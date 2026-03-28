Computadoras cuánticas: cómo proteger estos sistemas avanzados frente a ataques de ciberseguridad

Los computadores cuánticos procesan información aplicando principios cuánticos, lo que les permite realizar cálculos complejos mucho más rápido que los equipos convencionales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los computadores cuánticos son totalmente distintos a los que tenemos en casa, que normalmente usamos para redactar documentos, editar videos o ver videos en YouTube. En realidad, son sistemas informáticos que utilizan principios de la mecánica cuántica para procesar información muy rápido.

Por ese mismo motivo, se utilizan en simulaciones científicas o análisis de grandes volúmenes de datos.

Aunque representan un avance tecnológico, estos dispositivos no son inmunes a los ataques de ciberseguridad. Actualmente, existen soluciones como el software FortiOS 8.0, impulsado por inteligencia artificial.

Pese a su sofisticación, estos sistemas siguen siendo vulnerables a ataques informáticos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo se protegen los computadores cuánticos de ataques

La protección de los computadores cuánticos frente a ataques cibernéticos exige medidas diseñadas especialmente para nuevos tipos de amenazas.

FortiOS 8.0 responde a este desafío con tecnologías que, por ejemplo, aseguran que solo los usuarios autorizados puedan acceder a sistemas críticos, como cuando un administrador quiere conectarse a una red desde fuera de la oficina usando una VPN.

Para garantizar esta seguridad, emplea certificados especiales de criptografía post-cuántica, que serían llaves imposibles de copiar incluso para un computador cuántico.

Proteger los computadores cuánticos requiere estrategias de seguridad adaptadas a riesgos emergentes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otra función es la inspección profunda de SSL, que permite analizar el tráfico cifrado —por ejemplo, cuando una empresa intercambia correos confidenciales o transacciones bancarias— sin que los atacantes puedan ocultar amenazas dentro de esos datos protegidos.

Esto se logra usando una combinación de métodos clásicos y cuánticos de protección, manteniendo el cifrado fuerte y sin ralentizar la conexión.

Además, FortiOS 8.0 incluye capacidades SASE, que actúan como filtros adicionales para detectar posibles ataques escondidos en el tráfico cifrado, protegiendo tanto los accesos de administración como las VPN.

En la práctica, esto implica que los firewalls de Fortinet pueden identificar y frenar intentos de manipulación o suplantación de identidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la práctica, esto significa que incluso si un hacker intenta manipular los datos o hacerse pasar por alguien más, las defensas integradas en los firewalls de Fortinet pueden detectar y bloquear esas amenazas antes de que causen daño, manteniendo la seguridad de los sistemas de computación cuántica.

Qué ataques pueden recibir los computadores cuánticos

Los computadores cuánticos enfrentan amenazas de ciberseguridad específicas debido a su capacidad de procesamiento y a los algoritmos que emplean. Una de las principales preocupaciones es la posibilidad de romper sistemas de cifrado clásicos.

Entre los ataques más relevantes se encuentra el denominado “recoger ahora, descifrar después”, en el que los atacantes interceptan y almacenan datos cifrados hoy con la intención de descifrarlos cuando la computación cuántica sea lo suficientemente avanzada.

Hoy en día, la computación cuántica se emplea sobre todo en el ámbito de la investigación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, existe el riesgo de manipulación de resultados, donde los algoritmos cuánticos pueden ser alterados para producir resultados incorrectos que aparentan ser legítimos, afectando la integridad de investigaciones y simulaciones.

Otras amenazas incluyen la suplantación de identidad y la falsificación de firmas digitales usando capacidades cuánticas, lo que podría facilitar el fraude y la distribución de software malicioso.

También se destaca la vulnerabilidad de tecnologías como blockchain y las criptomonedas, ya que los computadores cuánticos podrían romper las firmas digitales que protegen las billeteras, comprometiendo los fondos de los usuarios.

Para qué se usa la computación cuántica

Actualmente, la computación cuántica se utiliza principalmente en entornos de investigación, pero se proyecta que tendrá ventajas claras en dos áreas: la simulación de sistemas físicos y la identificación de patrones complejos en grandes volúmenes de datos, recoge IBM.

Un científico de una universidad de élite observa con asombro cómo una inteligencia artificial genera una solución matemática paso a paso en su laboratorio moderno. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La mecánica cuántica, que rige el comportamiento a escala de átomos y partículas, permite que los computadores cuánticos modelen materiales y moléculas con una precisión que los sistemas tradicionales no pueden alcanzar.

Por ejemplo, en química y ciencia de materiales, estos equipos podrían acelerar el descubrimiento de nuevos medicamentos o materiales, ya que facilitan la simulación de reacciones químicas y la identificación de moléculas prometedoras de forma más rápida y eficiente.

Además, los computadores cuánticos pueden analizar datos y encontrar patrones mediante métodos matemáticos que superan las capacidades de los algoritmos clásicos.

Esto resulta útil en áreas como la biología, para predecir el plegamiento de proteínas o en las finanzas, donde descubrir correlaciones ocultas puede ofrecer ventajas competitivas.