Apple pagará USD 250 millones a usuarios tras ser acusada de engañarlos sobre la IA de sus iPhone

Los usuarios podrán recibir entre 25 y 95 dólares por cada dispositivo, según el volumen de reclamaciones. (Reuters)

Apple ha aceptado pagar 250 millones de dólares para resolver una demanda colectiva que la acusaba de publicidad engañosa en torno a las capacidades de inteligencia artificial de sus últimos modelos de iPhone. El acuerdo, presentado ante un tribunal federal de California, cubre a quienes compraron un iPhone 15 o iPhone 16 en Estados Unidos entre junio de 2024 y marzo de 2025.

La demanda colectiva señalaba que Apple promocionó su tecnología Apple Intelligence, centrada en la inteligencia artificial, como una innovación revolucionaria disponible en los nuevos dispositivos. Entre las funciones destacadas figuraba una versión mejorada del asistente Siri, anunciada como una evolución hacia un asistente personal de IA avanzado.

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Sin embargo, los abogados de los demandantes sostienen que, al momento de la venta, muchas de esas funciones no existían ni existieron durante la vida útil inicial del producto. “Apple promocionó capacidades de IA que no existían en ese momento, no existen ahora y no existirán durante dos años o más, si es que llegan a existir, todo ello mientras las comercializaba como una innovación revolucionaria”, argumentaron los abogados en la demanda, según recoge la BBC.

El acuerdo beneficiará a quienes compraron un iPhone 15 o iPhone 16 en EE.UU. entre junio de 2024 y marzo de 2025. (Reuters)

Según los demandantes, la estrategia de marketing de Apple creó una expectativa clara y razonable entre los consumidores de que las funciones de Apple Intelligence estarían disponibles desde el lanzamiento del iPhone 16. En la práctica, muchos usuarios recibieron productos con versiones limitadas o sin acceso real a las nuevas capacidades anunciadas.

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Detalles del acuerdo y compensaciones

El acuerdo prevé pagos individuales de entre 25 y 95 dólares para los compradores afectados, dependiendo del volumen de reclamaciones y otros factores. Para acceder a la compensación, los usuarios deberán presentar una reclamación válida por cada dispositivo adquirido.

La firma Clarkson Law Firm, que representa a los demandantes, detalló que la cifra puede variar según la cantidad de solicitudes presentadas. El objetivo es compensar por la diferencia entre las expectativas generadas por la publicidad de Apple y la experiencia real de los usuarios con los dispositivos.

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Algunas funciones prometidas, como la versión mejorada de Siri, fueron pospuestas y no llegaron con el iPhone 16. (Europa Press)

Apple, por su parte, no admitió irregularidades en su declaración pública, pero justificó el acuerdo como una forma de centrarse en sus productos y usuarios. “Resolvimos este asunto para seguir centrados en lo que mejor sabemos hacer: ofrecer los productos y servicios más innovadores a nuestros usuarios”, señaló una portavoz de la empresa.

El lanzamiento de Apple Intelligence y el retraso de funciones

Durante la Conferencia Mundial de Desarrolladores de junio de 2024, Apple presentó varias funciones de inteligencia artificial bajo el nombre Apple Intelligence, con la promesa de una Siri más personalizada y nuevas herramientas como Image Playground, Genmoji y la integración de ChatGPT. Sin embargo, al ponerse a la venta el iPhone 16 en septiembre, muchas de esas características aún no estaban disponibles.

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A lo largo de los meses siguientes, Apple fue habilitando gradualmente algunas de estas funciones, mientras que otras, como la versión mejorada de Siri, sufrieron retrasos y se espera que lleguen más adelante. El retraso en la entrega de las capacidades anunciadas fue un punto central en la demanda colectiva.

Apple resolvió el caso sin admitir irregularidades, argumentando que busca centrarse en la innovación para sus usuarios. (Reuters)

La División Nacional de Publicidad de Estados Unidos recomendó en abril que Apple “retire o modifique” su afirmación de que las funciones de Apple Intelligence estaban “disponibles ahora” en su sitio web. Apple también retiró un anuncio en el que la actriz Bella Ramsey utilizaba la versión avanzada de Siri, tras cuestionamientos sobre la veracidad de la publicidad.

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Apple frente a la presión del mercado de IA

El contexto de la demanda revela la presión que enfrentan las grandes tecnológicas para mantenerse competitivas en el desarrollo de inteligencia artificial. Según los abogados de los demandantes, Apple aceleró la promoción de Apple Intelligence en un intento por ponerse al día con empresas como OpenAI y Anthropic, líderes en el sector.

El director ejecutivo saliente, Tim Cook, ha sido criticado en ocasiones por una supuesta falta de innovación en los productos de la empresa. La demanda alega que la campaña publicitaria de Apple buscaba presentar a la compañía como competitiva en IA, pese a no contar aún con todas las funciones prometidas en sus dispositivos.

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Un acuerdo sin admisión de culpa

El acuerdo de 250 millones de dólares no implica que Apple reconozca fallos en su proceder, pero representa un esfuerzo de la empresa por evitar litigios prolongados y mantener la confianza de sus usuarios. Para los consumidores, el caso subraya la importancia de la transparencia sobre las capacidades reales de los productos tecnológicos y la necesidad de información clara al momento de la compra.