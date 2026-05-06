Honduras

Gobierno descarta desabastecimiento de granos y anuncia millonaria inversión ante impacto climático

Pese a los efectos del fenómeno de El Niño y la canícula prolongada, autoridades de Agricultura y anunciaron una inversión de 1,500 millones de lempiras

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El Gobierno de Honduras garantiza que no habrá desabastecimiento de granos básicos pese a la incertidumbre climática en Centroamérica.
El Gobierno de Honduras garantiza que no habrá desabastecimiento de granos básicos pese a la incertidumbre climática en Centroamérica.

El Gobierno de Honduras reiteró que no existe riesgo de desabastecimiento de granos básicos en el país, en un escenario marcado por la incertidumbre climática que afecta a buena parte de Centroamérica.

La advertencia surge en medio de proyecciones que anticipan condiciones más secas de lo habitual debido al fenómeno de El Niño, sumado a una canícula prolongada que podría impactar los ciclos de siembra.

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Históricamente, estos eventos han provocado reducciones en la producción agrícola, especialmente en el denominado Corredor Seco, donde miles de pequeños productores dependen de las lluvias para cultivar maíz y frijol, pilares de la dieta hondureña.

En años anteriores, períodos prolongados de sequía han obligado al país a incrementar las importaciones para suplir la demanda interna, generando además presiones en los precios de los alimentos.

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El titular de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), Moisés Abraham Molina, afirmó que el país está mejor preparado para enfrentar este tipo de escenarios, ya que Honduras cuenta con reservas, mecanismos de protección a la producción nacional y acceso a mercados internacionales que permiten garantizar el abastecimiento.

La estrategia oficial promueve la agricultura climáticamente inteligente con riego solar, estructuras protegidas y reservorios de agua para aumentar la resiliencia.
La estrategia oficial promueve la agricultura climáticamente inteligente con riego solar, estructuras protegidas y reservorios de agua para aumentar la resiliencia.

Sostenibilidad en su producción

“El país tiene condiciones para sostener la producción de maíz blanco, que es clave para el consumo humano, y también dispone de opciones para importar maíz amarillo destinado a la industria, en caso de ser necesario”, dijo Molina y resaltó la importancia de los acuerdos comerciales vigentes para asegurar el flujo de estos productos.

Como parte de la respuesta institucional, el Gobierno anunció una inversión de 1.500 millones de lempiras para fortalecer la producción agrícola. De este monto, una proporción importante será destinada al cultivo de frijol, priorizando zonas con mejores condiciones climáticas para maximizar el rendimiento y reducir riesgos.

La estrategia incluye un enfoque de agricultura climáticamente inteligente, que contempla la incorporación de tecnologías como sistemas de riego alimentados con energía solar, estructuras protegidas para cultivos y reservorios de agua. Estas medidas buscan mejorar la resiliencia del sector agrícola frente a la variabilidad climática.

Otro eje clave es el apoyo a pequeños productores mediante programas que brindan asistencia técnica, financiamiento y herramientas productivas a comunidades rurales, incluyendo grupos tradicionalmente vulnerables como mujeres, jóvenes y pueblos indígenas.

Las autoridades resaltaron la importancia de la prevención y la planificación e instaron a los agricultores a seguir las recomendaciones oficiales sobre fechas de siembra y manejo de cultivos, con base en los pronósticos climáticos disponibles.

Inversión y asistencia

El Gobierno subrayó que la combinación de inversión, asistencia técnica y acceso a mercados internacionales forma parte de una estrategia integral para anticiparse a posibles impactos del clima, además reconocen que la clave estará en la coordinación entre autoridades y productores para tomar decisiones oportunas.

Una parte significativa de la inversión estatal estará dirigida al cultivo de frijol en zonas con condiciones climáticas favorables.
Una parte significativa de la inversión estatal estará dirigida al cultivo de frijol en zonas con condiciones climáticas favorables.

Como parte de las acciones complementarias, las autoridades no descartan reforzar los sistemas de monitoreo de precios y abastecimiento en los mercados nacionales, con el fin de reaccionar de manera oportuna ante cualquier variación atípica.

Mientras tanto, se analiza la posibilidad de ampliar las reservas estratégicas de granos y coordinar con el sector privado medidas que permitan estabilizar la oferta, evitando especulación y garantizando que los alimentos básicos lleguen a precios accesibles a la población, especialmente en las zonas más vulnerables del país.

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