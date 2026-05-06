Nicaragua

El caso Erasmo Gutiérrez Talavera: cuando la violencia y la incertidumbre sacuden a la profesión médica en Managua, Nicaragua

La misteriosa muerte del ortopedista revela tensiones profundas en torno a la seguridad, el ejercicio profesional y los desafíos de la investigación en un contexto social marcado por la presencia del crimen organizado

Guardar
Cámaras de seguridad captaron cómo al menos tres hombres trasladaron el cadáver del médico a la acera cerca de un expendio de drogas. (Foto retomada de La Prensa)
Cámaras de seguridad captaron cómo al menos tres hombres trasladaron el cadáver del médico a la acera cerca de un expendio de drogas. (Foto retomada de La Prensa)

El hallazgo del cuerpo sin vida del ortopedista Erasmo Gutiérrez Talavera, de 62 años, en una acera de la colonia Pedro Joaquín Chamorro, en las inmediaciones del puente hacia el barrio Las Torres, provocó conmoción en el gremio médico y entre los residentes del Distrito IV de Managua.

La captura en video de los momentos previos y posteriores a su muerte, además de la intervención policial y forense, ha convertido el caso en uno de alto impacto y con diversas aristas aún sin resolver, según documentó La Prensa.

PUBLICIDAD

Las investigaciones avanzaron tras la difusión de imágenes de cámaras de seguridad que muestran cómo, en la madrugada del martes 5 de mayo, al menos tres hombres sacaron el cuerpo del médico del interior de una vivienda señalada por los habitantes como un conocido expendio de drogas.

Esta secuencia constituye, hasta el momento, la evidencia más detallada del traslado del cadáver. “En las imágenes, tres hombres cargan el cuerpo del médico, sujetándolo de brazos y piernas, y lo ponen boca arriba sobre la acera”, detalla el análisis realizado por La Prensa a partir de los videos de vigilancia.

PUBLICIDAD

Cámaras de seguridad captaron cómo al menos tres hombres trasladaron el cadáver del médico a la acera cerca de un expendio de drogas. (Video retomado de La Prensa Nicaragua)

La mañana del martes 5 de mayo, la confirmación de la muerte de Gutiérrez Talavera fue comunicada a su viuda por dos jóvenes del barrio Las Torres, quienes acudieron a la vivienda del médico para informar sobre el hallazgo.

La noticia impactó fuertemente a la familia, que había perdido contacto con él desde la tarde del lunes previo, cuando salió de su hogar entre la 1:00 y las 2:30 p.m. para atender a un paciente y dejó de responder las llamadas a su teléfono, como precisó el reporte de La Prensa con base en declaraciones de la esposa.

La principal incógnita para los investigadores es el motivo de la presencia del ortopedista en ese inmueble la noche del lunes. Según las grabaciones en poder de la Policía Nacional, Gutiérrez Talavera ingresó a la vivienda acompañado por dos personas que no han sido identificadas.

“En ese material, captado en la madrugada del martes, se observa a cinco personas en la acera de la misma vivienda, que internautas identificaron como un reconocido expendio de drogas del sector”, agrega La Prensa al describir el contenido del video difundido en redes sociales.

En la escena grabada se identifican, además de los tres hombres que transportan el cuerpo, a una mujer que presencia el traslado sin intervenir y se retira poco después, mientras otra persona lanza una camiseta sobre el cadáver antes de que el grupo abandone el lugar.

Las imágenes no documentan rastros visibles de sangre, lo que ha llevado a descartar preliminarmente el uso de armas de fuego o blancas. Esta ausencia de señales de violencia explícita abre la hipótesis de causas alternativas de muerte, cuya determinación quedó a cargo del Instituto de Medicina Legal (IML).

La familia del médico recibió la noticia de su muerte por parte de dos jóvenes del barrio Las Torres tras perder contacto desde el lunes anterior. (Foto retomada de Radio Corporación 97.5)
La familia del médico recibió la noticia de su muerte por parte de dos jóvenes del barrio Las Torres tras perder contacto desde el lunes anterior. (Foto retomada de Radio Corporación 97.5)

La tarde del lunes 4 de mayo marcó el último contacto confirmado con Gutiérrez Talavera. Su ausencia prolongada encendió la alarma entre los familiares, cuya inquietud creció al comprobar que no respondía al teléfono móvil. La aparición del cuerpo en un sector asociado por habitantes con actividades ilícitas aporta un elemento adicional de complejidad al caso.

