaciones

Steam y Epic Games Store regalan tres juegos: cómo descargarlos gratis hasta el 7 de mayo

Descubre propuestas de terror, rol y automatización sin gastar dinero y amplía tu colección digital con títulos destacados disponibles solo por tiempo limitado

Steam y Epic Games Store regalan tres juegos: cómo descargarlos gratis hasta el 7 de mayo

¿Quieres invertir en criptomonedas? Conoce su valor y cómo ha fluctuado en las últimas horas

El bitcoin, una de las principales criptomonedas, tiene un precio de 82.675,14 dólares

¿Quieres invertir en criptomonedas? Conoce su valor y cómo ha fluctuado en las últimas horas

Lo más top de MacBook Neo: aluminio 90% reciclado y por menos de USD 600

Bajo su carcasa, el nuevo portátil de Apple corre con el chip A18 Pro, el mismo procesador que equipa a los iPhone de gama alta

Lo más top de MacBook Neo: aluminio 90% reciclado y por menos de USD 600

DEPORTES

Preocupación en Boca Juniors por la lesión Leandro Brey: la imagen de su salida del estadio tras la derrota en la Libertadores

Preocupación en Boca Juniors por la lesión Leandro Brey: la imagen de su salida del estadio tras la derrota en la Libertadores

FIFA amplió la sanción a Gianluca Prestianni por insultos homofóbicos contra Vinicius: la pena que sufrirá en caso de jugar el Mundial

De líder en el banco a asistente en Europa: el camino de Heinze hacia la final de la Champions

Bayern Múnich y PSG definirán el otro finalista de la Champions League tras la clasificación del Arsenal: todo lo que hay que saber

La ácida crítica en España contra Julián Álvarez tras la eliminación del Atlético de Madrid: “No es un jugador de talla mundial”

TELESHOW

“El que ríe último”, el enigmático mensaje de Wanda Nara tras la venta de la casa de los sueños de Mauro Icardi

“El que ríe último”, el enigmático mensaje de Wanda Nara tras la venta de la casa de los sueños de Mauro Icardi

Benjamín Vicuña habló del acuerdo con la China Suárez por sus hijos: “Son tramos muy largos donde no los veo”

Una participante de Es mi sueño cautivó a todos en una noche a pura emoción: la reacción del jurado

El romántico mensaje de cumpleaños de José Chatruc a Sabrina Rojas: “¡Te amo, sos por escándalo la 1!”

Carmen Barbieri en “Lo de Pampita”: “Interrumpí un embarazo porque podía morir”

INFOBAE AMÉRICA

Trump presiona al régimen de Irán para que acepte su propuesta: “Si no lo hacen, comenzarán los bombardeos”

Trump presiona al régimen de Irán para que acepte su propuesta: “Si no lo hacen, comenzarán los bombardeos”

Hantavirus en el crucero que zarpó de Ushuaia: cómo es la cepa Andes, la única que se transmite entre humanos

“La belleza de lo cotidiano”: el estudio Ghibli de Hayao Miyazaki recibe el premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades

La Bienal de Venecia abrió con protestas por la presencia de Rusia

Estados Unidos y China tienen un enemigo común, y ya no es la Unión Soviética