Estos son los autores de la FILBo 2026 que más se buscan en Google Colombia

Cuatro nombres concentran lo que en la terminología de tendencias se denomina un “pico de interés”. (@EsteMichael - BibloRed)

La Feria Internacional del Libro de Bogotá (FILBo) 2026 no solo mueve lectores por los pabellones de Corferias: también genera búsquedas masivas en internet. Un análisis del comportamiento en Google Trends y del autocompletado del buscador revela qué autores están generando más conversación digital durante esta edición, y los resultados combinan nombres consolidados de la literatura colombiana con voces nuevas que acaban de entrar al radar del público.

Qué autores de la FILBo 2026 tienen pico de interés en Google Trends

Cuatro nombres concentran lo que en la terminología de tendencias se denomina un “pico de interés” o spike: un aumento repentino y marcado del volumen de búsquedas tras un período sin actividad. Esos nombres son Freddy Vega, María Gabriela González, David González y Gil Burgos Colón.

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Un pico de interés no equivale necesariamente a ser el autor más conocido del país. Lo que indica es que esa persona pasó a ser, de forma repentina, el tema del que mucha gente empezó a hablar al mismo tiempo.

El libro Control de Freddy Vega ya está disponible en todas las librerías de Colombia y llegará a México el 14 de abril.

El fenómeno se puede detectar también con una herramienta más simple: el autocompletado de Google. Cuando un usuario empieza a escribir un nombre en la barra del buscador, las sugerencias que aparecen no son aleatorias.

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El algoritmo muestra las consultas más repetidas por otros usuarios en torno a esa palabra, lo que convierte esa lista en un medidor de tendencias en tiempo real. Bajo ese criterio, Teófilo Cuesta Borja aparece en los resultados de autocompletado al escribir “Teófilo Cuesta”, lo que indica que su nombre genera búsquedas activas durante la feria.

Quiénes son los autores colombianos más buscados según Gemini

Más allá de los datos de tendencias, Gemini, el asistente de inteligencia artificial de Google, identifica a los autores colombianos que lideran el interés del público en esta edición de la FILBo.

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Mario Mendoza encabeza esa lista. Su nueva obra La hora de los lobos está atrayendo atención sostenida, respaldada por su catálogo de títulos ya consolidados como Satanás y Scorpio City. Juan Gabriel Vásquez se mantiene entre los más buscados gracias a sus novelas de exploración histórica sobre la realidad colombiana. Sara Jaramillo Klinkert completa el grupo como una de las voces contemporáneas que más lectores convoca a los pabellones.

Juan Gabriel Vásquez se mantiene entre los más buscados gracias a sus novelas de exploración histórica sobre la realidad colombiana. (Foto: EFE / José Méndez)

Los 10 autores recomendados por Editorial Planeta para la FILBo 2026

La División de Proyectos Especiales de Editorial Planeta compartió un listado de 10 autores que conectan con las conversaciones culturales de esta edición, marcada por historias íntimas sobre amor, identidad, crianza y mente humana.

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Juliana Di María presenta A veces me enamoro, pero se me pasa rápido, una novela sobre vínculos fugaces y autonomía emocional construida a través de playlists y referencias musicales. Javier Borda Díaz, periodista, convierte en libro las frases reales de su hijo en Santi dice, una obra que mezcla humor y reflexión sobre cómo los niños interpretan el mundo.

Carolina Dávila Ritzel propone en Un misterio por descubrir un viaje entre universos para explorar la identidad, dirigido especialmente a lectores jóvenes. María Gabriela González, uno de los nombres con pico de interés en Google Trends, abre el debate sobre crianza en Lo que aprendí de ti, donde plantea que la frustración y la disciplina son claves en la formación del carácter.

