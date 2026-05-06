El caso Erasmo Gutiérrez Talavera: cuando la violencia y la incertidumbre sacuden a la profesión médica en Managua, Nicaragua

Cámaras de seguridad captaron cómo al menos tres hombres trasladaron el cadáver del médico a la acera cerca de un expendio de drogas. (Foto retomada de La Prensa)

El hallazgo del cuerpo sin vida del ortopedista Erasmo Gutiérrez Talavera, de 62 años, en una acera de la colonia Pedro Joaquín Chamorro, en las inmediaciones del puente hacia el barrio Las Torres, provocó conmoción en el gremio médico y entre los residentes del Distrito IV de Managua.

La captura en video de los momentos previos y posteriores a su muerte, además de la intervención policial y forense, ha convertido el caso en uno de alto impacto y con diversas aristas aún sin resolver, según documentó La Prensa.

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Las investigaciones avanzaron tras la difusión de imágenes de cámaras de seguridad que muestran cómo, en la madrugada del martes 5 de mayo, al menos tres hombres sacaron el cuerpo del médico del interior de una vivienda señalada por los habitantes como un conocido expendio de drogas.

Esta secuencia constituye, hasta el momento, la evidencia más detallada del traslado del cadáver. “En las imágenes, tres hombres cargan el cuerpo del médico, sujetándolo de brazos y piernas, y lo ponen boca arriba sobre la acera”, detalla el análisis realizado por La Prensa a partir de los videos de vigilancia.

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Cámaras de seguridad captaron cómo al menos tres hombres trasladaron el cadáver del médico a la acera cerca de un expendio de drogas. (Video retomado de La Prensa Nicaragua)

La mañana del martes 5 de mayo, la confirmación de la muerte de Gutiérrez Talavera fue comunicada a su viuda por dos jóvenes del barrio Las Torres, quienes acudieron a la vivienda del médico para informar sobre el hallazgo.

La noticia impactó fuertemente a la familia, que había perdido contacto con él desde la tarde del lunes previo, cuando salió de su hogar entre la 1:00 y las 2:30 p.m. para atender a un paciente y dejó de responder las llamadas a su teléfono, como precisó el reporte de La Prensa con base en declaraciones de la esposa.

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La principal incógnita para los investigadores es el motivo de la presencia del ortopedista en ese inmueble la noche del lunes. Según las grabaciones en poder de la Policía Nacional, Gutiérrez Talavera ingresó a la vivienda acompañado por dos personas que no han sido identificadas.

“En ese material, captado en la madrugada del martes, se observa a cinco personas en la acera de la misma vivienda, que internautas identificaron como un reconocido expendio de drogas del sector”, agrega La Prensa al describir el contenido del video difundido en redes sociales.

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En la escena grabada se identifican, además de los tres hombres que transportan el cuerpo, a una mujer que presencia el traslado sin intervenir y se retira poco después, mientras otra persona lanza una camiseta sobre el cadáver antes de que el grupo abandone el lugar.

Las imágenes no documentan rastros visibles de sangre, lo que ha llevado a descartar preliminarmente el uso de armas de fuego o blancas. Esta ausencia de señales de violencia explícita abre la hipótesis de causas alternativas de muerte, cuya determinación quedó a cargo del Instituto de Medicina Legal (IML).

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La familia del médico recibió la noticia de su muerte por parte de dos jóvenes del barrio Las Torres tras perder contacto desde el lunes anterior. (Foto retomada de Radio Corporación 97.5)

La tarde del lunes 4 de mayo marcó el último contacto confirmado con Gutiérrez Talavera. Su ausencia prolongada encendió la alarma entre los familiares, cuya inquietud creció al comprobar que no respondía al teléfono móvil. La aparición del cuerpo en un sector asociado por habitantes con actividades ilícitas aporta un elemento adicional de complejidad al caso.

El gremio de ortopedia y la comunidad médica expresaron su conmoción por la muerte de Gutiérrez Talavera, cuya trayectoria profesional era reconocida en Managua.

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La condena del hecho y el reclamo por una investigación exhaustiva circularon tanto en los entornos médicos como en redes sociales, donde el caso fue ampliamente debatido tras la publicación de los videos que refuerzan la dimensión pública del homicidio.

La resolución del caso dependerá de los resultados periciales y de la identificación de las personas que aparecen en las grabaciones, así como de la reconstrucción precisa de las últimas horas del médico. El análisis forense y la información recabada por la Policía Nacional serán determinantes para esclarecer los hechos que rodearon la muerte del ortopedista y para definir eventuales responsabilidades penales.

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