Tecno

Por qué el nuevo Steam Controller tiene problemas con Xbox Game Pass

El problema tiene origen técnico y está relacionado con la arquitectura de software de Valve

Guardar
Steam Controller - Steam - videojuegos - tecnología - 3 de mayo
El Steam Controller es una opción válida si la biblioteca de juegos se gestiona principalmente desde Steam. (Composición Infobae: Europa Press)

Steam confirmó la fecha de lanzamiento de su nuevo Steam Controller: llegará al mercado el 4 de mayo de 2026 a las 19 horas con un precio de 99 euros. La noticia, sin embargo, viene acompañada de una limitación que afecta directamente a quienes usan Xbox Game Pass en PC.

Pues bien, según Pirat_Nation, el mando no funciona de forma nativa con los juegos instalados a través de esa suscripción.

PUBLICIDAD

Por qué el Steam Controller no es compatible con Xbox Game Pass

El problema tiene origen técnico y está relacionado con la arquitectura de software de Valve. A diferencia de los mandos de Xbox y PlayStation 5, que cuentan con controladores propios para Windows, el Steam Controller no tiene drivers para el sistema operativo de Microsoft.

Cabe señalar que su funcionamiento depende por completo de la capa de traducción de la aplicación Steam.

PUBLICIDAD

Steam Controller ya aparece en la tienda oficial de Valve.
Steam Controller ya aparece en la tienda oficial de Valve. (Steam)

Ese diseño genera un conflicto con Windows 11 y la aplicación Xbox. Los juegos instalados a través de Game Pass se almacenan en carpetas del sistema con permisos restringidos, lo que impide que Steam pueda interactuar con ellos. Sin ese acceso, el mando queda inutilizable para ese catálogo.

La diferencia con otras tiendas es clara. Steam sí puede acceder a juegos instalados desde plataformas como GOG o Epic Games, donde el mando funciona sin inconvenientes. El bloqueo es específico de la arquitectura de Game Pass y de cómo Microsoft gestiona los permisos de sus carpetas de sistema.

Qué implica esta limitación para los usuarios que combinan Steam y Game Pass

Para quienes usan ambos servicios de forma habitual, la limitación es relevante antes de decidir la compra. El Steam Controller es una opción válida si la biblioteca de juegos se gestiona principalmente desde Steam, pero no resuelve la experiencia completa para quienes también dependen del catálogo de Game Pass.

En ese caso, un mando de Xbox o de PlayStation 5 sigue siendo la alternativa más práctica, ya que ambos cuentan con controladores nativos para Windows y no dependen de ninguna capa de traducción externa para funcionar con los juegos de la suscripción de Microsoft.

Los juegos instalados a través de Game Pass se almacenan en carpetas del sistema con permisos restringidos. (Europa Press)
Los juegos instalados a través de Game Pass se almacenan en carpetas del sistema con permisos restringidos. (Europa Press)

Xbox Game Pass: cómo funciona la suscripción que da acceso a juegos sin comprarlos

Xbox Game Pass es un servicio de suscripción de Microsoft que ofrece acceso a una amplia biblioteca de videojuegos por una cuota mensual, similar a un modelo de “alquiler” en lugar de compra individual. En vez de pagar el precio completo por cada juego, los usuarios pueden descargar y jugar cientos de títulos mientras mantengan activa la suscripción.

A diferencia de las plataformas de streaming de video, los juegos se descargan e instalan en la consola o PC, lo que permite aprovechar la potencia del dispositivo y evita problemas de conexión. Existe también la posibilidad de jugar en la nube, aunque solo está disponible en el plan más completo.

Uno de los principales atractivos de Game Pass es que los títulos desarrollados por los estudios de Microsoft se suman al catálogo desde su día de lanzamiento. Los juegos de otras compañías pueden estar disponibles por tiempo limitado y, si se retiran, se ofrece un descuento para adquirirlos de forma permanente.

Xbox Game Pass es un servicio de suscripción de Microsoft que ofrece acceso a una amplia biblioteca de videojuegos por una cuota mensual. (Europa Press)
Xbox Game Pass es un servicio de suscripción de Microsoft que ofrece acceso a una amplia biblioteca de videojuegos por una cuota mensual. (Europa Press)

El servicio cuenta con distintos niveles de suscripción según el tipo de dispositivo y las funciones incluidas. El paquete más completo, Game Pass Ultimate, abarca consolas, PC, acceso a EA Play, juego en la nube y el modo multijugador en línea.