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Carolina Dávila Ritzel propone en Un misterio por descubrir un viaje entre universos para explorar la identidad, dirigido especialmente a lectores jóvenes. (Cortesía)

Teófilo Cuesta Borja lleva a la feria Jacherá, historia de una aldea que se negó a olvidar a sus niños, descrita como una mirada poética a la Colombia profunda centrada en dignidad, educación y memoria. Farid Numa, con Un café al amanecer, retrata la violencia colombiana de los años cincuenta con una prosa que cruza tragedia y esperanza.

Alejandro Ladrón de Guevara Abdala presenta El Dios impío, un thriller de ciencia ficción que pregunta qué pasaría si una inteligencia artificial pudiera leer y juzgar la mente humana. David González, otro de los autores con spike en Google Trends, ofrece en Vas a morir un relato autobiográfico sobre resiliencia y propósito a partir de experiencias límite.

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Gil Burgos Colón, también con pico de interés registrado, trae Manticora, una novela de ciencia ficción filosófica que imagina una nueva forma de humanidad construida desde el lenguaje. Cierra el listado Mauricio Mora Ladino con Cucarrrones en aceite, un relato psicológico sobre obsesiones y tensiones internas.

Cucarrrones en aceite es un relato psicológico sobre obsesiones y tensiones internas. (Cortesía)

Freddy Vega y su libro Control

El nombre con el movimiento más notable en Google Trends durante la feria es el de Freddy Vega, cofundador y CEO de Platzi. Su libro Control ya está disponible en todas las librerías de Colombia y llegará a México el 14 de abril.

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La obra parte de una premisa directa: gran parte de la frustración personal y profesional surge de la sensación de no tener control sobre el propio destino. A través de una combinación de datos, psicología y experiencias personales, Vega examina temas como la ansiedad frente al futuro, la influencia de la tecnología en la atención y el papel del riesgo en el crecimiento personal.

El libro no propone fórmulas rápidas ni discursos motivacionales convencionales. Su enfoque apunta a las decisiones cotidianas que determinan el rumbo de una vida: desde la administración del tiempo hasta la elección de las personas con las que uno se rodea.

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La obra parte de una premisa directa: gran parte de la frustración personal y profesional surge de la sensación de no tener control sobre el propio destino. (Cortesía)

Las Unidades Tecnológicas de Santander también llegan a la FILBo

Otro título presente en la feria es Crónicas de remembranzas uteístas (Unidades Tecnológicas de Santander) 1888-2024, lanzado por las Unidades Tecnológicas de Santander (UTS). La obra traza la historia de la institución desde sus raíces en el siglo XIX hasta su consolidación como referente en educación superior tecnológica.

Aunque las UTS fueron creadas oficialmente bajo la ordenanza 90 de 1963, el libro revela que su historia académica es más antigua. El texto documenta cómo la necesidad de formación integral en Santander llevó al Consejo Nacional Legislativo y al presidente Rafael Núñez a promulgar la ley que dio vida a la Escuela de Artes y Oficios, inaugurada el 13 de abril de 1888 bajo la administración del gobernador Antonio Roldán Reyes.

FILBo 2026: McDonald’s apuesta por la lectura infantil con El Chavo y su Sala de Lectura

Por octavo año consecutivo, Arcos Dorados lleva el programa Cajita Feliz Libros a la FILBo 2026 como patrocinador de la franja infantil y juvenil. La compañía, que opera McDonald’s en Colombia y otros 20 países de América Latina y el Caribe, instaló su Sala de Lectura en el stand 1113A del Pabellón Gran Salón de Corferias, donde familias y niños pueden participar en talleres, actividades artísticas, lecturas compartidas y encuentros especiales hasta el 4 de mayo.

La novedad de esta edición es la colección de Cajita Feliz Libros inspirada en el universo de El Chavo, presentada bajo el concepto “Sin querer queriendo, nos divertimos leyendo”. La propuesta busca que la lectura funcione como una experiencia de imaginación y aprendizaje en familia, en el marco de una feria que se extiende del 21 de abril al 4 de mayo en Corferias, Bogotá.