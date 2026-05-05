Las 10 personas más ricas del mundo en mayo de 2026, según Forbes

El ranking global de grandes fortunas de mayo 2026 muestra un patrimonio conjunto de USD 2,7 billones entre los 10 más ricos, gracias al impulso bursátil (Imagen Ilustrativa Infobae)

El ranking global de grandes fortunas registró movimientos marcados en mayo de 2026, impulsados por el fuerte desempeño de los mercados financieros. Según Forbes, el avance del S&P 500 (9%) y el Nasdaq (15%) durante abril elevó el patrimonio conjunto de las 10 personas más ricas del mundo hasta los USD 2,7 billones, con un incremento mensual de USD 260.000 millones.

Por primera vez en más de tres años, el top 10 de los multimillonarios quedó integrado exclusivamente por estadounidenses tras la salida de Bernard Arnault. Además, Larry Page alcanzó un umbral histórico al convertirse en la tercera persona en superar los USD 300.000 millones, junto a Elon Musk y Larry Ellison.

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10. Jim Walton

Fortuna: USD 147.000 millones

Sector: Comercio

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El heredero de Walmart vuelve al top 10 impulsado por el alza de la compañía y su rol al frente del banco familiar Arvest (Captura de video: YouTube/@WaltonFamilyFoundation)

El hijo menor del fundador de Walmart regresó al top 10 tras escalar posiciones impulsado por la suba de las acciones de la compañía, que avanzaron alrededor de un 6% en el último mes. Preside Arvest Bank Group y formó parte del directorio de Walmart durante más de una década antes de ceder su lugar a su hijo en 2016.

9. Rob Walton<b> </b>

Fortuna: USD 150.000 millones

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Sector: Comercio

El hijo mayor de Sam Walton consolida su posición entre los más ricos con una participación clave en el gigante minorista (REUTERS)

El hermano mayor de Jim Walton se mantiene entre los más ricos del mundo luego de haber ingresado al ranking el mes anterior. Hijo mayor del fundador de Walmart, fue presidente de la compañía hasta 2015 y continúa ligado al control familiar, que concentra cerca del 45% de participación en la empresa.

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8. Jensen Huang<b> </b>

Fortuna: USD 173.000 millones

Sector: Tecnología / Semiconductores

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El crecimiento de Nvidia en inteligencia artificial impulsa la fortuna de su cofundador, uno de los mayores ganadores del mes (REUTERS)

El cofundador de Nvidia se ubicó como el quinto mayor ganador del mes, con un incremento de USD 22.000 millones. El crecimiento se vincula al alza del 14% en las acciones del fabricante de chips, clave en el desarrollo de inteligencia artificial.

7. Michael Dell

Fortuna: USD 177.000 millones

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Sector: Tecnología / Hardware y servicios IT

El avance de Dell Technologies y Broadcom fortalece el patrimonio del empresario, que escala posiciones en el ranking (REUTERS)

El empresario de 61 años fue el cuarto mayor ganador del mes, con un aumento de USD 34.000 millones. El impulso provino del alza del 27% en las acciones de Dell Technologies y del 35% en Broadcom, compañía que adquirió VMware, antigua filial de Dell.

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6. Larry Ellison

Fortuna: USD 205.000 millones

Sector: Tecnología / Software

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El magnate del software mantiene su fortuna ligada a Oracle y amplía su influencia con operaciones en el sector de medios (REUTERS)

Ellison mantiene su fortuna ligada principalmente a Oracle, en un contexto de volatilidad asociado al negocio de la nube y la inteligencia artificial. Forbes también destacó su participación en grandes operaciones en medios, como la posible integración entre Paramount y Warner Bros. Discovery, que podría consolidar una de las mayores fusiones del sector.

5. Mark Zuckerberg<b> </b>

Fortuna: USD 210.000 millones

Sector: Tecnología / Redes sociales

El fundador de Meta capitaliza el crecimiento de sus plataformas digitales y refuerza su lugar entre las mayores fortunas (REUTERS)

El CEO de Meta sumó USD 14.000 millones en el último mes. La compañía continúa liderando el ecosistema de redes sociales a nivel global, con plataformas como Facebook, Instagram y WhatsApp.

4. Jeff Bezos

Fortuna: USD 272.000 millones

Sector: Tecnología / Comercio electrónico

El repunte de Amazon impulsa su patrimonio, mientras avanza en nuevos proyectos vinculados a inteligencia artificial (REUTERS)

Bezos incrementó su patrimonio en USD 49.000 millones, impulsado por el alza del 27% en las acciones de Amazon. Según Forbes, también está vinculado a una startup de inteligencia artificial llamada Project Prometheus, centrada en ingeniería y manufactura.

3. Sergey Brin

Fortuna: USD 289.000 millones

Sector: Tecnología / Internet

El cofundador de Google asciende en el ranking tras el fuerte desempeño de Alphabet y su apuesta por la IA (REUTERS)

El empresario informático y cofundador de Google ascendió al tercer puesto tras sumar USD 70.000 millones, convirtiéndose en el segundo mayor ganador del mes. El crecimiento se explica por el avance de Alphabet y su rol activo en el desarrollo de inteligencia artificial.

2. Larry Page

Fortuna: USD 313.000 millones

Sector: Tecnología / Internet

Se convirtió en la tercera persona en la historia en superar los USD 300.000 millones, junto a Musk y Ellison (REUTERS)

El otro cofundador de Google consolidó su posición como la segunda persona más rica del mundo con un aumento de USD 76.000 millones, el mayor del mes. El incremento responde a una suba superior al 33% en las acciones de Alphabet.

1. Elon Musk

Fortuna: USD 782.000 millones

Sector: Tecnología / Aeroespacial y automotriz

Elon Musk permanece como la persona más rica del mundo, con USD 782.000 millones, a pesar de una caída de USD 35.000 millones en mayo (AP)

Musk se mantiene en el primer puesto global, aunque registró una caída de USD 35.000 millones, la única dentro del top 10. La baja se debe a una revisión en la estimación de su participación en SpaceX, que pasó del 43% al 40% según un informe corporativo actualizado. Aún así, conserva una ventaja amplia y continúa como la persona más rica del mundo desde mayo de 2024.

Claves del ranking

El listado refleja el peso determinante del sector tecnológico en la generación de riqueza. Empresas como Alphabet, Amazon y Nvidia impulsaron gran parte de los incrementos patrimoniales, en un contexto de fuerte expansión bursátil.

Otro dato relevante es el umbral de ingreso al top 10, que se elevó a USD 147.000 millones, por encima del nivel del mes anterior. La salida de Bernard Arnault del ranking marcó, además, un cambio en la composición global, con una presencia exclusivamente estadounidense entre los 10 primeros.