El Salvador

Comisión Política respalda creación de representación legislativa para la diáspora salvadoreña

El avance en la reforma constitucional permitirá que ciudadanos residentes fuera del país accedan a escaños propios, en un proceso que incluyó consultas legales y técnicas con representantes de instituciones involucradas

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Archivo: Votantes salvadoreños hacen cola en la puerta del consulado del país en Madrid para ejercer su derecho al voto en el exterior. EFE/ Macarena Soto
Archivo: Votantes salvadoreños hacen cola en la puerta del consulado del país en Madrid para ejercer su derecho al voto en el exterior. EFE/ Macarena Soto

La Comisión Política de la Asamblea Legislativa de El Salvador emitió este martes dictamen favorable para ratificar una reforma a la Constitución, con el objetivo de crear una circunscripción electoral especial para los salvadoreños residentes en el exterior. El avance fue respaldado por la mayoría de los diputados presentes.

El proceso, que implica la modificación de los artículos 79 y 208 de la Constitución de la República, fue impulsado por el grupo parlamentario Nuevas Ideas y acompañado por funcionarios como la viceministra de Relaciones Exteriores, Adriana Mira; el director del Registro Nacional de las Personas Naturales (RNPN), Fernando Velasco; y la presidenta del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Roxana Soriano.

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Los funcionarios manifestaron su apoyo a la propuesta y remarcaron el impacto positivo de la reforma para la diáspora y la despartidización del TSE en la pasada reunión del lunes.

La iniciativa busca garantizar que los salvadoreños en el exterior cuenten con representación directa en la Asamblea Legislativa. Raúl Chamagua, diputado de Nuevas Ideas, aseguró que la reforma “habilita o devuelve al cien por ciento un derecho que tiene todo ciudadano salvadoreño”, y subrayó que la medida responde al mandato constitucional de garantizar el derecho al voto en igualdad de condiciones.

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Chamagua insistió en que el cambio no responde a intereses partidarios, sino a la obligación de corregir una omisión histórica respecto a los derechos políticos de la diáspora.

La Asamblea Legislativa abre la puerta a una circunscripción inédita mientras surgen debates por el equilibrio de poder y el futuro de la democracia salvadoreña. Nuevas ideas encuentran tanto respaldo como críticas (Captura de pantalla de la transmisión en vivo)
La Asamblea Legislativa abre la puerta a una circunscripción inédita mientras surgen debates por el equilibrio de poder y el futuro de la democracia salvadoreña. Nuevas ideas encuentran tanto respaldo como críticas (Captura de pantalla de la transmisión en vivo)

La diputada Marcela Villatoro, de ARENA, manifestó su respaldo a la idea de la circunscripción para salvadoreños en el exterior, aunque mantuvo reservas sobre la falta de claridad respecto a la ley secundaria que regulará la implementación. Villatoro indicó que el equilibrio político y la representación de los departamentos deben ser considerados en las reformas que se avecinan, y solicitó que la oposición tenga oportunidad de realizar observaciones sustantivas cuando se discuta la normativa específica.

En la sesión, los legisladores también discutieron la propuesta de reformar el artículo 208 de la Constitución para avanzar en la despartidización del Tribunal Supremo Electoral. Diputados oficialistas defendieron esta medida como una vía para fortalecer la independencia institucional, mientras que la oposición reclamó mayor transparencia en los procedimientos y la inclusión de todas las voces en el debate.

El presidente de la Comisión Política, Ernesto Castro, subrayó que el procedimiento se ha desarrollado conforme a los plazos y normas constitucionales, y que todas las fracciones han tenido oportunidad de expresar sus posturas. Recordó que la solicitud de crear una circunscripción para la diáspora fue presentada por el presidente de la República, Nayib Bukele, la semana anterior, y que la comisión citó a funcionarios de las instituciones involucradas para recabar insumos técnicos y legales antes de emitir el dictamen favorable.

La reforma será trasladada al pleno legislativo para su discusión y posible aprobación final, de acuerdo con el procedimiento establecido en el artículo 248 de la Constitución. Si el dictamen recibe el respaldo de la mayoría de los 60 diputados, los salvadoreños en el exterior podrán elegir representantes propios en futuras elecciones legislativas. El proceso continuará con el estudio y eventual reforma del Código Electoral y la Ley de Partidos Políticos, donde se definirán los detalles de la implementación.

La discusión evidenció posturas encontradas sobre equilibrios políticos, transparencia en el TSE y nuevas normativas para quienes residen en el extranjero (Foto cortesía Asamblea Legislativa)
La discusión evidenció posturas encontradas sobre equilibrios políticos, transparencia en el TSE y nuevas normativas para quienes residen en el extranjero (Foto cortesía Asamblea Legislativa)

“La democracia en nuestro país se fortalece cuando la ciudadanía, incluidos nuestros connacionales fuera del territorio, pueden elegir a sus representantes”, destacó también Chamagua durante la sesión. El debate evidenció discrepancias sobre los procedimientos y el alcance de la reforma, pero también la coincidencia transversal en torno al derecho de la diáspora a participar plenamente en la vida política salvadoreña.

Vale mencionar que con la Ley Especial para el Ejercicio del Sufragio en el Extranjero, en 2022, los residentes en el exterior lograron participar masivamente en las elecciones de 2024, pero los que realizaron la modalidad de votación remota por Internet automáticamente se asignó a diputados del departamento de San Salvador y no a los de su lugar de origen. Para los comicios de 2027, los connacionales que en su Documento Único de Identidad (DUI) aparece la dirección de su residencia en el exterior podrán votar directamente por su representante.

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