El gremio de ortopedia y la comunidad médica expresaron su conmoción por la muerte de Gutiérrez Talavera, cuya trayectoria profesional era reconocida en Managua.

La condena del hecho y el reclamo por una investigación exhaustiva circularon tanto en los entornos médicos como en redes sociales, donde el caso fue ampliamente debatido tras la publicación de los videos que refuerzan la dimensión pública del homicidio.

La resolución del caso dependerá de los resultados periciales y de la identificación de las personas que aparecen en las grabaciones, así como de la reconstrucción precisa de las últimas horas del médico. El análisis forense y la información recabada por la Policía Nacional serán determinantes para esclarecer los hechos que rodearon la muerte del ortopedista y para definir eventuales responsabilidades penales.

Temas Relacionados

Homicidios ManaguaPolicía NacionalMedicina ForenseNarcotráfico UrbanoNicaragua

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El calor extremo y la sequía elevan riesgos para el sector agropecuario guatemalteco

Las altas temperaturas, la falta de lluvias y la intensa radiación solar generan una situación crítica para la producción agrícola y ganadera en Guatemala, especialmente en Petén, Valle del Motagua y Oriente, según el informe oficial del Ministerio de Agricultura

El calor extremo y la sequía elevan riesgos para el sector agropecuario guatemalteco

República Dominicana: El CTC de Villa Altagracia certifica a cien niñas y adolescentes en tecnologías de la información

La capacitación incluyó sesiones sobre inteligencia artificial, manejo de drones y temas de ciberseguridad, promoviendo la integración femenina en el ámbito digital durante una jornada que reunió a estudiantes de centros educativos locales

República Dominicana: El CTC de Villa Altagracia certifica a cien niñas y adolescentes en tecnologías de la información

Panamá avala accionar de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el hemisferio

El organismo internacional celebra en el istmo su 189° Período Ordinario de Sesiones

Panamá avala accionar de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el hemisferio

El SICA modifica su sistema de votación para elegir secretario general

La reciente reforma, aprobada en República Dominicana, responde a la ausencia de titularidad en la Secretaría General y pretende garantizar la continuidad administrativa con base en la voluntad calificada de los estados integrantes

El SICA modifica su sistema de votación para elegir secretario general

18 horas de silencio: Joven nicaragüense presuntamente se quita la vida tras fuerte disputa familiar

El fallecimiento de Katerine Junieth Romero Valle en Ciudad Darío no es solo una tragedia familiar; es el rostro más reciente de una crisis de salud mental que golpea silenciosamente a la juventud nicaragüense

18 horas de silencio: Joven nicaragüense presuntamente se quita la vida tras fuerte disputa familiar

TECNO

Nuevas reglas para menores de 18 años en Instagram y Facebook: habrá bloqueo de perfiles

Nuevas reglas para menores de 18 años en Instagram y Facebook: habrá bloqueo de perfiles

Cuál es el mejor celular para una persona de más de 80 años de edad

No te subas sin el código: cómo activar el nuevo PIN único de Uber para evitar conductores falsos

Así puedes buscar y borrar archivos ocultos en WhatsApp para ganar espacio en tu teléfono

De la soledad al feed: cómo las comunidades digitales salvaron el hábito de la lectura en Argentina

ENTRETENIMIENTO

Lisa Kudrow reabre el debate sobre la relación de Ross y Rachel en ‘Friends’: “Era un mal novio”

Lisa Kudrow reabre el debate sobre la relación de Ross y Rachel en ‘Friends’: “Era un mal novio”

A los 85 años, Ringo Starr regresa al country con colaboraciones de lujo

Rita Wilson revela el “secreto” que mantiene a su matrimonio de 38 años con Tom Hanks

“El personaje debía ser mucho más joven”, la razón que dejó afuera a Matt Damon de una importante saga galáctica

“Tony”: revelan el primer tráiler de la película sobre el chef Anthony Bourdain

MUNDO

“Alerta máxima”: Israel amenazó con desplegar “toda la fuerza aérea” contra Irán

“Alerta máxima”: Israel amenazó con desplegar “toda la fuerza aérea” contra Irán

Marco Rubio afirmó que la paz entre Israel y Líbano es posible y acusó a Hezbollah como el único obstáculo

Los apagones digitales decretados por Putin obligan a los rusos a cambiar sus sistemas de pagos y las comunicaciones

Dos periodistas de Haití fueron asesinados en hechos violentos durante los últimos días en medio de la crisis de seguridad

Donald Trump suspendió el “Proyecto Libertad” en el estrecho de Ormuz mientras avanzan las conversaciones con Irán