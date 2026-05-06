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¿Cansado de los videos con IA? Esta nueva plataforma solo permitirá subir contenido creado por humanos

Los usuarios deben grabar videos directamente en la app o verificar la autoría humana para publicarlos

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(Imagen Ilustrativa Infobae)
El proyecto surge como respuesta al hartazgo digital ante la avalancha de contenido generado por inteligencia artificial.(Imagen Ilustrativa Infobae)

El auge de los videos generados con inteligencia artificial ha transformado el panorama de las redes sociales, pero también ha creado saturación y desconfianza entre los usuarios. En este contexto, surge una alternativa que promete devolver el protagonismo a la creatividad genuina: una nueva plataforma de videos cortos que solo permite contenido 100% humano.

El proyecto está inspirado Vine, la aplicación pionera en videos cortos que marcó una época desde su lanzamiento en 2013. Su formato de seis segundos impulsó una ola de creatividad viral y memes que hoy forman parte de la cultura digital. Tras alcanzar los 100 millones de usuarios activos mensuales y ser adquirida por Twitter, Vine cerró en 2017 por falta de rentabilidad.

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Ahora, Jack Dorsey, cofundador de Twitter, respalda el renacimiento de la plataforma bajo el nombre de Divine. Esta nueva versión incorpora una premisa radical: ningún video generado por inteligencia artificial podrá ser publicado. Divine ha relanzado en las tiendas de aplicaciones con el lema “El poder creativo pertenece a los humanos”.

La plataforma alberga 500.000 videos originales de Vine y abre la puerta a nuevas creaciones verificadas como humanas. (Europa Press)
La plataforma alberga 500.000 videos originales de Vine y abre la puerta a nuevas creaciones verificadas como humanas. (Europa Press)

El renacer de Vine como espacio libre de lo peor de la IA

El resurgimiento de Vine responde a una tendencia creciente: la proliferación de videos de baja calidad generados por IA. Un estudio reciente indicó que más del 20 % de los videos recomendados a nuevos usuarios en YouTube correspondían a este tipo de contenido automatizado, conocido como “AI slop”. Divine se presenta como respuesta a esta saturación, proponiendo una red social donde cada video es fruto del ingenio y la espontaneidad humana.

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Para asegurar la autenticidad, la plataforma exige que los videos se graben directamente en la app o se verifiquen como creaciones humanas mediante una herramienta específica. Además, mantiene la clásica restricción de seis segundos por video, impulsando la creatividad y la síntesis.

El relanzamiento no solo mira al futuro, sino que rinde homenaje al pasado. Divine aloja más de 500.000 videos originales de Vine, preservando momentos icónicos y virales de la cultura de internet. El proyecto fue liderado por Evan Henshaw-Plath, conocido como Rabble, quien buscó ofrecer un hogar permanente para estos contenidos y ya ha recibido el interés de varios creadores que participaron en Vine.

Divine responde a la saturación de videos de baja calidad generados por IA en plataformas tradicionales. (Europa Press)
Divine responde a la saturación de videos de baja calidad generados por IA en plataformas tradicionales. (Europa Press)

Aunque la nostalgia es un atractivo, los impulsores de Divine aspiran a más. “Divine comenzó como un proyecto personal para reconectar con una época donde internet era creativa y humana”, explicó Henshaw-Plath a The Guardian. “La respuesta abrumadora convirtió mi iniciativa en algo mucho mayor: un movimiento que busca redirigir el rumbo de las redes sociales”.

Creadores en control y nuevos modelos de negocio

Detrás de Divine está el convencimiento de que los creadores deben tener el control total sobre su contenido y su audiencia. La financiación proviene del fondo sin fines de lucro de Dorsey y de la organización Other Stuff, dedicada a proyectos de redes sociales de código abierto. “Un principio fundacional de Divine es que los creadores siempre tendrán control sobre su contenido y sus seguidores, permitiéndoles desarrollar y crecer sus propios ingresos”, afirmó Dorsey.

Esta nueva perspectiva contrasta con la experiencia de Vine, cuyo fundador, Rus Yusupov, lamentó públicamente la venta a Twitter y el cierre posterior. Divine busca corregir esos errores, abriendo nuevas oportunidades para creadores independientes.

Vista de cerca de una persona usando un teléfono inteligente negro para mostrar una foto de un atardecer en la playa, con palmeras borrosas al fondo.
Los creadores mantienen control total sobre su contenido y seguidores, buscando recuperar la creatividad genuina en internet. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El regreso de Divine ocurre en un escenario de intensa competencia. Plataformas como TikTok, Instagram Reels y YouTube Shorts dominan el formato de video corto, con cifras astronómicas de usuarios y vistas diarias. Sin embargo, Divine apuesta a captar una comunidad que valore la autenticidad y la intervención humana, en un entorno digital cada vez más saturado de automatismos.

Con su propuesta centrada en la creatividad genuina y el control de los creadores, Divine aspira a convertirse en el refugio de quienes buscan una red social diferente, donde la imaginación humana sea la única protagonista.

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