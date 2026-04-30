Humano o IA: así es la nueva insignia de verificación a artistas reales en Spotify

La insignia “Verificado por Spotify” identifica a los artistas humanos y los diferencia de perfiles generados por inteligencia artificial. REUTERS/Brendan McDermid/File Photo

Spotify incorporó una nueva insignia para que los usuarios identifiquen fácilmente a los artistas humanos en la plataforma y los distingan de aquellos creados por inteligencia artificial.

Para obtener esta verificación, los artistas deben cumplir ciertos requisitos, como tener presencia comprobable fuera de Spotify, con actividades como conciertos, ventas de merchandising y perfiles de redes sociales vinculados. Los perfiles que representan principalmente música generada por IA o personajes creados por IA no pueden acceder a la insignia.

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Además, Spotify exige que los artistas mantengan una actividad constante y una relación sostenida con sus oyentes, priorizando a quienes reciben búsquedas frecuentes durante períodos largos y no solo picos temporales de popularidad.

Los perfiles verificados deben cumplir criterios de autenticidad, actividad sostenida y presencia comprobable fuera de la plataforma. (Spotify)

Al implementarse la insignia, más del 99% de los artistas buscados activamente por los usuarios estarán verificados. La mayoría de ellos son independientes y abarcan distintos géneros, etapas de carrera y regiones.

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Esta función es útil para quienes desean conocer mejor el origen y la autenticidad de la música que escuchan en la plataforma.

Cómo obtener esta nueva insignia de Spotify si soy un artista

Para acceder a la insignia, es necesario mantener una actividad constante y una participación sostenida de los oyentes a lo largo del tiempo.

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Spotify analiza los perfiles que reciben búsquedas y escuchas activas durante períodos prolongados, no solo aquellos con picos ocasionales de popularidad. También se exige que el artista y su contenido cumplan con las políticas de la plataforma.

Spotify incorpora una nueva sección con detalles sobre logros, lanzamientos y giras en los perfiles de todos los artistas. (Spotify)

Otro criterio importante es la presencia comprobable del artista fuera de Spotify, como fechas de conciertos, venta de merchandising y cuentas de redes sociales vinculadas al perfil.

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Los perfiles que representen principalmente a artistas generados por inteligencia artificial o personajes digitales no serán verificados.

La verificación se implementa de manera gradual. La insignia aparecerá junto al nombre del artista en su perfil y en los resultados de búsqueda. Si un perfil aún no muestra la insignia, puede recibirla más adelante, ya que Spotify revisa y actualiza los perfiles de forma continua.

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Qué otras funciones para artistas llegan a Spotify que debes conocer

Spotify sumará una nueva sección en los perfiles de artistas, actualmente en fase beta, que estará disponible para todos, sin importar si tienen la insignia de “Verificado por Spotify”.

Las funciones ayudan a detectar perfiles falsos o automatizados, brindando mayor confianza sobre el origen de la música. TT News Agency/Fredrik Sandberg/via REUTERS

Esta sección destacará información relevante como logros profesionales, lanzamientos y próximas giras, lo que permitirá a los usuarios conocer mejor la trayectoria y actividad del artista más allá de sus canciones.

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Estos datos, obtenidos directamente de la plataforma, funcionan como una especie de “etiqueta nutricional”, ofreciendo una visión rápida y confiable de la actividad real del artista en Spotify.

Incluso los perfiles que aún no cumplen los requisitos para la verificación podrán mostrar estos detalles, brindando mayor transparencia y facilitando la conexión entre artistas y oyentes.

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Por qué estas funciones son útiles si soy usuario

Las nuevas funciones de Spotify ofrecen herramientas que facilitan la identificación y comprensión de los perfiles de artistas en la plataforma.

Esta información permite a los usuarios conocer la trayectoria y actividad reciente de los músicos en Spotify. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La insignia “Verificado por Spotify” permite diferenciar a los artistas humanos de aquellos generados por inteligencia artificial, lo que aporta mayor claridad sobre el origen de la música disponible. Esto ayuda a los usuarios a distinguir entre creadores reales y perfiles automatizados o ficticios.

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La incorporación de una sección dedicada a información clave del artista, como logros profesionales, lanzamientos y giras, proporciona datos verificables sobre la actividad del músico en Spotify.

Esta información, accesible en la sección “Acerca de” y en el banner de artistas verificados, permite a los usuarios conocer de forma sencilla la trayectoria y el nivel de actividad de cada perfil, incluso si aún no cuenta con la verificación.

Los usuarios pueden consultar datos relevantes antes de decidir seguir o escuchar a un artista, lo que mejora la toma de decisiones y reduce la confusión respecto a la autenticidad de los perfiles.