Meta y TikTok ganan demanda contra la Unión Europea y fuerzan a recalcular la tasa de supervisión

El Tribunal General falló que la Comisión Europea no debió adoptar la metodología a través de decisiones ejecutivas. (Composición Infobae: REUTERS/Dado Ruvic / Difusión)

Meta Platforms y TikTok han logrado una victoria frente a la Unión Europea tras disputas legales centradas en la tasa de supervisión que les impuso el bloque en virtud de la Ley de Servicios Digitales.

El Tribunal General de la UE falló en favor de ambas plataformas tecnológicas, dictaminando que la Comisión Europea deberá rediseñar la manera en que calcula este gravamen, que originalmente equivalía al 0,05% de los ingresos netos anuales globales de cada empresa.

El fallo obliga ahora al regulador a revisar la metodología empleada para determinar el monto de una tasa que afecta a los gigantes digitales.

Meta Platforms y TikTok han logrado una victoria frente a la Unión Europea tras disputas legales. REUTERS/Yves Herman

Meta y TikTok ganaron la demanda contra la tasa de supervisión de la UE

El origen del conflicto radica en la implantación de una tasa anual de supervisión cuya finalidad era cubrir los costes derivados de la vigilancia al cumplimiento de la normativa digital europea. La Comisión Europea fijó la tasa en cuestión en un 0,05% de los ingresos anuales netos de compañías señaladas como clave por el elevado volumen de sus usuarios y su peso en la economía digital.

Meta Platforms y TikTok, perteneciente a ByteDance, impugnaron la decisión ante el segundo tribunal más alto de Europa, señalando deficiencias en la metodología aplicada para calcular la tasa. Ambas entidades argumentaron que el método empleado era defectuoso y conducía a pagos desproporcionados respecto a la verdadera carga que suponía el control regulatorio sobre sus operaciones.

Uno de los elementos del cálculo se vinculaba con el promedio de usuarios activos mensuales y la obtención de beneficios o pérdidas en el año anterior, factores con los que las compañías no estuvieron de acuerdo por su impacto desigual.

TikTok impugnó la decisión ante el segundo tribunal más alto de Europa, señalando deficiencias en la metodología aplicada para calcular la tasa. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

El Tribunal General falló que la Comisión Europea no debió adoptar la metodología a través de decisiones ejecutivas, sino que tendría que haberla emitido mediante un acto delegado, respetando el procedimiento contemplado en la propia Ley de Servicios Digitales. Como consecuencia del fallo, los jueces le dieron al regulador europeo un plazo de 12 meses para modificar la base legal de cálculo del gravamen.

Qué implica el fallo judicial para la UE

Aunque la decisión judicial no obliga por ahora a devolver los importes pagados por la tasa de 2023, sí impone a la Comisión Europea la responsabilidad de presentar una nueva justificación legal para el procedimiento de cálculo.

De no hacerlo, la validez del cobro podría ponerse en riesgo para los ejercicios subsiguientes y afectar el financiamiento de la labor de supervisión digital sobre las grandes plataformas.

Meta Platforms es una empresa estadounidense líder en el desarrollo de tecnologías y servicios para redes sociales, realidad virtual y metaverso. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

La sentencia también introduce un importante precedente para los demás actores del sector afectados por esta obligación regulatoria. Además de Meta y TikTok, multinacionales como Amazon, Apple, Booking.com, Google, Microsoft, X (la plataforma social de Elon Musk), Snapchat y Pinterest se encuentran sujetas al pago de esta tasa bajo la ley vigente.

Ley de Servicios Digitales de la UE

La Ley de Servicios Digitales de la Unión Europea constituye el marco jurídico que establece nuevas exigencias para las grandes tecnológicas operando en la región.

Vigente desde noviembre de 2022, la normativa obliga a las plataformas con millones de usuarios mensuales a reforzar sus mecanismos de control y eliminación de contenidos ilícitos o potencialmente dañinos. El incumplimiento puede acarrear sanciones de hasta el 6% de la facturación anual global de la compañía concernida.

La batalla emprendida y ganada por Meta y TikTok podría incentivar a otras empresas a una revisión más exhaustiva de los métodos regulatorios. (AP Foto/Virginia Mayo)

El requerimiento de sufragar una tasa específica de supervisión pretende garantizar que la UE disponga de recursos suficientes para vigilar el cumplimiento de las obligaciones legales por parte de los gigantes tecnológicos.

Sin embargo, el reciente fallo judicial demostró que la elaboración y justificación de estos cargos debe seguir estrictamente los procedimientos legales, dando pie a nuevas revisiones sobre la gobernanza digital europea.

La batalla emprendida y ganada por Meta y TikTok podría incentivar a otras empresas a una revisión más exhaustiva de los métodos regulatorios, marcando un hito en la interacción entre los entes supranacionales y el sector digital global en torno al cumplimiento normativo.