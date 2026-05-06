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Cuál es el mejor celular para una persona de más de 80 años de edad

Elegir el teléfono móvil adecuado para estas personas implica priorizar la visibilidad, el sonido claro, la ergonomía y la seguridad

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Primer plano de un hombre anciano con pelo blanco, gafas y bigote, vestido con un cárdigan marrón, manipulando un smartphone negro con ambas manos.
Muchos mayores de 80 años encuentran en el móvil una herramienta clave para la seguridad y la conexión con su entorno. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En un mundo cada vez más digitalizado, el teléfono móvil ha dejado de ser un lujo para convertirse en una herramienta de seguridad y conexión emocional. Sin embargo, para una persona que supera los 80 años, un smartphone convencional puede ser un laberinto de frustraciones si no cuenta con las adaptaciones adecuadas.

El objetivo no es que el usuario se adapte al celular, sino que el dispositivo se adapte a sus capacidades sensoriales y motoras. Aquí te presentamos cinco aspectos que debe tener un dispositivo para las personas de este grupo etario.

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1. Visibilidad: Más allá del tamaño de la pantalla

A los 80 años, la agudeza visual suele estar reducida. Por ello, una pantalla grande (un mínimo de 5,5 pulgadas, según la W3C) es solo el principio. Lo verdaderamente importante es el contraste y la sencillez de la interfaz.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Contar con altavoces potentes y compatibilidad con audífonos evita barreras en la comunicación diaria. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Muchos dispositivos modernos incluyen un “Modo Fácil” que transforma el menú principal en una cuadrícula de iconos grandes con etiquetas de texto claras. Es vital eliminar las distracciones: el usuario debe ver solo lo esencial (Teléfono, WhatsApp y Galería), evitando notificaciones innecesarias que puedan generar confusión o ansiedad.

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2. Audición y Claridad: un sonido sin interferencias

La pérdida de audición es una de las barreras más comunes. El celular ideal debe ser compatible con audífonos (estándares HAC) para evitar pitidos molestos. Además, es fundamental que el terminal cuente con un altavoz potente y nítido, no solo para las llamadas, sino también para que los tonos de timbre sean identificables desde otra habitación.

Una función valorada es la respuesta por voz, que permite al teléfono anunciar en voz alta el nombre de la persona que llama, facilitando la identificación sin necesidad de forzar la vista.

Primer plano de un anciano con bigote gris, vistiendo una chaqueta marrón, concentrado mientras manipula un smartphone negro con ambas manos.
Modelos de teclas grandes son ideales para quienes buscan máxima simplicidad y autonomía en la batería. (Imagen Ilustrativa Infobae)

3. Ergonomía: el reto de la motricidad fina

Insertar un cable de carga pequeño puede ser una tarea difícil para alguien con artrosis o temblores. Por eso, la mejor opción es elegir modelos con base de carga fija. Así, el usuario solo tiene que apoyar el teléfono sobre un soporte, como en los teléfonos inalámbricos tradicionales.

En cuanto al diseño físico, los teléfonos tipo concha (flip phones) siguen siendo una opción ganadora. Protegen la pantalla de toques accidentales y permiten colgar o descolgar la llamada con solo abrir o cerrar la tapa, un gesto mecánico intuitivo para esta generación.

4. La seguridad como prioridad: el botón SOS

Es una característica que puede resultar crítica. Un celular para mayores debe contar con un botón de emergencia físico, preferentemente en la parte trasera y con textura distinta para ser reconocido al tacto.

Al presionarlo durante unos segundos, el dispositivo debe realizar tres acciones automáticas:

  • Llamar de forma secuencial a los contactos de emergencia hasta que alguien responda.
  • Enviar un SMS con la ubicación GPS exacta del usuario.
  • Activar el manos libres automáticamente para facilitar la comunicación.
Una anciana caucásica con el pelo gris y rizado, vestida con un cárdigan azul, mira su celular con una expresión de tristeza y angustia, con lágrimas en los ojos
El botón SOS aporta tranquilidad al permitir alertar a familiares o servicios de emergencia con solo un toque. (Imagen Ilustrativa Infobae)

No obstante, solo algunas marcas (poco conocidas) diseñan smartphones con botones físicos pensados en adultos mayores.

5. El equilibrio entre el “Smartphone” y el “Feature Phone”

¿Es mejor un teléfono inteligente o uno básico? La respuesta depende del usuario:

El Smartphone Adaptado: ideal si la persona quiere recibir fotos de sus nietos por WhatsApp o hacer videollamadas. Modelos de marcas como Samsung (con su modo sencillo) o marcas especializadas como Doro y SPC son excelentes opciones.

El Teléfono de Teclas Grandes: perfecto si la prioridad es exclusivamente la voz y la simplicidad absoluta. Estos modelos suelen tener una batería que dura días o semanas, eliminando la preocupación de la carga diaria.

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