El Congreso de Guatemala otorga condecoración a Lester Martínez y Joshua Kevin Antón

El Congreso de Guatemala otorgó la Condecoración del Soberano Congreso Nacional a Lester Martínez y Joshua Kevin Antón por sus recientes logros en boxeo.(Congreso de la República de Guatemala)

El Congreso de la República de Guatemala concedió la Condecoración del Soberano Congreso Nacional en el grado de Caballero a los boxeadores Lester Martínez y Joshua Kevin Antón, como reconocimiento a sus recientes triunfos internacionales y con el objetivo explícito de incentivar el deporte nacional a través de un respaldo institucional sin precedentes. Ambos deportistas recibieron la distinción en una sesión solemne celebrada con la participación de 81 legisladores y formalizada mediante los Acuerdos Legislativos 12-2026 y 13-2026..

La decisión del Congreso incluyó no solo el homenaje simbólico, sino también el establecimiento de un nuevo estándar de apoyo financiero estatal para atletas nacionales. El boxeador Lester Martínez adquirió especial notoriedad tras conquistar el título interino mundial supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), en un combate realizado en el National Orange Show Event Center de San Bernardino, California, Estados Unidos. Según el presidente del Congreso, Luis Contreras, busca convertir logros individuales en motores de esperanza colectiva. Contreras afirmó: “No es lo que Guatemala puede hacer por ustedes, es lo que ustedes pueden hacer por Guatemala y los felicito porque ya lo han hecho, hoy son el ejemplo de un país que quiere más gente como ustedes”. La sesión contó con la presencia de familiares, entrenadores y representantes de los homenajeados, junto con la ovación del pleno legislativo.

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El Congreso de Guatemala otorgó la Condecoración del Soberano Congreso Nacional a Lester Martínez y Joshua Kevin Antón por sus recientes logros en boxeo. (Congreso de la República de Guatemala)

El respaldo institucional y el impacto generacional de la distinción

Previo a la ceremonia en el pleno del Congreso, la Comisión de Deportes organizó un acto especial en el Salón del Pueblo, donde ambos boxeadores fueron reconocidos como referentes nacionales. Joshua Kevin Antón expresó su gratitud y llamó a la juventud guatemalteca a perseguir sus sueños: “Cuando era niño, soñaba estar en esos momentos, momentos que estoy viviendo ahora. Con el trabajo duro, la dedicación a este deporte y tener fe en los planes de Dios, puedo continuar logrando mis metas y sueños”. Antón remarcó que ningún desafío es insuperable para quien actúa con persistencia y fe, comprometiéndose a portar la bandera nacional en cada combate.

El Congreso de Guatemala otorgó la Condecoración del Soberano Congreso Nacional a Lester Martínez y Joshua Kevin Antón por sus recientes logros en boxeo.(Congreso de la República)

Por su parte, Lester Normandí Martínez valoró la importancia del apoyo estatal en la trayectoria de los deportistas y recordó su logro del 21 de marzo, cuando obtuvo la corona mundial interina. Declaró: “Hoy, gracias a Dios, somos campeones mundiales interinos. Pronto vamos a ser campeones absolutos y después vamos a ser campeones indiscutibles”, según el registro oficial compartido por el Congreso. Martínez agradeció el respaldo institucional y destacó el valor de que los éxitos deportivos sean reconocidos y apoyados desde el Estado.

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La ceremonia fue descrita por el Cuarto Secretario, Orlando Blanco, como una celebración de “historias de vida que inspiran a la población guatemalteca profundamente”, reafirmando que los homenajeados son admirados tanto por sus éxitos en el ring como por su ejemplo fuera del mismo. Blanco enfatizó que ambos campeones han demostrado que la combinación de talento, empeño y principios éticos “los hacen no solo grandes deportistas, sino también grandes seres humanos”.

El significado colectivo del reconocimiento y la proyección del boxeo guatemalteco

La sala donde tuvo lugar la entrega oficial de los reconocimientos simbolizó el apoyo de la sociedad guatemalteca a sus figuras deportivas. Según el discurso institucional, cada vez que Martínez y Antón suben al ring, “sube con ustedes la esperanza de todo este país”, lo que marca la dimensión emocional del logro más allá de las estadísticas individuales. La celebración colectiva fue presentada como la prueba de que, con cada triunfo, “gana toda Guatemala”.

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La Comisión de Deportes del Congreso de Guatemala otorgó un reconocimiento a Lester Martínez y Joshua Kevin Antón por sus recientes logros en boxeo.(Congreso de la República)

La narrativa oficial de la jornada trasladó el foco del mérito individual al significado social de la superación. Los logros de los boxeadores se presentaron como el “reflejo de la juventud guatemalteca que sueña con salir adelante”, y su ejemplo fue expuesto como guía para miles de jóvenes en el país. El acto legislativo se consolidó como símbolo de que el Estado respalda no solo el esfuerzo personal, sino también el impacto inspirador que estas trayectorias ejercen sobre la comunidad.

Tanto la distinción honorífica como el respaldo económico entregados marcan un precedente para el deporte nacional, incrementando la visibilidad internacional de los atletas guatemaltecos y estableciendo un modelo de referencia para la interacción entre Estado y deporte profesional.

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