En esencia, Xbox Game Pass reemplaza la compra individual de juegos por el acceso temporal a una biblioteca dinámica, que se actualiza y rota cada mes. Al finalizar la suscripción, los juegos descargados quedan bloqueados hasta renovar el servicio.

Temas Relacionados

Steam ControllerXbox Game PassConsolasLo último en tecnologíatecnología-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Modelos generativos de Google ayudan a personas con demencia a reconectar con su pasado

En las sesiones de terapia, el proceso funciona de la siguiente manera: el paciente describe oralmente un recuerdo y el equipo usa IA generativa de imágenes

Modelos generativos de Google ayudan a personas con demencia a reconectar con su pasado

Ask.com dice adiós: se va uno de los buscadores más recordados de Internet

Su propuesta era diferente a la de los otros buscadores: en lugar de pedir al usuario que ingresara palabras clave, permitía formular preguntas completas

Ask.com dice adiós: se va uno de los buscadores más recordados de Internet

Diferencias clave entre Android Auto y Android Automotive de Google: guía para elegir

En ambos entornos, el diseño de las aplicaciones se basa en plantillas predefinidas que Google controla de forma estricta

Diferencias clave entre Android Auto y Android Automotive de Google: guía para elegir

Los equipos del hogar que conviene reiniciar una vez por semana para evitar problemas

Cuando aparecen fallos de conexión o pérdida de rendimiento, un reinicio suele resolver el inconveniente

Los equipos del hogar que conviene reiniciar una vez por semana para evitar problemas

AirDrop ya disponible en más móviles Android: conoce los modelos compatibles y cómo activarlo

La compatibilidad arrancó con modelos concretos de Google y Samsung, y se ha extendido a otras marcas en los últimos días

AirDrop ya disponible en más móviles Android: conoce los modelos compatibles y cómo activarlo
DEPORTES
La selección argentina femenina empató ante Chile y jugará la semifinal en el Sudamericano Sub 17: qué necesita para clasificar al Mundial

La selección argentina femenina empató ante Chile y jugará la semifinal en el Sudamericano Sub 17: qué necesita para clasificar al Mundial

11 frases de Coudet tras la derrota de River Plate: de la brutal autocrítica al significado de sus gestos hacia la gente

La máquina de ganar: Jannik Sinner acumula récords y su dominio parece no tener techo

Una zancadilla y una bofetada: la escandalosa pelea de Neymar con el hijo de Robinho en la práctica del Santos

Un árbitro fue acusado de discriminar a un niño de 11 años durante un partido: “Me contó lo que le dijo en un mar de lágrimas”

TELESHOW
Rochi Igarzabal se casó con Milton Cámara en una romántica ceremonia que reunió a los Casi Ángeles: todas las fotos

Rochi Igarzabal se casó con Milton Cámara en una romántica ceremonia que reunió a los Casi Ángeles: todas las fotos

Maia Reficco, la novia de Franco Colapinto, y su emocionante encuentro con Lionel Messi

Juana Viale enfrentó a Fabián Medina Flores al aire: “¿Por qué dijiste que fui la peor vestida de los Martín Fierro de la Moda?”

La sorpresiva propuesta de Tyago Griffo cuando le preguntaron por el noviazgo de su expareja Rocío Robles con Adrián Suar

La furia de Araceli González con Myriam Bunin por una entrevista con Flor Torrente: “Es un pensamiento retrógrado”

INFOBAE AMÉRICA

Gobierno de El Salvador suma 210 escuelas públicas remodeladas con inversión de más de 184 millones de dólares

Gobierno de El Salvador suma 210 escuelas públicas remodeladas con inversión de más de 184 millones de dólares

El Salvador impulsa la difusión internacional de la Cofradía de las Flores y las Palmas

Sube precio de combustibles en Honduras, mientras, solo el kerosene registra fuerte rebaja

Investigarán posible amaño de un “partido rarísimo” en la liga panameña de fútbol

Desmontar los narcoestados para recuperar la seguridad ciudadana y el estado de derecho